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Celeb World 22.07.2026

Luis Fonsi: Ο τραγουδιστής του «Despacito» απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα

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Ο τραγουδιστής του «Despacito», Luis Fonsi, απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Ελλάδα με νέες εικόνες στα social media
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Luis Fonsi, γνωστός για το "Despacito", βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές.
  • Ο τραγουδιστής μοιράστηκε φωτογραφία από τις διακοπές του στο Instagram, με ελληνική σημαία.
  • Η Ελλάδα είναι αγαπημένος προορισμός του Fonsi, ο οποίος την επισκέπτεται συχνά.
  • Πέρυσι, ο Fonsi είχε περάσει μέρος των διακοπών του στη Μύκονο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς διεθνών celebrities και ο Luis Fonsi δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη λίστα. Ο Πορτορικανός superstar, που κατέκτησε ολόκληρο τον πλανήτη με το παγκόσμιο hit «Despacito», βρίσκεται ξανά στη χώρα μας για στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης. Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα νέο story από τη θάλασσα. Η ανάρτησή του δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή των θαυμαστών του, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν βλέποντας ότι επέλεξε για ακόμη μία χρονιά την Ελλάδα.

https://www.instagram.com/luisfonsi/
https://www.instagram.com/luisfonsi/

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, ο Luis Fonsi ποζάρει δίπλα στη θάλασσα φορώντας ένα λευκό λινό πουκάμισο και γυαλιά ηλίου, ενώ κρατά μια κούπα με το ρόφημά του και χαμογελά στον φακό. Αν και δεν αποκάλυψε το ακριβές σημείο όπου βρίσκεται, πρόσθεσε στο story την ελληνική σημαία, επιβεβαιώνοντας ότι απολαμβάνει τις διακοπές του στη χώρα μας. Το στιγμιότυπο αποπνέει απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση και έγινε αμέσως viral στα social media. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο διάσημος τραγουδιστής επιλέγει την Ελλάδα για να περάσει μέρος του καλοκαιριού του.

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Η σχέση του Luis Fonsi με την Ελλάδα κρατά εδώ και αρκετά χρόνια. Ο διεθνής καλλιτέχνης επισκέπτεται συχνά τη χώρα μας, δείχνοντας πως έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα ελληνικά νησιά και στην καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που προσφέρουν. Οι αναρτήσεις του από τις διακοπές του συγκεντρώνουν κάθε φορά χιλιάδες likes, ενώ οι fans του δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους βλέποντας ότι επιστρέφει ξανά και ξανά στην Ελλάδα.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Luis Fonsi είχε επιλέξει τη Mykonos για τις διακοπές του μαζί με τη σύζυγό του, Agueda López. Το ζευγάρι είχε απολαύσει στιγμές χαλάρωσης στην Psarou, ενώ δεν ήταν η πρώτη του επίσκεψη στο Νησί των Ανέμων. Ήδη από το 2022, ο Luis Fonsi και η Agueda López είχαν απαθανατιστεί να διασκεδάζουν σε γνωστό μαγαζί της Mykonos, αποδεικνύοντας ότι το νησί αποτελεί έναν από τους αγαπημένους τους καλοκαιρινούς προορισμούς.

Το «Despacito» παραμένει ένα παγκόσμιο φαινόμενο

Παρότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την κυκλοφορία του, το «Despacito» εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια όλων των εποχών. Το hit του Luis Fonsi συνεχίζει να συγκεντρώνει δισεκατομμύρια streams και προβολές, ενώ παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι των καλοκαιρινών playlists σε όλο τον κόσμο.

https://www.instagram.com/luisfonsi/
https://www.instagram.com/luisfonsi/

Η νέα επίσκεψη του Luis Fonsi επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι η Ελλάδα έχει ξεχωριστή θέση στις καλοκαιρινές του αποδράσεις. Με φόντο τη θάλασσα, χαλαρή διάθεση και το χαρακτηριστικό του χαμόγελο, ο δημιουργός του «Despacito» φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή των διακοπών του.

https://www.instagram.com/luisfonsi/
https://www.instagram.com/luisfonsi/

Αν και αυτή τη φορά δεν αποκάλυψε σε ποιο νησί βρίσκεται, η παρουσία της ελληνικής σημαίας στο Instagram Story του ήταν αρκετή για να ενθουσιάσει τους Έλληνες fans του. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, τις επόμενες ημέρες να μοιραστεί ακόμη περισσότερες εικόνες από το ελληνικό καλοκαίρι που ζει.

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Despacito Luis Fonsi διακοπές ΕΛΛΑΔΑ
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