Η Daphne Lawrence στο Mad.gr: «Ο Michael Jackson καθόρισε τον τρόπο που γράφω μουσική»

Από τις συνεργασίες με την Άννα Βίσση και την Ελένη Φουρέιρα μέχρι τη νέα μουσική της εποχή, η Daphne Lawrence μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr

Με μια ματιά Η Daphne Lawrence εστιάζει στην εξέλιξη και την αυθεντικότητα, θέλοντας να γίνεται καλύτερη εκδοχή του εαυτού της.

Το νέο της single «Γύρνα» γεννήθηκε ακαριαία, επηρεασμένο από τη φιλοσοφία του Michael Jackson για τις ιδέες.

Έμαθε από συνεργασίες με κορυφαίες Ελληνίδες stars την επαγγελματική συνέπεια και την αυθεντικότητα.

Η μουσική της ταυτότητα διαμορφώνεται από ποικίλες επιρροές, από Michael Jackson και Billie Eilish έως ελληνικά ακούσματα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Daphne Lawrence συνεχίζει να χαράζει τη δική της πορεία στην ελληνική pop σκηνή, ακολουθώντας πάντα το ένστικτό της και βάζοντας την προσωπική της σφραγίδα σε κάθε νέο τραγούδι. Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της single «Γύρνα», η ταλαντούχα τραγουδοποιός μίλησε αποκλειστικά στο Mad.gr για τη δημιουργική διαδικασία, τις συνεργασίες που την καθόρισαν και όσα έχει μάθει από τη μέχρι τώρα διαδρομή της. Από το «The Voice» μέχρι σήμερα, η εξέλιξη αποτελεί για εκείνη τη μεγαλύτερη κινητήρια δύναμη. Και όπως αποδεικνύεται, κάθε νέο κομμάτι είναι ένα ακόμη βήμα προς την καλύτερη εκδοχή του εαυτού της.

Στη συνέντευξή της, η Daphne Lawrence δεν δίστασε να μοιραστεί προσωπικές σκέψεις, άγνωστες ιστορίες από τη στιγμή που γεννήθηκε το «Γύρνα», αλλά και όσα κρατά από τη συνεργασία της με κορυφαίες Ελληνίδες pop stars όπως η Άννα Βίσση, η Ελένη Φουρέιρα και η Ήβη Αδάμου. Παράλληλα, μίλησε για τις μουσικές επιρροές που διαμόρφωσαν τον ήχο της, τις καθημερινές της συνήθειες και το πώς βρίσκει έμπνευση. Το αποτέλεσμα είναι μια συνέντευξη γεμάτη αυθεντικότητα, συναίσθημα και στιγμές που αποκαλύπτουν ποια είναι πραγματικά η Daphne Lawrence πίσω από τα φώτα της σκηνής.

«Θέλω κάθε χρόνο να γίνομαι καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου»

Ανατρέχοντας στα πρώτα της βήματα στο «The Voice», η Daphne Lawrence εξηγεί πως η εξέλιξη ήταν πάντα ο βασικός της στόχος: «Αν έμενα στάσιμη και έκανα ακριβώς τα ίδια με 10 χρόνια πριν, δε θα υπήρχε εξέλιξη, επομένως δε θα γινόμουν καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου».

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Η ίδια πιστεύει ότι κάθε νέα εμπειρία, κάθε συνεργασία και κάθε τραγούδι την οδηγούν σε διαφορετικά δημιουργικά μονοπάτια, τα οποία τη βοηθούν να ωριμάζει τόσο ως καλλιτέχνιδα όσο και ως άνθρωπο.

Η ιστορία πίσω από το «Γύρνα»

Το νέο της single γεννήθηκε με τον πιο απρόσμενο τρόπο. Ενώ προσπαθούσε να οργανώσει τις καλοκαιρινές live εμφανίσεις της, ένιωσε ξαφνικά την ανάγκη να μπει στο στούντιο: «Παράτησα τα πάντα, γιατί θυμήθηκα που ο Michael Jackson έλεγε πως οι ιδέες δεν σου ανήκουν και αν δεν τις “πιάσεις” εκείνη τη στιγμή, θα πάνε σε κάποιον άλλο».

