Ο Γιώργος Αυλωνίτης στο Fitness O’ Clock: «Οι τραυματισμοί μου άλλαξαν την καριέρα, αλλά με δυνάμωσαν»

Ο Γιώργος Αυλωνίτης μιλά για την πορεία του στο φούτσαλ, την εμπειρία του στην Εθνική ομάδα, τους τραυματισμούς και τις δυσκολίες του αθλήματος
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Γιώργος Αυλωνίτης μίλησε στο Fitness O’ Clock για τη διαδρομή του στο φούτσαλ, τις πρώτες του εμπειρίες από το ποδόσφαιρο, τις στιγμές που σημάδεψαν την πορεία του και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ως αθλητής σε ένα άθλημα που παραμένει ερασιτεχνικό στην Ελλάδα. Από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού μέχρι την Εθνική ομάδα και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, περιγράφει τι σημαίνει να ζεις με πίεση, τραυματισμούς και πάθος για ένα άθλημα που αγαπά, αλλά δεν έχει πάντα την αναγνώριση που του αξίζει.

Στην αρχή της συνέντευξης, αναφέρθηκε στο ξεκίνημά του στο κανονικό ποδόσφαιρο και στη μετάβαση στο φούτσαλ, εξηγώντας πώς αυτή η αλλαγή συνδέθηκε τόσο με προσωπικές επιλογές όσο και με το περιβάλλον του: «Ξεκίνησα στον Παναθηναϊκό μέχρι την Κ16 και μετά συνέχισα στο Σάλας, γιατί κάποια στοιχεία του παιχνιδιού μου ταίριαζαν περισσότερο».

Σημαντικό σημείο της πορείας του ήταν η πρώτη του εμπειρία με την Εθνική ομάδα νέων, που ήρθε μέσα από ένα διεθνές τουρνουά στην Πορτογαλία: «Ήταν τεράστια χαρά να φοράω το εθνόσημο και να δείξουμε τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα».

Λίγο αργότερα, μια απρόσμενη ευκαιρία τον έφερε και στην Εθνική Ανδρών, σε μια στιγμή που χρειάστηκε να αφήσει τα πάντα πίσω για να αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Από τις πιο δυνατές αναμνήσεις του, ξεχωρίζει μια νίκη απέναντι στη Σουηδία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση: «Ήταν ένα ματς που το χαρήκαμε όλοι μαζί, μια στιγμή που έδειξε τι μπορούμε να κάνουμε ως ομάδα». Η συγκεκριμένη επιτυχία αποτελεί, όπως λέει, μια από τις πιο χαρακτηριστικές ανταμοιβές της προσπάθειας και της δουλειάς που γίνεται καθημερινά.

Η πορεία του δεν ήταν χωρίς εμπόδια. Οι τραυματισμοί αποτελούν βασικό κομμάτι της καριέρας του, επηρεάζοντας τόσο την αγωνιστική του παρουσία όσο και την ψυχολογία του: «Μου στέρησαν ευκαιρίες, ρυθμό και ψυχολογία. Αλλά όταν γύρισα στο γήπεδο, είχα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από ποτέ». Παράλληλα, αναφέρεται και στις ήττες, την αμφισβήτηση και τις στιγμές που χρειάστηκε να διαχειριστεί την αβεβαιότητα για τον εαυτό του.

Όπως κάθε αθλητής υψηλού επιπέδου, έτσι και ο ίδιος μιλά για τις καθημερινές θυσίες: από τον ελεύθερο χρόνο και τις διακοπές, μέχρι τη διατροφή και τις κοινωνικές στιγμές.
Παρόλα αυτά, τονίζει πως δεν το μετανιώνει: «Αν με ρωτάγατε, θα το έκανα άλλες δέκα φορές».

