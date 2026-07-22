«Νύχτες στην Ελλάδα» για τη Sophia Vergara – Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε από τη Μύκονο

Με μια ματιά Η Sofia Vergara κάνει διακοπές στη Μύκονο με φίλους.

Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από τη Μύκονο στα social media.

Η Vergara ανέφερε τις αναρτήσεις της στα ισπανικά ως «Noches en Grecia» («Νύχτες στην Ελλάδα»).

Η Sofia Vergara πέρασε το βράδυ της στο Scorpios, απολαμβάνοντας DJ set της Peggy Gou. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sofia Vergara επέλεξε την Ελλάδα για ένα μέρος των φετινών καλοκαιρινών της διακοπών, με τη Μύκονο να αποτελεί τον επόμενο σταθμό της. Η διάσημη ηθοποιός βρίσκεται στο Νησί των Ανέμων μαζί με φίλους της, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Από τις πρώτες κιόλας ώρες της παρουσίας της στο νησί, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το ελληνικό καλοκαίρι, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media. Οι αναρτήσεις της συγκέντρωσαν μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες likes και σχόλια από θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο.

Παρότι δεν αποκάλυψε ευθέως ότι βρίσκεται στη Μύκονο, οι εικόνες που δημοσίευσε δεν άφησαν πολλά περιθώρια αμφιβολίας. Στη λεζάντα των αναρτήσεών της επέλεξε να γράψει στα ισπανικά «Noches en Grecia» («Νύχτες στην Ελλάδα»), δίνοντας μια μικρή γεύση από τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις. Η βραδινή της έξοδος συνδύαζε εντυπωσιακή θέα, καλή μουσική και τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα που κάνει τη Μύκονο έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς διεθνώς. Δεν άργησε, λοιπόν, να γίνει viral στα social media, με τους fans να σχολιάζουν τις εντυπωσιακές εικόνες που μοιράστηκε.

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Η Sofia Vergara πέρασε το πρώτο της βράδυ στο διάσημο Scorpios, ένα από τα πιο γνωστά spots της Μυκόνου που προσελκύει κάθε χρόνο celebrities από όλο τον κόσμο. Εκεί απόλαυσε το δείπνο της μαζί με την παρέα της, ενώ στη συνέχεια διασκέδασε με το μουσικό πρόγραμμα και τη μοναδική ατμόσφαιρα του χώρου.

Ένα από τα highlights της βραδιάς ήταν το live DJ set της Peggy Gou, η οποία βρέθηκε στα decks του Scorpios. Η Sofia Vergara δεν έχασε την ευκαιρία να απολαύσει τη διάσημη DJ, καταγράφοντας στιγμές από τη βραδιά σε βίντεο που δημοσίευσε στους προσωπικούς της λογαριασμούς. Οι followers της πήραν έτσι μια μικρή γεύση από τη διασκέδασή της στη Μύκονο, με τα stories και τα posts να γίνονται γρήγορα viral.

«Νύχτες στην Ελλάδα»

Αν και απέφυγε να αναφέρει το όνομα της Μυκόνου στις δημοσιεύσεις της, η λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες και τα βίντεο ήταν αρκετή για να τραβήξει τα βλέμματα. «Noches en Grecia» («Νύχτες στην Ελλάδα») έγραψε η διάσημη ηθοποιός στα ισπανικά, εκφράζοντας με τον δικό της τρόπο τον ενθουσιασμό της για τις καλοκαιρινές στιγμές που ζει στη χώρα μας.

Η Sofia Vergara προστέθηκε στη μακρά λίστα των διεθνών celebrities που επιλέγουν κάθε καλοκαίρι τη Μύκονο για λίγες ημέρες ξεκούρασης και διασκέδασης. Με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο, τις βραδινές εξόδους και τη ζωντανή μουσική, η διάσημη ηθοποιός φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή των διακοπών της στην Ελλάδα.

Οι αναρτήσεις της στα social media έγιναν αμέσως viral, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη μεγάλη απήχηση που έχει στους εκατομμύρια followers της. Όσο οι διακοπές της συνεχίζονται, δεν αποκλείεται να δούμε ακόμη περισσότερα στιγμιότυπα από το ελληνικό καλοκαίρι μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό.

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