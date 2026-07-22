Η Ελένη Φουρέιρα γύρισε το πιο fun «Jackie O» video clip με την παρέα της στις διακοπές

Μια απλή βραδινή έξοδος με φίλους πήρε άλλη τροπή όταν η Ελένη Φουρέιρα αποφάσισε να δώσει το δικό της pop twist στο «Jackie O» με ένα clip γεμάτο κέφι

Με μια ματιά Η Ελένη Φουρέιρα γύρισε αυτοσχέδιο video clip για το τραγούδι «Jackie O» στα Κουφονήσια.

Η δημιουργία του βίντεο έγινε με την παρέα της, χωρίς προγραμματισμό και με αυτοσχεδιασμό.

Στο βίντεο συμμετείχαν φίλοι της όπως η Konnie Metaxa, Marseaux, Κωνσταντίνος Βασάλος, Βάλια Χατζηθεοδώρου και Fipster.

Η ιδέα προέκυψε αυθόρμητα, χρησιμοποιώντας απλά αξεσουάρ και καλή διάθεση για ένα στιλάτο αποτέλεσμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν εκείνες οι καλοκαιρινές βραδιές που ξεκινούν χωρίς πρόγραμμα και καταλήγουν να γίνονται η καλύτερη ανάμνηση των διακοπών. Μια τέτοια στιγμή φαίνεται πως έζησε η Ελένη Φουρέιρα στα Κουφονήσια, όταν μια χαλαρή έξοδος με την παρέα της μετατράπηκε ξαφνικά σε ένα αυτοσχέδιο video clip που είχε όλα τα στοιχεία μιας κανονικής παραγωγής.

Η τραγουδίστρια, γνωστή για την ενέργεια και το ιδιαίτερο στιλ της, πήρε το νέο της τραγούδι «Jackie O» και μαζί με τους φίλους της αποφάσισαν να παίξουν με την κάμερα, να αυτοσχεδιάσουν και να δημιουργήσουν ένα βίντεο που ξεχώρισε στα social media. Και το καλύτερο; Δεν χρειάστηκαν τίποτα περισσότερο από καλή διάθεση, λίγη φαντασία και μια παρέα που ξέρει πώς να περνάει καλά.

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Η Ελένη Φουρέιρα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στα Κουφονήσια μαζί με την οικογένειά της, αλλά και με μια παρέα που φαίνεται πως δεν βαριέται ποτέ. Μαζί της βρίσκονται η Konnie Metaxa, η Marseaux, ο Κωνσταντίνος Βασάλος, η Βάλια Χατζηθεοδώρου και φυσικά ο Fipster, ο οποίος έχει πάντα μαζί του την κάμερα για να καταγράφει τις στιγμές. Κάπως έτσι, μια βραδινή έξοδος πήρε άλλη μορφή και από απλή διασκέδαση έγινε ένα μικρό κινηματογραφικό project.

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Η ιδέα φαίνεται πως γεννήθηκε εκείνη τη στιγμή. Η παρέα άκουσε το «Jackie O» και αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική της εκδοχή. Το σκηνικό στήθηκε γρήγορα, τα απαραίτητα αξεσουάρ βρέθηκαν και όλοι μπήκαν στο παιχνίδι. Τα μαύρα γυαλιά, το μαύρο martini και η πιο μυστηριώδης διάθεση ταίριαξαν απόλυτα με το ύφος του τραγουδιού, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που είχε πολύ στιλ αλλά και αρκετή δόση χιούμορ.

Με την άνεση και την εκρηκτική της παρουσία, έκανε το βίντεο να μοιάζει σχεδόν με επίσημη κυκλοφορία και όχι απλώς με ένα στιγμιότυπο από τις διακοπές της. Άλλωστε, η τραγουδίστρια έχει αποδείξει πολλές φορές πως ξέρει να δημιουργεί εικόνες που μένουν και να δίνει στα τραγούδια της μια ξεχωριστή αισθητική.

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