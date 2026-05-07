Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης στο Fitness O’ Clock: «Στους Παραολυμπιακούς άκουσα τον εθνικό ύμνο και δεν το πίστευα»

Ο Έλληνας σπρίντερ μίλησε για την πορεία του στον πρωταθλητισμό, τη συνεργασία με τον Νάσο Γκαβέλα και τη στιγμή που άκουσε τον εθνικό ύμνο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης βρέθηκε στο Fitness O’ Clock και μίλησε για την πορεία του στον στίβο, τη μετάβασή του από το μήκος στα σπριντ, αλλά και τη μοναδική εμπειρία των Παραολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο ως συνοδός του Νάσου Γκαβέλα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θυμήθηκε τα πρώτα του βήματα στον αθλητισμό λέγοντας: «Ξεκίνησα τον στίβο στη δευτέρα δημοτικού και δοκίμασα σχεδόν όλα τα αγωνίσματα μέχρι που κατέληξα στο μήκος. Στην τρίτη λυκείου κατάλαβα μέσα από τις προπονήσεις και τα εργομετρικά ότι ήμουν γρήγορος και έτσι αποφάσισα να στραφώ στα σπριντ. Από τα 17 μου μέχρι σήμερα είμαι στα 100 και 200 μέτρα».

Μιλώντας για την πρώτη του συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδος, ο Σωτήρης περιέγραψε τη συγκίνησή του: «Όταν μπήκα πρώτη φορά στην Εθνική το 2015, ένιωσα ότι πραγματοποιείται ένα όνειρο. Θυμάμαι να παίρνω τηλέφωνο τον αδερφό μου και να του λέω πως “τώρα υπογράφω το χαρτί της Εθνικής”».

Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση είχε η εμπειρία των Παραολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο. Ο ίδιος αποκάλυψε πως όλα ξεκίνησαν από ένα τηλεφώνημα του Νάσου Γκαβέλα: «Μου είπε ότι πλέον τρέχει μόνο με συνοδό και ήθελε να συνεργαστούμε. Δεν είχα ιδέα πώς λειτουργεί όλο αυτό, αλλά είπα κατευθείαν το “ναι”».

Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης μίλησε και για τη στιγμή της απονομής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες: «Το πρώτο συναίσθημα ήταν ανακούφιση. Τα καταφέραμε. Και μετά ήρθε η συγκίνηση όταν ακούστηκε ο εθνικός ύμνος στο στάδιο. Ήταν κάτι απίστευτο».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες και στις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού, τονίζοντας πως η πειθαρχία είναι το σημαντικότερο στοιχείο: «Ακόμα και στις δύσκολες μέρες πήγαινα προπόνηση. Εκεί φαίνεται η πειθαρχία. Το motivation δεν υπάρχει κάθε μέρα, αλλά η συνέπεια είναι αυτή που κάνει τη διαφορά».

Ο αθλητής στάθηκε και στη σημασία της ομάδας πίσω από κάθε επιτυχία: «Μπορεί στο “λάβατε θέσεις” να είσαι μόνος σου, αλλά για να φτάσεις εκεί χρειάζεσαι ανθρώπους δίπλα σου. Προπονητές, φίλους, οικογένεια και ανθρώπους που σε στηρίζουν καθημερινά».

Κλείνοντας, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σημασία του αθλητισμού στη ζωή των νέων: «Ο αθλητισμός μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Σου δίνει φίλους, στόχους και σε βοηθά να χτίσεις χαρακτήρα. Έχω φτιάξει τον εαυτό μου μέσα από τον στίβο και γι’ αυτό λέω πάντα στα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό».

