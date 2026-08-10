Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Στον βυθό για μαργαριτάρια στη Γαλλική Πολυνησία

Οι διακοπές του ζευγαριού στη Γαλλική Πολυνησία συνεχίζονται με μια ξεχωριστή θαλάσσια εμπειρία που τους έφερε πρόσωπο με πρόσωπο με τον κόσμο των μαργαριταριών

Με μια ματιά Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα αναζήτησαν μαργαριτάρια σε όστρακα στη Γαλλική Πολυνησία.

Το ζευγάρι βούτηξε στον βυθό για να βρει όστρακα, με τη βοήθεια ειδικού.

Η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκε στιγμιότυπα της εμπειρίας στα social media.

Το ταξίδι τους στη Γαλλική Πολυνησία περιλαμβάνει βιωματικές δραστηριότητες, όπως αυτή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα συνεχίζουν να γεμίζουν το ταξίδι τους στη Γαλλική Πολυνησία με εμπειρίες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Αυτή τη φορά, το ζευγάρι άφησε για λίγο τις ειδυλλιακές παραλίες και τα καταγάλανα νερά και βρέθηκε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, με έναν διαφορετικό στόχο: να αναζητήσει όστρακα που κρύβουν μέσα τους μαργαριτάρια. Η δραστηριότητα τους έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά έναν ξεχωριστό κόσμο του βυθού και, με τη βοήθεια ειδικού, να ανοίξουν το όστρακο και να δουν τι κρυβόταν στο εσωτερικό του.

Η Αθηνά Οικονομάκου, μάλιστα, έδειξε ιδιαίτερο ενθουσιασμό για τη συγκεκριμένη εμπειρία και φρόντισε να μοιραστεί στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους. Έτσι, ανάμεσα στις θαλάσσιες εξορμήσεις, τις συναντήσεις με φάλαινες, καρχαρίες και σαλάχια και τις εικόνες από τον εξωτικό προορισμό, προστέθηκε ακόμη μία ιδιαίτερη ανάμνηση στο ταξίδι του ζευγαριού.

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Η παραμονή της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στη Γαλλική Πολυνησία δεν θυμίζει σε τίποτα ένα ταξίδι με αυστηρά οργανωμένο πρόγραμμα και συνεχείς στάσεις στα γνωστά τουριστικά σημεία. Το ζευγάρι φαίνεται πως θέλει να ζήσει τον προορισμό όσο πιο βιωματικά γίνεται, δοκιμάζοντας διαφορετικές δραστηριότητες και κρατώντας από κάθε ημέρα μια ξεχωριστή ανάμνηση. Μετά τις θαλάσσιες εξορμήσεις τους και τις εικόνες που έχουν μοιραστεί από τις συναντήσεις τους με φάλαινες, καρχαρίες και σαλάχια, ήρθε η ώρα για μια διαφορετική αναζήτηση. Αυτή τη φορά, το ενδιαφέρον τους στράφηκε στα μαργαριτάρια.

Η Αθηνά και ο Μπρούνο βρέθηκαν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, αναζητώντας όστρακα στα οποία μπορεί να κρύβεται ένα πολύτιμο μαργαριτάρι. Η διαδικασία είχε φυσικά το δικό της ενδιαφέρον, αφού δεν γνώριζαν από πριν τι θα συναντήσουν στο εσωτερικό κάθε οστράκου. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της εμπειρίας ήρθε όταν έφτασε η στιγμή να ανοίξει το όστρακο. Με τη βοήθεια ειδικού, το ζευγάρι μπόρεσε να δει από κοντά τη διαδικασία και να αποκαλύψει το μαργαριτάρι που βρισκόταν στο εσωτερικό του.

Για την Αθηνά Οικονομάκου, η εμπειρία φαίνεται πως είχε ιδιαίτερη γοητεία. Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη δραστηριότητα στα social media, μεταφέροντας στους διαδικτυακούς της φίλους ένα μικρό κομμάτι από όσα ζει αυτές τις ημέρες στον μακρινό προορισμό. Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις γιατί μια τέτοια δραστηριότητα μπορεί να ξεχωρίσει μέσα σε ένα ταξίδι γεμάτο εντυπωσιακές εικόνες. Υπάρχει κάτι συναρπαστικό στο να βρίσκεσαι μέσα στη θάλασσα, να ψάχνεις ένα όστρακο και λίγη ώρα αργότερα να κρατάς στα χέρια σου ένα μαργαριτάρι που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν κρυμμένο.

Η Γαλλική Πολυνησία έχει μέχρι στιγμής προσφέρει στο ζευγάρι πολλές διαφορετικές εμπειρίες και η Αθηνά Οικονομάκου φροντίζει να μοιράζεται με το κοινό της αρκετές από αυτές.

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