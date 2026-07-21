Η Billie Kark στο Talk to Mad: «Δεν μου αρέσει να είμαι ένα πράγμα, θέλω να πειραματίζομαι ελεύθερα»

Με μια ματιά Η Billie Kark θέλει να πειραματίζεται ελεύθερα και να μην περιορίζεται σε ένα είδος.

Ετοιμάζει ένα house techno πάρτι με παραδοσιακές επιρροές και κλαρίνο.

Το καλοκαιρινό της πρόγραμμα περιλαμβάνει εμφανίσεις σε Κύπρο, Νάξο, Γρεβενά, Μύκονο και Τήνο.

Τονίζει την ανάγκη για ισότητα και αυτογνωσία, ειδικά για τις γυναίκες στον χώρο της μουσικής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η εκπομπή Talk to Mad και η Αθηνά Κλήμη υποδέχθηκαν την αγαπημένη καλλιτέχνη Billie Kark σε μια απολαυστική συνέντευξη, γεμάτη μουσική, χιούμορ και ουσιαστικές εξομολογήσεις. Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τις μοναδικές προκλήσεις της καριέρας της, την καλλιτεχνική της εξέλιξη, αλλά και τη φιλοσοφία ζωής που ακολουθεί τόσο στη σκηνή όσο και στην καθημερινότητά της.

Αποκαλύπτοντας μια προσωπικότητα που δεν φοβάται να πειραματιστεί, να τσαλακωθεί και να μείνει πιστή στο όραμά της, η καλλιτέχνιδα μοιράστηκε με το κοινό του Mad TV τις σκέψεις της για τη μουσική, τα μελλοντικά της σχέδια και τις αξίες που την καθοδηγούν σε κάθε της βήμα. Μέσα από έναν ζωντανό και εγκάρδιο διάλογο, η εκπομπή ανέδειξε πώς η δημιουργικότητα μπορεί να συνδυαστεί αρμονικά με την προσωπική αυθεντικότητα, προσφέροντας στο κοινό μια βαθύτερη ματιά στον κόσμο μιας καλλιτέχνιδας που επαναπροσδιορίζει τα μουσικά δεδομένα της εποχής μας.

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Η ροή της καθημερινότητας συχνά συγκρούεται με τις επαγγελματικές απαιτήσεις, δημιουργώντας ενδιαφέρουσες αντιθέσεις. Η συζήτηση ξεκίνησε με μια απολαυστική ανατροπή γύρω από τους ρυθμούς της ζωής και το πολυαναμενόμενο live event στις 22 Ιουλίου μετά τα μεσάνυχτα στο Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Η Billie Kark εξήγησε με χιούμορ την αντίθεση ανάμεσα στη νυχτερινή φύση της δουλειάς της και τις προσωπικές της προτιμήσεις στον ύπνο, ενώ έδωσε μια μοναδική γεύση από το εγχείρημα που ετοιμάζει μαζί με τον Αλέξη Στενάκη: «Ο Αλέξιος Στενάκης είναι πολύ καλός φίλος και είναι ένας πάρα πολύ καλός μουσικός. Παίζει σε διάφορα πρότζεκτ. Τον έχετε πετύχει σίγουρα παντού και θα κάνουμε ουσιαστικά ένα πάρτι, ένα house techno πάρτι με παραδοσιακές επιρροές, πάνω στο οποίο θα έχουμε τα section του κλαρίνου. Όχι εντελώς παραδοσιακό. Είναι μια μίξη αυτό το πράγμα του μοντέρνου με το παλιό. Είναι πολύ αιθέριο. Είναι πολύ ανεβαστικό».

