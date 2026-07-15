Ο Γιάννης Αθανασόπουλος στο Fitness O’ Clock: «Τραυματίστηκα σε αγώνα, αλλά μετέτρεψα το εμπόδιο σε μια νέα πρόκληση»

Με μια ματιά Ο Γιάννης Αθανασόπουλος, πρωταθλητής kick boxing, συνδυάζει αθλητική καριέρα με ακαδημαϊκές σπουδές.

Τραυματίστηκε σε αγώνα, αλλά μετέτρεψε το εμπόδιο σε προπονητική πρόκληση, διδάσκοντας σε όλες τις ηλικίες.

Θεωρεί το kick boxing "απόλυτο άθλημα" που θωρακίζει ψυχικά, σωματικά και εξελίσσει τον άνθρωπο.

Στοχεύει στην επιστροφή στο υψηλότερο αθλητικό επίπεδο και στη διάδοση του αθλήματος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιάννης Αθανασόπουλος δεν είναι απλώς ένας πρωταθλητής του kick boxing· είναι ένας άνθρωπος που ισορροπεί με αξιοσημείωτη επιτυχία ανάμεσα στον σκληρό κόσμο των μαχητικών αθλημάτων και τις απαιτήσεις μιας ακαδημαϊκής καριέρας. Στη συνέντευξή του στο «Fitness O’ Clock», μοιράστηκε την πορεία του, τον ρόλο του πατέρα του και προπονητή του, Κωνσταντίνου Αθανασόπουλου, και τη φιλοσοφία του πίσω από το άθλημα που τον καθόρισε.

«Η ενασχόλησή μου με το kick boxing ξεκίνησε από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, έχοντας στο πλευρό μου τον Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο, ο οποίος τυγχάνει να είναι και πατέρας μου, ένας εκ των κορυφαίων αθλητών του κόσμου, αήττητος και προπονητής της Εθνικής ομάδας», δηλώνει χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας τις βάσεις που τέθηκαν από την οικογένειά του.

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Από τις διεθνείς αρένες στην προπονητική πρόκληση

Η διαδρομή του δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Παρά τις επιτυχίες του, όπως ο πρώτος του διεθνής αγώνας με την Εθνική ομάδα που του προκάλεσε έντονα συναισθήματα νίκης και υπερηφάνειας, ο Γιάννης ήρθε αντιμέτωπος με τις δυσκολίες του αθλητισμού. «Σε έναν αγώνα δέχτηκα ένα λάκτισμα πάνω στο γόνατο και έτσι τραυματίστηκα. Ωστόσο, αυτό δεν με σταμάτησε από το να μετατρέψω το εμπόδιο αυτό σε μία νέα πρόκληση. Να μεταφέρω τις γνώσεις μου μέσα από την προπονητική σε άτομα τα οποία θέλουν να γνωρίσουν το άθλημα», αναφέρει. Σήμερα, η καθημερινότητά του στους «Fighters Αθανασόπουλος» περιλαμβάνει την προπόνηση ατόμων από 3 έως 58 ετών, μια ενασχόληση που, όπως ο ίδιος τονίζει, τον γεμίζει ως άνθρωπο καθώς του δίνει την ευκαιρία να ασκεί θετική επιρροή και να κάνει τη μέρα των μαθητών του λίγο καλύτερη.

Το Kick Boxing ως τρόπος ζωής

Για τον Γιάννη, το kick boxing είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα μαχητικό άθλημα. «Αρχικά το προτείνω σε όλους. Είναι ένα άθλημα το οποίο σε θωρακίζει ψυχικά και σωματικά. Είναι ένα άθλημα που μέσα από αυτό αποκτάς αυτοπεποίθηση, αντίληψη, αυτοέλεγχο. Γενικότερα σε εξελίσσει σε όλες τις πτυχές της ζωής σου», εξηγεί, προσθέτοντας ότι θεωρεί το kick boxing το «απόλυτο άθλημα», καθώς απαιτεί υψηλή ψυχική δύναμη και αίσθημα ευθύνης, αφού ο αθλητής δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το σύνολο. Παράλληλα, εκφράζει την επιθυμία του το επίπεδο των μαχητικών αθλημάτων στην Ελλάδα να αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή, δεδομένου του υψηλού επιπέδου που διαθέτουν οι Έλληνες αθλητές.

Προσωπικές στιγμές και το «Behind the Scenes»

Πέρα από τα ρινγκ και τις προπονήσεις, ο Γιάννης αποκαλύπτει την ανθρώπινη πλευρά του. Με χιούμορ μιλά για τις «παρασπονδίες» των αποστολών στο εξωτερικό, όπου η ομάδα έσπαγε τους κανόνες της διατροφής μετά τη ζύγιση, αλλά και για τα τυχερά του γάντια και το παστέλι που έχει πάντα στην τσάντα του για περίπτωση υπογλυκαιμίας. «Μία στιγμή αστεία και άβολη ταυτόχρονα που δεν θα ξεχάσω ποτέ ήταν όταν ο δάσκαλος μας είχε πει σε μια αποστολή στο εξωτερικό μην φάτε τίποτα ανθυγιεινό μετά τη ζύγιση και ανοίγει το δωμάτιο και είμαστε όλη η αποστολή μαζεμένη στο δωμάτιο και τρώμε σοκολάτες και πατατάκια», διηγείται γελώντας.

Όταν ερωτάται για τον άνθρωπο που θα έπαιρνε μαζί του σε μια υποθετική κατάσταση ναυαγίου, η απάντηση είναι άμεση: «Μαζί μου θα έπαιρνα τον πατέρα μου, Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει πολύ έντονο το ένστικτο της επιβίωσης. Όπου και αν είμαστε θα επιβιώναμε και αν και ναυαγοί θα περνάγαμε και τέλεια». Όσο για το μέλλον, ο στόχος του είναι διπλός: να επιστρέψει στο υψηλότερο αθλητικό επίπεδο και να συνεχίσει να διδάσκει τις αρχές του kick boxing και της πυγμαχίας σε όλο και περισσότερο κόσμο, συνδυάζοντας πάντα την επαγγελματική συνέπεια με τη συνεχή προσωπική του εξέλιξη.