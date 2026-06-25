Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Living 25.06.2026

Αυτό είναι το σημείο που όλοι ξεχνάμε να καθαρίσουμε – Δες πώς να το κάνεις να λάμψει

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με μια παλιά οδοντόβουρτσα και δύο υλικά που έχεις ήδη στην κουζίνα σου, θα κάνουν τα παράθυρά σου να μοιάζουν σαν καινούρια
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι οδηγοί των παραθύρων συσσωρεύουν σκόνη και ρύπους, κάνοντας τον χώρο να φαίνεται πιο σκοτεινός.
  • Η συσσωρευμένη βρωμιά μπορεί να φθείρει τα λάστιχα μόνωσης των παραθύρων.
  • Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη χαλαρή σκόνη πριν τον καθαρισμό.
  • Φυσικά υλικά όπως μαγειρική σόδα και ξύδι, μαζί με οδοντόβουρτσα, καθαρίζουν αποτελεσματικά τις αυλακώσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν καθαρίζουμε το σπίτι μας, η προσοχή μας πέφτει σχεδόν πάντα στις μεγάλες, εμφανείς επιφάνειες. Οι πάγκοι της κουζίνας, τα δάπεδα και τα είδη υγιεινής αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά μας, αφήνοντας όμως σε δεύτερη μοίρα σημεία που δεν βρίσκονται άμεσα στο οπτικό μας πεδίο. Με το πέρασμα του χρόνου, η σκόνη, τα αιωρούμενα σωματίδια και η αιθάλη συσσωρεύονται αθόρυβα στις εσοχές των παραθύρων, δημιουργώντας μια εικόνα αμέλειας που κάνει όλο τον χώρο να δείχνει πιο σκοτεινός και ταλαιπωρημένος από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

parathira_katharismos_spiti
Unsplash

Οι οδηγοί των παραθύρων αποτελούν ένα από τα πιο «δύστροπα» σημεία για καθαρισμό, καθώς το σχήμα τους παγιδεύει κάθε λογής ρύπο, καθιστώντας το άνοιγμα και το κλείσιμο των κουφωμάτων μια πραγματική ταλαιπωρία. Πολλοί αποφεύγουν αυτή την εργασία λόγω της αμηχανίας που προκαλούν οι στενές αυλακώσεις, όμως η συσσωρευμένη βρωμιά μπορεί να φθείρει ακόμη και τα λάστιχα μόνωσης. Ευτυχώς, υπάρχει μια πανέξυπνη και εξαιρετικά απλή μέθοδος που μετατρέπει αυτόν τον «πονοκέφαλο» σε μια γρήγορη δουλειά 10 λεπτών, χρησιμοποιώντας εργαλεία και υλικά που ήδη διαθέτεις στο σπίτι σου.

Γιατί τα ρούχα σου δεν μυρίζουν φρεσκάδα μετά το πλύσιμο;

1. Η προεργασία με την ηλεκτρική σκούπα

Πριν ξεκινήσεις με το καθάρισμα, χρησιμοποίησε την ηλεκτρική σκούπα με το στενό εξάρτημα για να αφαιρέσετε τη χαλαρή σκόνη, τα ψίχουλα και τα υπολείμματα. Είναι ένα βήμα που δεν πρέπει να παραλείψεις, καθώς αποτρέπει τη δημιουργία «λάσπης» κατά την εφαρμογή των υγρών καθαριστικών στη συνέχεια.

parathira_spitiou_katharismos
Unsplash

2. Μαγειρική σόδα και ξύδι

Αντί για χημικά καθαριστικά, επίλεξε φυσικά υλικά. Πασπάλισε με λίγη μαγειρική σόδα τα πιο λερωμένα σημεία του οδηγού και στη συνέχεια ψέκασε με λευκό ξύδι. Η αντίδραση που θα προκληθεί θα βοηθήσει στη διάσπαση της επίμονης βρωμιάς χωρίς κόπο και χωρίς κίνδυνο φθοράς στα κουφώματα.

