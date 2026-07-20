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Unplugged Stories 20.07.2026

Οι Γιαγκίνηδες στο Unplugged Stories: «Είμαστε μια γενιά που ψάχνει αλήθειες, όχι Μεσσίες»

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Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη στο Unplugged Stories, οι Γιαγκίνηδες μοιράζονται άγνωστες ιστορίες από τη μουσική τους πορεία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι Γιαγκίνηδες είναι ένα νεανικό μουσικό δίδυμο που αναβιώνει το ρεμπέτικο και την παραδοσιακή μουσική.
  • Το όνομα «Γιαγκίνηδες» προέρχεται από το ρεμπέτικο ιδίωμα και σημαίνει «φωτιά» ή «ερωτική κάψα».
  • Η πειθαρχία και ο επαγγελματισμός τους χτίστηκαν μέσα από χιλιάδες ώρες μουσικής στο δρόμο.
  • Το νέο τους άλμπουμ «Όλοι Όρθιοι» είναι ζωντανή ηχογράφηση, ενώ στέλνουν μήνυμα στους νέους μουσικούς να πιστεύουν στον εαυτό τους.
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Οι Γιαγκίνηδες είναι το δημοφιλές, νεανικό μουσικό δίδυμο που κατάφερε να κάνει ξανά μόδα το ρεμπέτικο και την παραδοσιακή μουσική στη σύγχρονη νεολαία. Αποτελούμενο από τον Παναγιώτη Σικλαφίδη και τον Σπύρο Ζήση, το σχήμα αυτό ξεκίνησε την πορεία του μέσα από μια τυχαία φοιτητική γνωριμία στη Θεσσαλονίκη, εξελισσόμενο γρήγορα σε ένα φαινόμενο που γεφυρώνει την παράδοση με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Η ικανότητά τους να μετατρέπουν κάθε εμφάνισή τους σε μια γιορτή, φέρνοντας τον ήχο του μπουζουκιού και της κιθάρας στο προσκήνιο με μια φρέσκια, αυθόρμητη ματιά, είναι αυτό που τους έχει καθιερώσει στις καρδιές του κοινού.

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Βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Unplugged Stories», καταφέρνοντας να γεφυρώσουν με μοναδικό τρόπο τον αυθορμητισμό της φιλίας τους με το καλλιτεχνικό τους όραμα. Από την πρώτη στιγμή, η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη οικειότητα και χιούμορ, με τους ίδιους να μην διστάζουν να αποκαλύψουν τις αστείες «δυσκολίες» της συνεργασίας τους. «Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι δύσκολα τα πράγματα. Το παιδί δεν, δεν το βλέπω. Το παιδί παίζει να ξυπνάει έξι η ώρα το απόγευμα», εξομολογείται ο Σπύρος για την πρώτη του εντύπωση, ενώ ο Παναγιώτης συμπληρώνει για τη χημεία τους: «Εγώ στον Σπύρο ξεχωρίζω την αισιοδοξία του και το όραμα που έχει. Το manifest πάντα πιάνει, να ξέρετε».

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Η γέννηση των Γιαγκίνηδων και η «ιερή» φλόγα του ρεμπέτικου

Η διαδρομή τους ξεκίνησε το 2018 στο πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, όπου μια κοινή φίλη στάθηκε η αφορμή για να συναντηθούν δύο μουσικοί κόσμοι. Το όνομα «Γιαγκίνηδες» επιλέχθηκε προσεκτικά για να αντικαταστήσει το αντιεμπορικό «Οι Ναυαγοί», αντλώντας τη σημασία του από το ρεμπέτικο ιδίωμα: «Γιαγκίνι σημαίνει πυρκαγιά, φωτιά. Στα ρεμπέτικα είναι πιο πολύ με το έχω ερωτική κάψα, σ’ αγαπώ και τέτοια». Για τον Σπύρο, το ρεμπέτικο ήταν ο δρόμος που επέλεξε από παιδί, ενώ για τον Παναγιώτη η αγάπη αυτή «κόλλησε» κατά την περίοδο των Πανελληνίων, όταν η αμεσότητα των μελωδιών τον κέρδισε ολοκληρωτικά, οδηγώντας τους τελικά στη δημιουργία του ντουέτου.

Το σχολείο του δρόμου και η πειθαρχία πίσω από το γλέντι

Αν υπάρχει ένα «πανεπιστήμιο» που διαμόρφωσε τους Γιαγκίνηδες, αυτό είναι αναμφίβολα ο δρόμος. Εκεί, στις αρχές του 2019, χιλιάδες ώρες παιξίματος τους χάρισαν την ταυτότητα και τον επαγγελματισμό τους. «Εκεί χτίσαμε γενικά όλη την πειθαρχία, τον επαγγελματισμό, τη μεθοδικότητα που μας χαρακτηρίζει», λένε χαρακτηριστικά. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες προέκυψαν και οι πιο απίστευτες ιστορίες, όπως το ιστορικό πενηντάρικο που τους είχε αφήσει ο Λευτέρης Πανταζής στην Αριστοτέλους, μια στιγμή που για τους φοιτητές τότε είχε τεράστια σημασία. «Αυτό το πενηντάρικο το είχαμε εκτιμήσει τόσο πολύ τότε… που θα το διαφημίζουμε μια ζωή πραγματικά», σχολιάζουν χιουμοριστικά, θυμίζοντας πως η επιτυχία τους δεν ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία, αλλά μέσα από τη συνεχή τριβή με τον κόσμο.

Η θεματολογία των τραγουδιών τους αποτελεί μια καταγραφή της καθημερινότητας και των σχέσεων των νέων ανθρώπων. Για το τραγούδι «Σχέση Ελεύθερη», οι Γιαγκίνηδες διευκρινίζουν ότι πρόκειται για μια παρατήρηση των σύγχρονων σχέσεων: «Αναφέρεται σε ένα συχνό φαινόμενο ίσως της εποχής μας, το να θέλουμε οι σχέσεις να είναι ελεύθερες, να μην είναι τόσο δεσμευτικές. Είμαστε καταπιεσμένη γενιά γι’ αυτό».

Το νέο άλμπουμ «Όλοι Όρθιοι» και το μήνυμα στους νέους

Κλείνοντας τη συζήτηση, οι καλλιτέχνες αναφέρθηκαν στο νέο τους άλμπουμ, «Όλοι Όρθιοι», που αποτελεί μια ζωντανή ηχογράφηση με πλήρη μπάντα, δίνοντας στον ακροατή τον παλμό μιας συναυλίας. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και την επικείμενη καλοκαιρινή περιοδεία, οι Γιαγκίνηδες έστειλαν ένα μήνυμα σε όσους τολμούν να ασχοληθούν με τη μουσική: «Να συνεχίσουν να πιστεύουν στον εαυτό τους, ειδικά όταν δεν πιστεύει κανένας άλλος σε αυτούς. Εκεί είναι η καλύτερη φάση… Να μην περιμένουν Μεσσίες κάποιον να τους ανεβάσει. Μόνοι τους. Υπομονή και επιμονή». Με αυτό το κάλεσμα, αποδεικνύουν πως η μουσική τους δεν είναι απλώς ρυθμός, αλλά μια στάση ζωής γεμάτη πάθος και αλήθεια.

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unplugged stories Γιαγκίνηδες
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