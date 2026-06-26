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Life 26.06.2026

Πώς να καθαρίσεις εύκολα και γρήγορα τον ανεμιστήρα σου μέσα σε 5 λεπτά

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Με μία σακούλα, λίγο νερό και υγρό πιάτων μπορείς να απομακρύνεις εύκολα και γρήγορα τη σκόνη από τον ανεμιστήρα σου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Βγάλε τον ανεμιστήρα από την πρίζα πριν τον καθαρίσεις.
  • Ψέκασε τη γρίλια με διάλυμα νερού, υγρού πιάτων και ξιδιού.
  • Τοποθέτησε σακούλα και άνοιξε τον ανεμιστήρα για να φύγει η σκόνη.
  • Καθάριζε τον ανεμιστήρα κάθε 2-3 εβδομάδες για καλύτερη απόδοση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι ο ανεμιστήρας γίνεται ένας από τους πιο χρήσιμους «συμμάχους» απέναντι στη ζέστη. Ωστόσο, όσο περισσότερο λειτουργεί, τόσο περισσότερη σκόνη συγκεντρώνει στα πτερύγια και τη γρίλια του, με αποτέλεσμα να μειώνεται η απόδοσή του και να κυκλοφορεί σκόνη στον χώρο.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Πολλοί αποφεύγουν να τον καθαρίσουν γιατί πιστεύουν ότι χρειάζεται να τον αποσυναρμολογήσουν ή να αφιερώσουν αρκετή ώρα. Στην πραγματικότητα, υπάρχει ένας πολύ εύκολος τρόπος που μπορεί να κάνει τον ανεμιστήρα να δείχνει σχεδόν σαν καινούργιος μέσα σε μόλις πέντε λεπτά.

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Με λίγα υλικά που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε σπίτι, μπορείς να απομακρύνεις τη βρωμιά, να βελτιώσεις την απόδοση της συσκευής και να απολαμβάνεις πιο καθαρό και δροσερό αέρα όλο το καλοκαίρι. Πριν ξεκινήσεις, βγάλε πάντα τον ανεμιστήρα από την πρίζα.

Pexels
Pexels

Θα χρειαστείς:

  • Μία πλαστική σακούλα
  • Ένα μπουκάλι με ψεκαστήρα
  • Νερό
  • Λίγες σταγόνες υγρό πιάτων
  • Λίγο λευκό ξίδι (προαιρετικά)
  • Ένα πανί μικροϊνών
Pexels
Pexels

Τα βήματα

  1. Ανακάτεψε στο ψεκαστήρι νερό με λίγες σταγόνες υγρό πιάτων και λίγο ξίδι.
  2. Ψέκασε ελαφρά τη γρίλια του ανεμιστήρα, χωρίς να βρέξεις το μοτέρ.
  3. Τοποθέτησε μια μεγάλη σακούλα γύρω από τον ανεμιστήρα.
  4. Άνοιξέ τον για περίπου 20-30 δευτερόλεπτα. Η περιστροφή των πτερυγίων θα απομακρύνει μεγάλο μέρος της σκόνης, η οποία θα παραμείνει μέσα στη σακούλα.
  5. Σκούπισε εξωτερικά τη γρίλια και τη βάση με ένα πανί μικροϊνών.
  6. Αν ο ανεμιστήρας έχει πολλή βρωμιά
Pexels
Pexels

Αν δεν έχει καθαριστεί εδώ και μήνες, ίσως χρειαστεί να αφαιρέσεις τη μπροστινή γρίλια και να καθαρίσεις ξεχωριστά τα πτερύγια με ένα νωπό πανί. Η διαδικασία παραμένει απλή και χρειάζεται μόνο λίγα επιπλέον λεπτά.

Extra tips για καλύτερη απόδοση

  • Καθάριζε τον ανεμιστήρα κάθε 2-3 εβδομάδες το καλοκαίρι.
  • Μην χρησιμοποιείς πολύ νερό κοντά στο μοτέρ.
  • Στέγνωσε καλά όλα τα μέρη πριν τον χρησιμοποιήσεις ξανά.
  • Φύλαξέ τον καλυμμένο όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα.
Μεταλλικός επιτραπέζιος ανεμιστήρας σε εσωτερικό χώρο
Ένας κλασικός μεταλλικός ανεμιστήρας τοποθετημένος σε δωμάτιο.

Ένας καθαρός ανεμιστήρας δεν προσφέρει μόνο καλύτερη απόδοση, αλλά συμβάλλει και σε πιο υγιεινή ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι, καθώς μειώνει τη διασπορά σκόνης και αλλεργιογόνων. Αφιέρωσε μόλις πέντε λεπτά για τον καθαρισμό του και θα απολαμβάνεις πιο δροσερό, καθαρό αέρα σε κάθε γωνιά του χώρου όλο το καλοκαίρι.

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