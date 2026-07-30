Celeb World 30.07.2026

Το BBC παρουσιάζει νέες μαρτυρίες και ο Jared Leto δίνει τη δική του απάντηση

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Ο Jared Leto αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες 10 γυναικών που παρουσιάζονται σε νέο ντοκιμαντέρ του BBC
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Νέο ντοκιμαντέρ του BBC παρουσιάζει καταγγελίες δέκα γυναικών εις βάρος του Jared Leto.
  • Οι καταγγελίες αφορούν φερόμενα περιστατικά σεξουαλικής επίθεσης και παρενόχλησης μεταξύ 2002-2016.
  • Ο Jared Leto απορρίπτει κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς.
  • Δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να επιβεβαιώνει τις καταγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει και στο παρελθόν.
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Ο Jared Leto βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret» από το BBC, στο οποίο δέκα γυναίκες διατυπώνουν καταγγελίες εις βάρος του. Οι μαρτυρίες αφορούν φερόμενα περιστατικά που, σύμφωνα με τις ίδιες, εκτυλίχθηκαν μεταξύ 2002 και 2016. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και frontman των Thirty Seconds to Mars απάντησε μέσω των εκπροσώπων του, απορρίπτοντας κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει δικαστική απόφαση που να επιβεβαιώνει τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Πορτρέτο του Jared Leto από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, σχετικά με τις καταγγελίες εις βάρος του.
https://www.instagram.com/jaredleto/

Στο ντοκιμαντέρ, εννέα από τις δέκα γυναίκες μιλούν δημόσια για πρώτη φορά. Σύμφωνα με όσα παρουσιάζονται, οι καταγγελίες περιλαμβάνουν ισχυρισμούς για σεξουαλικές επιθέσεις, σεξουαλική παρενόχληση και ανάρμοστη συμπεριφορά. Ορισμένες από τις γυναίκες αναφέρουν ότι τα περιστατικά συνέβησαν όταν ήταν ανήλικες ή σε νεαρή ηλικία, ενώ άλλες περιγράφουν περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών επικοινωνιών με τον καλλιτέχνη. Οι μαρτυρίες αποτελούν το βασικό αντικείμενο της δημοσιογραφικής έρευνας που παρουσιάζει το BBC.

Διάβασε επίσης: Jared Leto: Νέες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποιήση μέσα από ντοκιμαντέρ του BBC

Από την πλευρά του, ο Jared Leto αρνείται κάθε κατηγορία. Στην επίσημη δήλωσή του υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει ποτέ σεξουαλική επίθεση και χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς «απολύτως και κατηγορηματικά ψευδείς».

Παράλληλα, δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται αντιμέτωπος με αντίστοιχες καταγγελίες, καθώς και στο παρελθόν είχαν δημοσιευθεί σχετικές μαρτυρίες σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, τις οποίες είχε επίσης διαψεύσει.

Πορτρέτο του Jared Leto από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, στο πλαίσιο άρθρου για καταγγελίες εις βάρος του.
https://www.instagram.com/jaredleto/

Η νέα υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο της ψυχαγωγίας και στα social media, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στο περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ όσο και στις εξελίξεις που ενδέχεται να ακολουθήσουν.

Πορτρέτο του Jared Leto από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, στο πλαίσιο άρθρου για καταγγελίες εις βάρος του.
https://www.instagram.com/jaredleto/

Προς το παρόν, ο Jared Leto επιμένει ότι οι καταγγελίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενώ οι καταγγέλλουσες παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή των γεγονότων μέσα από το ντοκιμαντέρ.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και, μέχρι να υπάρξουν νεότερες επίσημες εξελίξεις, οι ισχυρισμοί των καταγγελλουσών και οι διαψεύσεις του Jared Leto δεν έχουν κριθεί από δικαστήριο.

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Jared Leto
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