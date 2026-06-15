Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 15.06.2026

Η Chiara Ferragni στην Ελλάδα – Το παρασκήνιο της συνεργασίας με Ελληνίδα σχεδιάστρια

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι φήμες συνεργασίας με την Βάσια Κωσταρά και το παρασκήνιο που δείχνει πως η ελληνική μόδα κερδίζει έδαφος στο παγκόσμιο fashion map
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Chiara Ferragni επισκέφθηκε την Ελλάδα για επαγγελματικούς λόγους, πιθανώς για συνεργασία με την Ελληνίδα σχεδιάστρια Βάσια Κωσταρά.
  • Η επίσκεψη συνδυάζει επαγγελματικές επαφές και προσωπική απόδραση, καθώς προγραμματίζει διακοπές στη Μήλο.
  • Μετά την απαλλαγή της στην υπόθεση "Pandorogate", η Ferragni αναλαμβάνει νέο ρόλο ως κεντρικό πρόσωπο παγκόσμιου brand.
  • Η παρουσία της στην Αθήνα σηματοδοτεί συνάντηση μόδας, επιχειρηματικότητας και προσωπικής αφήγησης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η άφιξη της Chiara Ferragni στην Αθήνα έρχεται να προστεθεί σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στον χώρο της διεθνούς μόδας, με την Ιταλίδα επιχειρηματία να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Εσύ βλέπεις ένα ακόμη ταξίδι ενός παγκόσμιου fashion icon, όμως πίσω από τη συγκεκριμένη επίσκεψη φαίνεται να διαμορφώνεται ένα πιο σύνθετο σκηνικό, που συνδυάζει επαγγελματικές επαφές, νέα σχέδια συνεργασιών και καλοκαιρινή απόδραση στην Ελλάδα.

https://www.instagram.com/chiaraferragni/
https://www.instagram.com/chiaraferragni/

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει, η Chiara Ferragni βρέθηκε στη χώρα μας για επαγγελματικούς λόγους, με τις φήμες να τη συνδέουν με μια πιθανή συνεργασία με την Ελληνίδα σχεδιάστρια Βάσια Κωσταρά. Αν και καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη επιβεβαίωση, το παρασκήνιο γύρω από τις επαφές τους είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται από συναντήσεις και κοινές εμφανίσεις στο Μιλάνο. Εσύ αντιλαμβάνεσαι πως τέτοιου είδους συνεργασίες δεν γεννιούνται ξαφνικά, αλλά χτίζονται σταδιακά μέσα από έναν κύκλο διεθνών επαφών και στρατηγικών κινήσεων στον χώρο της μόδας.

Millie Bobby Brown: Το όνειρο της μητρότητας και η επιθυμία για δική της εγκυμοσύνη

Παράλληλα με το επαγγελματικό σκέλος, η Chiara Ferragni φαίνεται να συνδυάζει το ταξίδι της στην Ελλάδα και με καλοκαιρινή απόδραση, καθώς έχει ήδη αναφερθεί πως προγραμματίζει διακοπές στη Μήλο. Όπως η ίδια έχει δηλώσει, ενθουσιάζεται με την ιδέα να γνωρίσει το νησί για πρώτη φορά, τονίζοντας τη θετική της σχέση με τη χώρα και τους ανθρώπους της. Εσύ βλέπεις έτσι μια πιο ανθρώπινη πλευρά της δημόσιας εικόνας της, όπου η επαγγελματική δραστηριότητα συνυπάρχει με την ανάγκη για προσωπικές εμπειρίες και ξεκούραση.

https://www.instagram.com/chiaraferragni/
https://www.instagram.com/chiaraferragni/
https://www.instagram.com/chiaraferragni/
https://www.instagram.com/chiaraferragni/

Το ενδιαφέρον γύρω από τη Ferragni, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη μόδα και τα ταξίδια. Μετά τη δικαστική της απαλλαγή τον Ιανουάριο του 2026 στην υπόθεση γνωστή ως «Pandorogate», η ίδια φαίνεται να έχει επιστρέψει δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο, αναλαμβάνοντας νέο ρόλο ως κεντρικό πρόσωπο παγκόσμιου brand. Εσύ μπορείς να δεις πώς μια τέτοια εξέλιξη λειτουργεί ως σημείο καμπής στην καριέρα μιας influencer που έχει ήδη διαμορφώσει τη σύγχρονη εικόνα της ψηφιακής μόδας.

