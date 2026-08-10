Life 10.08.2026

Η Αθηνά Οικονομάκου βρήκε το πιο ξεχωριστό fashion item στα Μπόρα Μπόρα

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Η χειροποίητη τσάντα από φύλλα που απέκτησε η Αθηνά Οικονομάκου στη Γαλλική Πολυνησία και έδωσε ξεχωριστό fashion twist στις εξωτικές διακοπές της
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Αθηνά Οικονομάκου βρίσκεται στα Μπόρα Μπόρα με τον Μπρούνο Τσερέλα.
  • Ξεχώρισε μια χειροποίητη τσάντα από φύλλα, ένα μοναδικό αξεσουάρ.
  • Η τσάντα δημιουργήθηκε ειδικά για εκείνη από έναν ντόπιο τεχνίτη.
  • Το αξεσουάρ συνδυάζει φυσικά υλικά με fashion αισθητική, ταιριάζοντας στον προορισμό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στα Μπόρα Μπόρα συνεχίζει να απολαμβάνει το ταξίδι της η Αθηνά Οικονομάκου, έχοντας στο πλευρό της τον Μπρούνο Τσερέλα, και οι νέες φωτογραφίες της από τη Γαλλική Πολυνησία μεταφέρουν λίγη από την εξωτική ατμόσφαιρα του ταξιδιού τους. Ανάμεσα στα τιρκουάζ νερά, τις βουτιές, το snorkeling και τις εικόνες από τον τροπικό παράδεισο, ένα fashion item ήταν εκείνο που ξεχώρισε. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη χειροποίητη τσάντα από φύλλα, ένα ξεχωριστό souvenir που δημιουργήθηκε ειδικά για την ίδια από έναν ντόπιο τεχνίτη και αποδεικνύει πως ακόμη και οι πιο απλές λεπτομέρειες ενός ταξιδιού μπορούν να αποκτήσουν ξεχωριστή θέση στις αναμνήσεις σου.

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Η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκε μέσα από τα social media ένα νέο άλμπουμ από το ταξίδι της, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από τις ημέρες που περνά μαζί με τον Μπρούνο Τσερέλα στον εξωτικό προορισμό. Το πρόγραμμα των διακοπών τους μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά, snorkeling ανάμεσα σε πολύχρωμα ψάρια, σαλάχια και μικρούς καρχαρίες, ατελείωτες ώρες δίπλα στη θάλασσα και φυσικά εικόνες από τα εντυπωσιακά τοπία των Μπόρα Μπόρα.

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Πρόκειται για μια χειροποίητη τσάντα από φύλλα, ένα ιδιαίτερο fashion souvenir που δεν θα μπορούσε να είναι πιο συνδεδεμένο με τον τροπικό προορισμό. Το πιο όμορφο στοιχείο της συγκεκριμένης τσάντας είναι πως δεν πρόκειται για ένα τυπικό souvenir που μπορείς να βρεις σε ένα κατάστημα. Η τσάντα δημιουργήθηκε ειδικά για την Αθηνά Οικονομάκου από έναν local τεχνίτη, τον Coco.

Με υπομονή, τεχνική και αρκετή μαεστρία, ο Coco έπλεξε τα φύλλα μεταξύ τους και τους έδωσε μια εντελώς διαφορετική μορφή, μετατρέποντάς τα σε ένα ξεχωριστό αξεσουάρ. Το αποτέλεσμα είναι μια ιδιαίτερη τσάντα που συνδυάζει το φυσικό στοιχείο με μια πιο fashion αισθητική και ταιριάζει απόλυτα με το σκηνικό των Μπόρα Μπόρα. Και κάπως έτσι, ένα απλό υλικό της φύσης μετατράπηκε σε ένα προσωπικό ενθύμιο από ένα ταξίδι που η Αθηνά Οικονομάκου φαίνεται να απολαμβάνει στο έπακρο.

https://www.instagram.com/athinao1konomakou/
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Η χειροποίητη τσάντα από φύλλα έχει έναν ανεπιτήδευτο χαρακτήρα που ταιριάζει ιδανικά με το καλοκαιρινό mood των Μπόρα Μπόρα. Φυσικά υλικά, γήινη αισθητική και μια δημιουργία που δεν μοιάζει με κανένα άλλο κομμάτι συνθέτουν ένα fashion item με ιδιαίτερη προσωπικότητα.

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ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ταξίδι Τσάντα
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