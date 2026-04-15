Celeb News 15.04.2026

Disney Legends 2026: Η Anne Hathaway και ο Dwayne Johnson ανάμεσα στους τιμώμενους

Η Disney ανακοίνωσε τους τιμώμενους για τα Disney Legends 2026, με την Anne Hathaway και τον Dwayne Johnson να ξεχωρίζουν
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Disney ανακοίνωσε τη νέα φουρνιά τιμημένων προσωπικοτήτων για τα βραβεία Disney Legends 2026, με ονόματα που καλύπτουν κινηματογράφο, μουσική και τηλεόραση, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη μεγάλη πολιτιστική της επιρροή.

Ανάμεσα στους φετινούς τιμώμενους βρίσκονται η Anne Hathaway και ο Dwayne Johnson, δύο πρόσωπα που έχουν συνδεθεί στενά με πρόσφατες επιτυχίες του στούντιο. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης δημιουργοί, μουσικοί και στελέχη που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο σύμπαν της Disney.

Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 16 Αυγούστου, στο πλαίσιο του μεγάλου fan event D23 Expo, στο Anaheim της Καλιφόρνια. Την παρουσίαση της τελετής θα αναλάβει ο Ryan Seacrest, ενώ για όσους δεν μπορέσουν να παρευρεθούν, η εκδήλωση θα μεταδοθεί και μέσω της πλατφόρμας Disney+.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Disney, η νέα γενιά «Disney Legends» τιμά ανθρώπους των οποίων η δημιουργικότητα συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ταυτότητας της εταιρείας. Η φετινή λίστα περιλαμβάνει επίσης γνωστά ονόματα όπως τους Jonas Brothers, τον Lin-Manuel Miranda και τον Alan Tudyk, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σύνδεση της Disney με την pop κουλτούρα.

Η Anne Hathaway έχει ήδη συνδεθεί με μεγάλα projects του στούντιο, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη συνέχιση του επιτυχημένου κινηματογραφικού franchise “The Devil Wears Prada”, όπου επιστρέφει σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ρόλους της. Παράλληλα, ο Dwayne Johnson συνεχίζει να αποτελεί βασικό πρόσωπο της Disney, καθώς επανέρχεται στο σύμπαν της «Moana» μέσα από νέα live-action παραγωγή.

Η συγκεκριμένη διάκριση θεωρείται από τις σημαντικότερες τιμητικές αναγνωρίσεις του ομίλου, καθώς απονέμεται σε πρόσωπα που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην εξέλιξη και την παγκόσμια απήχηση της Disney, είτε μπροστά είτε πίσω από τις κάμερες.

Η τελετή του 2026 αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κεντρικά highlights του D23, συνδυάζοντας βραβεύσεις, ανακοινώσεις και νέες παρουσιάσεις από το κινηματογραφικό και τηλεοπτικό μέλλον της εταιρείας.

Ο Γιώργος Αυλωνίτης στο Fitness O' Clock: «Οι τραυματισμοί μου άλλαξαν την καριέρα, αλλά με δυνάμωσαν»

Η Madonna ξαναμπαίνει στην πίστα με το «Confessions on a Dance Floor Part II» μετά από 7 χρόνια

Πώς ο Timothée Chalamet έγινε ο μεγαλύτερος influencer της κλασικής μουσικής παγκοσμίως

Kim Kardashian: «Ανοίγει» το δικό της κεφάλαιο στο Broadway

Η Δανάη Μπάρκα ντύνεται νύφη: Η Μεσσηνία, οι MIRO και η λίστα καλεσμένων που θυμίζει «κόκκινο χαλί»

Σίσσυ Χρηστίδου: Από την Κέρκυρα στο Άμστερνταμ – Το ταξίδι μετά το Πάσχα

Ιωάννα Τούνη: Η έφεση που αλλάζει τα δεδομένα στο revenge porn

Η πρόβλεψη του Robbie Williams για το μέλλον της μουσικής και ο ρόλος του AI

Κλέλια Ανδριολάτου: Όσα είπε για τη λήξη της συνεργασίας της με την Έλενα Χριστοπούλου

Αναστάσης Ροϊλός: Τρυφερές στιγμές με γνωστή ηθοποιό

Nicole Kidman: Η νέα της πορεία μετά την απώλεια της μητέρας της

