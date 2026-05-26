Η Σταματία Κυπαρίσση στο Fitness O’ Clock: «Ήρθα στο βόλεϊ εντελώς από σπόντα ακολουθώντας την αδερφή μου»

Η διεθνής βόλεϊμπολίστρια Σταματία Κυπαρίσση μιλά στο Fitness O' Clock για την καριέρα της στην Ευρώπη, τις θυσίες του πρωταθλητισμού και την καθημερινότητά της

Η διεθνής βόλεϊμπολίστρια Σταματία Κυπαρίσση βρέθηκε στην εκπομπή Fitness O’ Clock, σε μια απολαυστική συνέντευξη όπου άφησε για λίγο στην άκρη τις επιγονατίδες και την αγωνιστική ένταση, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της διαδρομής της και της προσωπικότητάς της.

Η ενασχόλησή της με το βόλεϊ ξεκίνησε εντελώς αναπάντεχα, ακολουθώντας την αδερφή της στις προπονήσεις. «Ήρθα εντελώς από σπόντα», εξομολογείται. Το ταλέντο της όμως δεν πέρασε απαρατήρητο, με αποτέλεσμα στα δεκαπέντε της να υπογράψει το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.

Η καριέρα της την οδήγησε μέχρι τη Γερμανία, όπου έζησε την απόλυτη εμπειρία του επαγγελματισμού: «Στη Γερμανία θεωρείσαι επαγγελματίας. Οι εγκαταστάσεις και η οργάνωση ήταν σε άλλο επίπεδο, με 3 γήπεδα στη διάθεσή μας. Στην Ελλάδα, αν και έχουν ανέβει τα επίπεδα, έχουμε ακόμα δρόμο». Η ίδια πάντως δηλώνει αισιόδοξη για το ελληνικό γυναικείο πρωτάθλημα, τονίζοντας πως ο ανταγωνισμός και οι οικονομικές απολαβές έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Η πειθαρχία ως «εργαλείο» δουλειάς

Για τη Σταματία, ο πρωταθλητισμός δεν είναι μόνο οι αγώνες, αλλά ο τρόπος που διαχειρίζεται το σώμα της 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. «Το σώμα είναι το εργαλείο της δουλειάς σου. Όλα γυρίζουν γύρω από αυτό, τη διατροφή, την ξεκούραση και τη ρουτίνα. Αν δεν είσαι focused, είσαι επιρρεπής σε τραυματισμούς», εξηγεί, προσθέτοντας πως αυτή η πίεση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της χρονιάς.

Οι «αποκαλύψεις» του warm-up

Στο πιο χαλαρό κομμάτι της εκπομπής, η Σταματία Κυπαρίσση απάντησε σε γρήγορες ερωτήσεις, δείχνοντας το χιουμοριστικό της πρόσωπο:

Θα ήθελε να γνωρίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς, για να μάθει πώς καταφέρνει να διατηρεί το ίδιο κίνητρο και την ίδια «δίψα» για νίκες στην κορυφή για τόσα χρόνια.

Η «αδυναμία» της: Τα cinnamon rolls, τα οποία λατρεύει, αν και προσπαθεί να τα περιορίζει λόγω διατροφής.

Οι φόβοι της : Δεν έχει δει ποτέ στη ζωή της θρίλερ, γι' αυτό και δηλώνει πως «δεν φοβάμαι τίποτα, γιατί δεν έχω εικόνα του τι μπορεί να είναι τρομακτικό».

Το αθλητικό της απωθημένο: Θα ήθελε στο μέλλον να αγωνιστεί στο τουρκικό πρωτάθλημα, καθώς εκεί παίζουν πολλές παίκτριες-πρότυπα για την ίδια.

Κλείνοντας, η διεθνής αθλήτρια έδειξε πως πέρα από την «Στάμη» που βλέπουμε στο φιλέ, είναι ένα κορίτσι που ξέρει τι θέλει, έχει χιούμορ και αντιμετωπίζει τον πρωταθλητισμό με τη σοβαρότητα που απαιτείται, χωρίς όμως να χάνει την αυθεντικότητά της.