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, η δημιουργία του τραγουδιού έγινε σχεδόν ακαριαία: «Βγήκαν μελωδίες και στίχοι τόσο γρήγορα, που πραγματικά νιώθω ότι, αν δεν είχα κάτσει εκείνη τη στιγμή, ίσως να μην υπήρχε».

Η Daphne Lawrence εξηγεί πως το νέο της κομμάτι κρύβει πολύ περισσότερα από όσα ακούγονται με την πρώτη ακρόαση: «Όσο το ακούς και το ξανακούς βλέπεις ότι οι μελωδίες δεν είναι ακριβώς pop, η μουσική έχει D&B και οι στίχοι είναι σαν να μιλάει κάποιος άλλος και εγώ λέω τα λόγια του.»

Αυτή η πολυεπίπεδη προσέγγιση είναι και το στοιχείο που την κάνει να ξεχωρίζει ως δημιουργό, αφού συνδυάζει διαφορετικά μουσικά στοιχεία χωρίς να χάνει την προσωπική της ταυτότητα.

Το μεγαλύτερο μάθημα από την Άννα Βίσση και τις κορυφαίες pop stars

Έχοντας συνεργαστεί με ονόματα όπως η Άννα Βίσση, η Ελένη Φουρέιρα και η Ήβη Αδάμου, η Daphne Lawrence νιώθει ιδιαίτερα ευγνώμων για όσα αποκόμισε.

Όπως εξηγεί, το σημαντικότερο μάθημα δεν ήταν μόνο η επαγγελματική συνέπεια, αλλά κυρίως η αυθεντικότητα: «Έμαθα να δουλεύω πιο πολύ για τη μουσική μου και την πορεία μου και το πιο σημαντικό, να είμαι ο εαυτός μου και να απολαμβάνω κάθε μου βήμα».

Η δημιουργική διαδικασία: Μελωδία ή στίχος;

Η Daphne Lawrence δεν ακολουθεί ποτέ μια συγκεκριμένη «συνταγή» όταν γράφει μουσική. Κάθε τραγούδι γεννιέται διαφορετικά και η έμπνευση μπορεί να ξεκινήσει είτε από μια μελωδία είτε από μια φράση που της έρχεται ξαφνικά στο μυαλό: «Συμβαίνουν και τα δύο, αναλόγως τη στιγμή και το τραγούδι. Άλλες φορές έχω μία μελωδία που για εμένα είναι τέλεια και αλλάζω τους στίχους μέχρι να γίνουν τέλειοι πάνω της».

Όπως εξηγεί, υπάρχουν φορές που πρώτα γράφει έναν στίχο και στη συνέχεια προσπαθεί να βρει τη μελωδία που θα τον «ντύσει». Ωστόσο, η αγαπημένη της στιγμή είναι όταν όλα έρχονται φυσικά: «Το πιο ωραίο είναι όταν βγαίνουν ταυτόχρονα, έστω και με μερικό mumbling, και μετά εξελίσσω τον στίχο».

Από τον Michael Jackson μέχρι την Άννα Βίσση

Η μουσική της ταυτότητα είναι αποτέλεσμα πολλών και διαφορετικών επιρροών. Από τη μία πλευρά βρίσκονται ο Michael Jackson, η Billie Eilish, η Lana Del Rey, η Rihanna, η Beyoncé, η Ariana Grande και ο Bruno Mars. Από την άλλη, rock συγκροτήματα όπως οι Arctic Monkeys, οι Twenty One Pilots και οι Panic! At The Disco συνυπάρχουν με ελληνικά ακούσματα όπως η Άννα Βίσση, η Έλενα Παπαρίζου, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, οι Stavento και ο Σάκης Ρουβάς.

Η ίδια παραδέχεται ότι δεν περιορίστηκε ποτέ σε ένα μόνο είδος μουσικής. Αντίθετα, άκουγε τα πάντα, με αποτέλεσμα όλες αυτές οι επιρροές να συνθέσουν φυσικά τον δικό της ξεχωριστό ήχο.