Σε προσωπικό επίπεδο, μετά το διαζύγιό της από τον Ιταλό ράπερ Fedez, η Chiara Ferragni βρίσκεται πλέον σε νέα σχέση με τον Κολομβιανό επιχειρηματία Χοσέ Ερνάντες, γεγονός που προσθέτει ακόμη ένα κεφάλαιο στο έντονα δημοσιευμένο lifestyle της. Για εσένα που παρακολουθείς τη διεθνή showbiz και fashion σκηνή, η συνολική της παρουσία μοιάζει να ισορροπεί ανάμεσα στην προσωπική ανανέωση και τη σταθερή επαγγελματική επανεκκίνηση.

Η παρουσία της στην Αθήνα, λοιπόν, δεν είναι απλώς ένα ακόμη ταξίδι, αλλά ένα σημείο όπου μόδα, επιχειρηματικότητα και προσωπική αφήγηση συναντιούνται, δημιουργώντας ένα αφήγημα που συνεχίζει να τραβάει το βλέμμα της διεθνούς δημοσιότητας.

Ο Kevin Hart στην Ελλάδα! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ εικόνες του MAD

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΑΘΗΝΑ μόδα ‎Chiara Ferragni
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
David Beckham: Απέκτησε το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.

David Beckham: Απέκτησε το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.

15.06.2026
Επόμενο
Ταξιδέψαμε στη Μαδρίτη για τον Bad Bunny και ζήσαμε κάτι που θα θυμόμαστε για πάντα

Ταξιδέψαμε στη Μαδρίτη για τον Bad Bunny και ζήσαμε κάτι που θα θυμόμαστε για πάντα

15.06.2026

Δες επίσης

Η συγκινητική επιστροφή της Τίνας Μεσσαροπούλου στο «Happy Day»
Celeb News

Η συγκινητική επιστροφή της Τίνας Μεσσαροπούλου στο «Happy Day»

15.06.2026
David Beckham: Απέκτησε το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.
Celeb News

David Beckham: Απέκτησε το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.

15.06.2026
Dua Lipa – Callum Turner: Ονειρεμένος μήνας του μέλιτος στην Ακτή Αμάλφι
Celeb News

Dua Lipa – Callum Turner: Ονειρεμένος μήνας του μέλιτος στην Ακτή Αμάλφι

15.06.2026
Millie Bobby Brown: Το όνειρο της μητρότητας και η επιθυμία για δική της εγκυμοσύνη
Celeb News

Millie Bobby Brown: Το όνειρο της μητρότητας και η επιθυμία για δική της εγκυμοσύνη

15.06.2026
Ο χορός της Βίκυς Σταυροπούλου στο γάμο της Δανάης Μπάρκα που θύμισε το «Είσαι το ταίρι μου»
Celeb News

Ο χορός της Βίκυς Σταυροπούλου στο γάμο της Δανάης Μπάρκα που θύμισε το «Είσαι το ταίρι μου»

15.06.2026
Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Ο γάμος που κέρδισε τις εντυπώσεις με την απλότητά και την ομορφιά του
Celeb News

Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Ο γάμος που κέρδισε τις εντυπώσεις με την απλότητά και την ομορφιά του

14.06.2026
Ο Kevin Hart στην Ελλάδα! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ εικόνες του MAD
Celeb News

Ο Kevin Hart στην Ελλάδα! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ εικόνες του MAD

13.06.2026
Dwayne Johnson: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για την υγεία του
Celeb News

Dwayne Johnson: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για την υγεία του

12.06.2026
Στη Μύκονο το υπερπολυτελές Moonrise του ιδρυτή του WhatsApp – Ένα πλωτό resort 100 μέτρων
Celeb News

Στη Μύκονο το υπερπολυτελές Moonrise του ιδρυτή του WhatsApp – Ένα πλωτό resort 100 μέτρων

12.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ «Π»: Κυβέρνηση Ειδικού Σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ «Π»: Κυβέρνηση Ειδικού Σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη

ΕΕ: Σε πλήρη ισχύ το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο – Τι αλλάζει για την Ελλάδα

ΕΕ: Σε πλήρη ισχύ το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο – Τι αλλάζει για την Ελλάδα

Καλοκαιρινό τραπέζι: Το απόλυτο gathering του Σαββατοκύριακου

Καλοκαιρινό τραπέζι: Το απόλυτο gathering του Σαββατοκύριακου