3. Η χρήση της οδοντόβουρτσας

Άφησε το μείγμα να δράσει για περίπου πέντε λεπτά. Στη συνέχεια, πάρε μια παλιά οδοντόβουρτσα και τρίψε απαλά τις γωνίες και τις αυλακώσεις. Το μικρό της μέγεθος είναι ιδανικό για να φτάνει στα σημεία που δεν χωράει κανένα πανί. Αν η βρωμιά είναι πολύ συσσωρευμένη, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια μπατονέτα ή ένα μαχαίρι κουζίνας τυλιγμένο με ένα πανάκι για τις πιο δύσκολες γωνίες.

parathira_spitiou_cleqaning
Unsplash

4. Το τελικό σκούπισμα

Μόλις τελειώσεις το τρίψιμο, σκούπισε τα υπολείμματα με ένα καθαρό πανί ή χαρτί κουζίνας. Αν παρατηρήσεις ότι έχει περισσέψει σόδα, μπορείς να περάσεις άλλη μια φορά με την ηλεκτρική σκούπα. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία παραμένει καθαρή και το αποτέλεσμα θα σε εκπλήξει, κάνοντας το παράθυρό σου να ανοιγοκλείνει ξανά με απόλυτη ευκολία.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

living καθαριότητα σπίτι
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Paloma στο σπίτι: Η πιο εύκολη συνταγή που θα ενέκρινε μέχρι και ο Rack

Paloma στο σπίτι: Η πιο εύκολη συνταγή που θα ενέκρινε μέχρι και ο Rack

25.06.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Paloma στο σπίτι: Η πιο εύκολη συνταγή που θα ενέκρινε μέχρι και ο Rack
Food

Paloma στο σπίτι: Η πιο εύκολη συνταγή που θα ενέκρινε μέχρι και ο Rack

25.06.2026
Τα φυτά σου μαραζώνουν; Ίσως τα «πνίγεις» αντί να τα ποτίζεις
Life

Τα φυτά σου μαραζώνουν; Ίσως τα «πνίγεις» αντί να τα ποτίζεις

25.06.2026
Η «Πανσέληνος της φράουλας» φέρνει ανατροπές για 4 ζώδια – Τι θα συμβεί στις 29 Ιουνίου
Life

Η «Πανσέληνος της φράουλας» φέρνει ανατροπές για 4 ζώδια – Τι θα συμβεί στις 29 Ιουνίου

25.06.2026
Μωβ μέδουσα: 5 οδηγίες για αντιμετώπιση τσιμπήματος από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Corporate News

Μωβ μέδουσα: 5 οδηγίες για αντιμετώπιση τσιμπήματος από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

25.06.2026
Είναι τελικά τα φύλλα αλόης το απόλυτο skincare hack του TikTok;
Beauty

Είναι τελικά τα φύλλα αλόης το απόλυτο skincare hack του TikTok;

25.06.2026
Mediterranean chic: Γιατί τα σανδάλια με πέτρες είναι το απόλυτο must-have του 2026
Fashion

Mediterranean chic: Γιατί τα σανδάλια με πέτρες είναι το απόλυτο must-have του 2026

25.06.2026
Γιατί τα ρούχα σου όταν στεγνώνουν μυρίζουν «μούχλα» ακόμα κι αν τα πλένεις σωστά
Life

Γιατί τα ρούχα σου όταν στεγνώνουν μυρίζουν «μούχλα» ακόμα κι αν τα πλένεις σωστά

25.06.2026
Ο Pharrell Williams μετέτρεψε το Παρίσι σε μια θαλάσσια ουτοπία για τη Louis Vuitton SS27
Fashion

Ο Pharrell Williams μετέτρεψε το Παρίσι σε μια θαλάσσια ουτοπία για τη Louis Vuitton SS27

25.06.2026
Πού να μην κολυμπήσεις στην Αττική: Οι 29 ακατάλληλες παραλίες
Life

Πού να μην κολυμπήσεις στην Αττική: Οι 29 ακατάλληλες παραλίες

25.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Στροφή Ανδρουλάκη προς την καθημερινότητα

Στροφή Ανδρουλάκη προς την καθημερινότητα