Η δημιουργική ενέργεια ζητάει πάντα διέξοδο και το καλοκαιρινό πρόγραμμα της καλλιτέχνιδος είναι γεμάτο από ζωντανές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, συνδυάζοντας διαφορετικούς προορισμούς και ξεχωριστά μουσικά vibes. Περιγράφοντας τις στάσεις της και την εναλλαγή τοπίων που ταιριάζει απόλυτα στον ψυχισμό της, η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Για Αύγουστο ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά με Κύπρο γιατί τους αγαπώ. Ήμουνα και πέρσι. Τέλειο φεστιβάλ! Συνεχίζω με Νάξο 5 Αυγούστου. Μετά ανεβαίνω στα Γρεβενά. Γι’ αυτό σου λέω ότι είσαι ή του ύψους ή του βάθους. Ή στη θάλασσα ή στα βουνά. Τέλος Ιουλίου έχουμε και Μύκονο. Θα το παίξουμε. Οπότε Μύκονος Γρεβενά ξέρεις είναι ένας τέλειος συνδυασμός για τον ψυχισμό μου και για τις οδηγικές μου ικανότητες… και μετά θα κατέβω πάλι Κυκλάδες στην Τήνο που θα παίξω στο Aloha Bar 14 Αυγούστου και 15 Αυγούστου ενδεχομένως να είμαι στη Μύκονο με έναν αστερίσκο».

Κάθε καλλιτεχνική πορεία περνάει από στάδια επαναπροσδιορισμού, όπου οφείλει να αφήσει πίσω της τις ασφαλείς επιλογές για να ακολουθήσει την αληθινή της φωνή. Αναλύοντας τη μουσική της πορεία, την αποχώρηση από τα τετριμμένα και τη σημασία του να προχωρά κανείς με βάση το προσωπικό του όραμα αντί για τις αυστηρές εμπορικές επιταγές, η Billie Kark μίλησε ανοιχτά για τη νέα της κυκλοφορία και την καλλιτεχνική της εξέλιξη: «Εγώ το “Party” είναι ένα κομμάτι επιτυχίας που λες, το οποίο βγήκε πριν από πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Σου φαίνεται πολύ μακρινό ενώ είναι πριν 3 χρόνια ας πούμε. Θέλω να παραμείνω σταθερή στο όραμα το οποίο έχω και χαίρομαι που με στηρίζουν και οι υπόλοιποι στο να το πραγματοποιήσω. Ότι είναι η μεγάλη μου αγάπη και αυτή οφείλω να ακολουθήσω. Το “Mαργούδι” είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι από τη Θράκη. Έχει έναν πολύ περίεργο ρυθμό. Η ιδιαιτερότητα του κομματιού είναι ότι είναι four on the floor. Είναι ένα love song το οποίο μιλάει για το μαργούδι, που είναι η Μαρία στην ουσία, και τον Αλεξανδρή, η οποία έχει καψουρευτεί τον Αλεξανδρή και ό,τι και να γίνεται γύρω της… αυτή θα συνεχίσει να τον διεκδικεί και να πηγαίνει να τον βλέπει γιατί είναι ερωτευμένη μαζί του.»

Πέρα από τα μουσικά δρώμενα, η σύγχρονη πραγματικότητα απαιτεί ανθεκτικότητα, διεκδίκηση και πίστη στις δυνάμεις μας. Με αφορμή τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον επαγγελματικό στίβο και ιδιαίτερα στον απαιτητικό χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας, η καλλιτέχνιδα έστειλε ένα δυνατό μήνυμα ισότητας, αυτογνωσίας και δυναμισμού: «Όλες οι γυναίκες οι οποίες είμαστε στον χώρο φαντάζομαι κι εσύ το ίδιο νιώθουμε. Παρόλα αυτά νιώθω ότι αν κάτσουμε και το σκεφτούμε και κάτσουμε και αναλογιστούμε πόσες δυσκολίες έχουμε οι γυναίκες γενικά στη ζωή μας, στις κοινωνίες μας γενικότερα, θα πρέπει να είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ στο τηλέφωνο με τη μία ψυχολόγο. Οπότε ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σίγουρα πρέπει να δουλέψεις δύο και τρεις φορές παραπάνω από ότι ένας άντρας κατ’ εμέ. Παρόλα αυτά δεν μπορώ και να ζω τη ζωή μου έχοντας μια στάμπα ενός ανθρώπου που πρέπει κάπως να τα κάνει όλα παραπάνω κτλ. Επιλέγω να βλέπω τον εαυτό μου όπως θα ήθελα να με βλέπουν και οι άλλοι, ως ισότιμη και ίση και ισάξια στα πάντα… Προσπαθώ να μην μπαίνω εγώ σε αυτή τη νοοτροπία, ότι “αχ, δεν μπορώ γιατί είμαι γυναίκα” κτλ., γιατί όλα από εμάς ξεκινάνε στην ουσία.»