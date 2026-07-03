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H Μιλένα Κοντού στο Fitness O’ Clock: «Ο πρωταθλητισμός είναι μια δύσκολη δουλειά χωρίς χρόνο για τίποτα άλλο»

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Η Μιλένα Κοντού μιλά για τις θυσίες, την απομόνωση του πρωταθλητισμού και την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Μιλένα Κοντού ξεκίνησε την κωπηλασία σε ηλικία 8 ετών, επηρεασμένη από τον αδερφό της.
  • Η Ολυμπιακή επιτυχία ήταν μια συγκλονιστική στιγμή συνειδητοποίησης για την αθλήτρια.
  • Ο πρωταθλητισμός απαιτεί θυσίες, απομόνωση και αυστηρό πρόγραμμα, επηρεάζοντας την κοινωνική ζωή.
  • Η Κοντού αντιμετώπισε μια δύσκολη πτώση, αλλά ανέκαμψε και προκρίθηκε, ενώ στοχεύει στο Princeton.
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Η Μιλένα Κοντού, η αθλήτρια που συγκίνησε την Ελλάδα με την πορεία της στην κωπηλασία, ξεδιπλώνει στο Fitness O’ Clock τις πτυχές της ζωής της. Μια διαδρομή που ξεκίνησε από μια παιδική παρόρμηση και κατέληξε σε μια Ολυμπιακή επιτυχία που ακόμα προσπαθεί να αφομοιώσει.

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Όλα ξεκίνησαν σε πολύ μικρή ηλικία, όταν η Μιλένα, που ήδη ασχολούνταν με τον στίβο και το ποδόσφαιρο, είδε τον αδερφό της να μπαίνει στον κόσμο της κωπηλασίας. Όπως παραδέχεται και η ίδια: «Ξεκίνησα στα 8 μου. Έκανα ήδη δύο αθλήματα, αλλά ξεκίνησε ο αδερφός μου και ζήλεψα σαν μικρότερη αδερφή και έτσι κάπως μπήκα στον χώρο της κωπηλασίας». Αυτή η «ζήλεια» στάθηκε η αφορμή για να ανακαλύψει ένα ταλέντο που θα την οδηγούσε στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα του κόσμου.

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Η στιγμή της «συνειδητοποίησης» στους Ολυμπιακούς

Η εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων είναι για κάθε αθλητή ένα όνειρο, αλλά η στιγμή που η πραγματικότητα χτυπά την πόρτα είναι συχνά συγκλονιστική. Περιγράφοντας τα συναισθήματά της δίπλα στο πλήρωμά της, τη Ζωή, η Μιλένα θυμάται: «Σταματάω ενώ έκανα αποθεραπεία και αρχίζω και βάζω τα κλάματα από συγκίνηση και λέω στη Ζωή: “Κοίτα που είμαστε, συνειδητοποιείς πού είμαστε και τι κάνουμε αυτή τη στιγμή;”». Ήταν η στιγμή που η σκληρή προπόνηση μετατράπηκε σε παγκόσμια αναγνώριση, μέσα από το δέος των γεμάτων κερκίδων.

Το τίμημα του πρωταθλητισμού: Θυσίες και απομόνωση

Η ζωή μιας πρωταθλήτριας που ξεκινά από τα 15 της χρόνια είναι γεμάτη προκλήσεις. Η Μιλένα μιλά ανοιχτά για τη δυσκολία του «Κοινοβίου», όπου η καθημερινότητα ορίζεται από το πρόγραμμα της Εθνικής ομάδας: «Είναι πολύ δύσκολο ένα άθλημα να γίνεται η δουλειά σου, να είσαι απομονωμένος από την υπόλοιπη κοινωνία, ουσιαστικά να μην έχεις χρόνο να κάνεις κάτι άλλο και να σκέφτεσαι ουσιαστικά πότε θα ξυπνήσεις, πότε θα φας, πότε θα κάνεις προπόνηση, πότε θα κοιμηθείς». Παράλληλα, ο στόχος για την Ιατρική σχολή καθιστούσε το πρόγραμμά της έναν άθλο διαχείρισης χρόνου και αντοχής.

Η πτώση και η μεγάλη αναγέννηση

Δεν ήταν όλα μια ευθεία γραμμή προς την επιτυχία. Η αποτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023 στο Βελιγράδι, όπου η πρόκριση χάθηκε για ελάχιστες θέσεις, λειτούργησε ως η πιο επώδυνη στιγμή της καριέρας της. «Ένιωσα ότι έφτασα στον πάτο, ότι ξαφνικά τα έχασα όλα. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου και ήταν πολύ δύσκολο μετά από αυτό να επανέλθω», εξομολογείται. Ωστόσο, η ικανότητα να βρει το κουράγιο και να ξαναπροσπαθήσει, οδηγώντας στην τελική πρόκριση, είναι η απόδειξη του ψυχικού της σθένους.

Το μέλλον, το Princeton και οι κρυφές πτυχές

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Μιλένα δεν αφήνει πίσω τις ακαδημαϊκές της φιλοδοξίες. Η εισαγωγή της στο Princeton αποτελεί το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο, συνδυάζοντας σπουδές και υψηλό επίπεδο προπόνησης. Παράλληλα, η ίδια μοιράζεται τις πιο ανθρώπινες πλευρές της: τον ρόλο της μητέρας της ως το απόλυτο στήριγμα στις στιγμές της «γκρίνιας», την αγάπη της για το πιάνο και το σαξόφωνο, αλλά και τις… φοβίες της, όπως η ακροφοβία που την έκανε να αποφύγει μια γυάλινη γέφυρα στη Γαλλία, την ώρα που όλη η ομάδα την απολάμβανε.

Κλείνοντας, η Μιλένα Κοντού παραμένει μια αθλήτρια που αντιμετωπίζει τη ζωή με ρεαλισμό, παραδεχόμενη πως ακόμα και μετά από δύο χρόνια, η αξία του μεταλλίου της είναι κάτι που συνεχίζει να ανακαλύπτει, δίνοντας έμπνευση σε κάθε νέο αθλητή που δίνει τη δική του μάχη.

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fitness o' clock Μιλένα Κοντού
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