Όταν δεν γράφει μουσική, η Daphne Lawrence προτιμά τις απλές στιγμές με τους φίλους της. Επιτραπέζια παιχνίδια, escape rooms, θέατρο, κινηματογράφος ή live συναυλίες γεμίζουν τα Σαββατόβραδά της, ενώ για να καθαρίσει το μυαλό της επιλέγει μια βόλτα στην παραλιακή ή μια διαδρομή με το αυτοκίνητο.

Η καθημερινότητά της ξεκινά σχεδόν πάντα με τον ίδιο τρόπο: «Καφές, καφές, καφές. Φτιάχνω κάθε πρωί έναν τεράστιο καφέ και διαβάζω κάτι για να πάρω έμπνευση».

Όταν τη ρωτήσαμε πώς πιστεύει ότι θα την περιέγραφαν οι φίλοι της, η απάντησή της ήταν τόσο απλή όσο και αποκαλυπτική: «Μουσική, Ραπουνζέλ, ήρεμη δύναμη».

Όσο για το καλοκαίρι; Η ίδια παραδέχεται ότι δεν μπορεί να αντισταθεί στο παγωτό, ενώ έχει ακόμη μία αγαπημένη συνήθεια: «Για κάποιο λόγο έχω συνδυάσει το “Παρά Πέντε” με το καλοκαίρι και αρχίζω πάντα να ξαναβλέπω επεισόδια».

Θα τη βλέπαμε ποτέ σε ένα απρόσμενο ντουέτο;

Μετά τις συνεργασίες της με καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά είδη, η Daphne Lawrence δεν αποκλείει τίποτα για το μέλλον. Αντίθετα, θεωρεί πως οι μεγαλύτερες εκπλήξεις γεννιούνται όταν δύο διαφορετικοί κόσμοι συναντιούνται.

Όπως είπε: «Έχω κάνει συνεργασίες με τόσο διαφορετικούς καλλιτέχνες μεταξύ τους. Σίγουρα θα ήθελα να δοκιμαστώ και σε άλλα μονοπάτια, γιατί εκεί βγαίνουν οι τέλειες συνεργασίες».

Το ιδανικό ελληνικό καλοκαίρι

Αν έπρεπε να φύγει για μία εβδομάδα διακοπών έχοντας μαζί της μόνο τρία αντικείμενα, η Daphne Lawrence έχει ήδη αποφασίσει: «Μια βαλίτσα να τη γεμίσω καινούρια πράγματα, ένα ωραίο βιβλίο και μία κιθάρα».

Για την ίδια, το τέλειο καλοκαίρι δεν περιορίζεται μόνο στις διακοπές. Πρώτα έρχεται η μουσική, μετά οι νέες εμπειρίες και στο τέλος η ξεκούραση: «Πρώτα μία μεγάλη περιοδεία με πολλές όμορφες συναυλίες παντού, μετά ένα ταξίδι στο εξωτερικό για καινούριες εμπειρίες και στο τέλος ξεκούραση δίπλα στη θάλασσα με καλή παρέα και καλό φαγητό!».

Τα μηνύματα που της δίνουν δύναμη

Ανάμεσα στα εκατοντάδες μηνύματα που λαμβάνει από τους θαυμαστές της, εκείνα που την αγγίζουν περισσότερο είναι όσα συνδέουν τα τραγούδια της με σημαντικές στιγμές της ζωής τους. Όπως λέει, όταν κάποιος της γράφει ότι ένα τραγούδι τη βοήθησε να ξεπεράσει μια δύσκολη περίοδο ή ότι συνόδευσε μια όμορφη ανάμνηση, παίρνει δύναμη για να συνεχίσει να δημιουργεί.

Είναι αυτή η σχέση με το κοινό που της θυμίζει καθημερινά γιατί γράφει μουσική. Και αν κάτι γίνεται ξεκάθαρο μέσα από τη συζήτησή της με το Mad.gr είναι ότι η Daphne Lawrence παραμένει αυθεντική, εξελίσσεται διαρκώς και ακολουθεί πάντα το ένστικτό της, περιμένοντας το επόμενο τραγούδι που θα τη βρει… την κατάλληλη στιγμή.

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