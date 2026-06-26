Νέα δικαστική περιπέτεια για την Kylie Jenner – Τι καταγγέλλει πρώην εργαζόμενη

Νέα αγωγή κατά της Kylie Jenner από πρώην προσωπική της σεφ, η οποία υποστηρίζει ότι οι συνθήκες εργασίας συνέβαλαν στην αποβολή που υπέστη

Με μια ματιά Πρώην σεφ της Kylie Jenner κατέθεσε αγωγή, ισχυριζόμενη ότι οι απαιτητικές συνθήκες εργασίας προκάλεσαν την αποβολή της.

Η εργαζόμενη ανέφερε βάρδιες 11-12 ωρών και σωματικά βαριά καθήκοντα, παρά την εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου.

Καταγγέλλει ότι της ανατέθηκαν βαριά καθήκοντα και δεν έλαβε βοήθεια, οδηγώντας σε κατάρρευση και απώλεια εγκυμοσύνης.

Αυτή είναι η τρίτη αγωγή κατά της Jenner από πρώην εργαζόμενους μέσα στο 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία ακόμη δικαστική υπόθεση έρχεται να προστεθεί στις εκκρεμότητες της Kylie Jenner, καθώς πρώην προσωπική της σεφ κατέθεσε αγωγή, υποστηρίζοντας ότι οι ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες εργασίας συνέβαλαν στην αποβολή που υπέστη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Los Angeles Times, η αγωγή κατατέθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Los Angeles.

Η γυναίκα, της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν γίνει γνωστά, αναφέρει ότι εργαζόταν σε βάρδιες διάρκειας 11 έως 12 ωρών, πέντε ημέρες την εβδομάδα, εκτελώντας έντονα σωματικές εργασίες, παρά το γεγονός ότι είχε ενημερώσει τους προϊσταμένους της πως επρόκειτο για εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου.

Τα iconic smart glasses της Meta με την υπογραφή της Kylie Jenner

Όπως υποστηρίζει, προσλήφθηκε ως ιδιωτική σεφ της Kylie Jenner τον Νοέμβριο του 2024. Έναν μήνα αργότερα ενημέρωσε τους προϊσταμένους της, οι οποίοι περιλαμβάνονται επίσης στους εναγόμενους, ότι βρισκόταν στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της και ότι «χρειαζόταν εύλογες προσαρμογές για την προστασία της υγείας και της εγκυμοσύνης της».

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την αγωγή, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2024 της ανατέθηκε «να σηκώσει και να μεταφέρει βαριά τρόφιμα σε δρόμο με ανηφόρα χωρίς βοήθεια». Η ίδια υποστηρίζει ότι η έντονη σωματική καταπόνηση της προκάλεσε ζαλάδα, δυσκολία στην αναπνοή και έντονη εξάντληση, με αποτέλεσμα να χρειαστεί τη βοήθεια προσωπικού ασφαλείας, το οποίο της έδωσε νερό και τη βοήθησε να συνέλθει.

Σε δεύτερο περιστατικό, η πρώην εργαζόμενη αναφέρει ότι περίπου την 1η Φεβρουαρίου κλήθηκε να εργαστεί σε εκδήλωση για τα γενέθλια του παιδιού της Jenner στο Palm Springs, χωρίς να υπάρχει επαρκές προσωπικό για να καλυφθούν οι ανάγκες της διοργάνωσης. Όπως ισχυρίζεται, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα για βοήθεια, δεν έλαβε καμία υποστήριξη.

Στην αγωγή αναφέρεται ότι: «Λόγω εξάντλησης και υπερβολικής σωματικής καταπόνησης, κατέρρευσε συναισθηματικά στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Το ίδιο βράδυ, ένιωσε ακραία σωματική εξάντληση και βάρος σε όλο της το σώμα ως αποτέλεσμα του παρατεταμένου και έντονου φόρτου εργασίας».

Kylie Jenner sued by former chef who claims demanding job led to her miscarriage https://t.co/TF8FYlspZA pic.twitter.com/k2W89Mqm0W — Page Six (@PageSix) June 26, 2026

Την επόμενη ημέρα, όπως αναφέρει, εμφάνισε έντονη αιμορραγία και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε ανιχνεύσιμος καρδιακός παλμός, ενημερώνοντάς την πως είχε χάσει το αγέννητο παιδί της.

Λίγες ημέρες αργότερα, αφού ενημέρωσε τους προϊσταμένους της για την αποβολή, υποστηρίζει ότι κατηγορήθηκε άδικα πως είχε αφήσει ακατάστατη την κουζίνα και το ψυγείο μετά την εκδήλωση στο Palm Springs.

Στις 8 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η αιμορραγία έγινε ακόμη πιο έντονη, ενώ η ίδια παρουσίαζε σημάδια κατάθλιψης και έντονης ψυχολογικής επιβάρυνσης εξαιτίας της απώλειας της εγκυμοσύνης.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, αντί να λάβει στήριξη, προϊστάμενός της την επέπληξε λέγοντάς της: «Σταμάτα, απλώς σταμάτα. Αναστατώνεις την Kylie. Την κάνεις να νιώθει κατάθλιψη». Με την αγωγή της ζητά αποζημίωση, χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένο ποσό, ενώ κατηγορεί τους εναγόμενους για αποτυχία παροχής εύλογων προσαρμογών στην εγκυμοσύνη της, διακρίσεις λόγω εγκυμοσύνης, παρενόχληση, εσφαλμένη ταξινόμησή της ως ανεξάρτητης συνεργάτιδας, καθυστερήσεις στις πληρωμές και παράνομη απόλυση.

Πρόκειται για την τρίτη αγωγή που κατατίθεται εις βάρος της Kylie Jenner μέσα στο 2026 από πρώην εργαζόμενους. Τον Απρίλιο, η πρώην οικιακή βοηθός της, Angelica Vasquez, προσέφυγε επίσης στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι απολύθηκε παράνομα και ότι υπέστη διακρίσεις λόγω θρησκείας και εθνικής καταγωγής από άλλα μέλη του προσωπικού.

Την ίδια περίοδο, αγωγή κατέθεσε και η πρώην εργαζόμενη Juana Delgado Soto, η οποία έκανε λόγο για κακή μεταχείριση από μέλη του προσωπικού. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι όταν επιχείρησε να ζητήσει βοήθεια από την επιχειρηματία, δέχθηκε απειλές πως θα απολυθεί, ενώ της ζητήθηκε να μην επικοινωνήσει ξανά μαζί της.