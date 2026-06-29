Η Kate Middleton ολοκλήρωσε κρυφά το «National Three Peaks Challenge» μετά από τη μάχη της με τον καρκίνο

Η Kate Middleton αποκάλυψε πως ολοκλήρωσε κρυφά το «National Three Peaks Challenge» μετά από τη μάχη της με τον καρκίνο

Με μια ματιά Η Kate Middleton ολοκλήρωσε το «National Three Peaks Challenge» μετά τη διάγνωση καρκίνου.

Η πρόκληση περιλαμβάνει την ανάβαση στις τρεις υψηλότερες κορυφές της Μεγάλης Βρετανίας σε λιγότερο από 24 ώρες.

Η Πριγκίπισσα θέλησε να στείλει μήνυμα για τη ζωή μετά τη διάγνωση και να στηρίξει φιλανθρωπικό σκοπό.

Η δράση της συγκεντρώνει χρήματα για το Royal Marsden Cancer Charity. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kate Middleton αποκάλυψε πως ολοκλήρωσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μία από τις πιο απαιτητικές ορειβατικές προκλήσεις της Μεγάλης Βρετανίας, θέλοντας να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα για τη ζωή μετά τη διάγνωση του καρκίνου και παράλληλα να στηρίξει έναν σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό. Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας συμμετείχε στο «National Three Peaks Challenge», μια ιδιαίτερα δύσκολη δοκιμασία που απαιτεί την ανάβαση στις τρεις υψηλότερες κορυφές της Σκωτίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Πρόκειται για τις κορυφές Ben Nevis, Scafell Pike και Snowdon, με τη συνολική διαδρομή να φτάνει τα 37 χιλιόμετρα πεζοπορίας και τη συνολική υψομετρική ανάβαση να ξεπερνά τα 3.000 μέτρα. Η 44χρονη Kate Middleton πραγματοποίησε και τις τρεις αναβάσεις μόνη της, έχοντας ωστόσο διαρκή υποστήριξη από τις ομάδες Mountain Rescue σε κάθε διαδρομή.

Kate Middleton: Το προσωπικό χειρόγραφο μήνυμα που συγκίνησε

Όταν ολοκλήρωσε την τελευταία ανάβαση στο Snowdon, την περίμεναν ο σύζυγός της, Prince William, τα τρία παιδιά τους, Prince George, Princess Charlotte και Prince Louis, καθώς και οι γονείς της, Carole και Michael Middleton, μαζί με τον αδελφό της, James Middleton, όπως επιβεβαίωσε το Παλάτι.

Την Κυριακή 28 Ιουνίου, η Πριγκίπισσα δημοσίευσε στα social media μία φωτογραφία από την κορυφή του Ben Nevis, η οποία είχε τραβηχτεί το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου. Στην εικόνα εμφανίζεται χαμογελαστή, φορώντας ορειβατικό εξοπλισμό, ενώ συνόδευσε την ανάρτηση με ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα: «Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε αυτή τη χώρα ακούν τις λέξεις που κανείς δεν θέλει να ακούσει».

Στη συνέχεια περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος μετά από μια διάγνωση καρκίνου: «Αυτό που ακολουθεί είναι μια διαδρομή που δοκιμάζει κάθε πλευρά του εαυτού μας: σωματικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά και πνευματικά. Οι προκλήσεις επηρεάζουν και τους γύρω μας, αγγίζοντας τις οικογένειες, τις φιλίες, την εργασία αλλά και τις ήσυχες στιγμές που μένουμε μόνοι με τις σκέψεις μας».

Η Kate Middleton εξήγησε επίσης πως η ασθένεια αλλάζει ολοκληρωτικά την καθημερινότητα ενός ανθρώπου: «Ο καρκίνος δεν επηρεάζει μόνο το σώμα. Αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι και αισθάνεσαι και επηρεάζει βαθιά κάθε πτυχή της ζωής. Το γνωρίζω προσωπικά και ξέρω ότι η πορεία κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη θεραπεία απαιτεί κάτι περισσότερο από την ιατρική φροντίδα».

Υπενθυμίζεται ότι η Πριγκίπισσα ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2025 πως βρισκόταν σε ύφεση από τον καρκίνο, αφού είχε γνωστοποιήσει δημόσια τη διάγνωσή της έναν χρόνο νωρίτερα. Όπως αποκάλυψε, αποφάσισε να συμμετάσχει στο «National Three Peaks Challenge» όχι μόνο για την αθλητική πρόκληση, αλλά και για έναν βαθύτερο σκοπό: «Δεν το έκανα απλώς ως μια σωματική δοκιμασία, αλλά ως μια ευκαιρία να εξερευνήσω τη ζωή μετά τη διάγνωση και να προσφέρω κάτι πίσω».

Η δράση της έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς μέσα από τη συμμετοχή της συγκεντρώνονται χρήματα για το Royal Marsden Cancer Charity, με στόχο να ενισχυθούν οι υπηρεσίες ολιστικής φροντίδας και να αποκτήσουν περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο πρόσβαση σε ολοκληρωμένη υποστήριξη.