Καλομοίρα: Η μαγική απόδραση στη Σαντορίνη με την οικογένειά της

Η Καλομοίρα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα μαζί με τον George Bousis και τα 3 παιδιά τους

Με μια ματιά Η Καλομοίρα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ελλάδα με την οικογένειά της.

Μετά την Κεφαλονιά, η οικογένεια επισκέφθηκε τη Σαντορίνη, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις.

Η τραγουδίστρια, που ζει στις ΗΠΑ, επιλέγει συχνά την Ελλάδα για ποιοτικό χρόνο με τους αγαπημένους της.

Οι φωτογραφίες από τη Σαντορίνη δείχνουν την οικογένεια να απολαμβάνει χαλάρωση και βόλτες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Καλομοίρα απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι με τον πιο όμορφο τρόπο, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της. Η τραγουδίστρια επέστρεψε στην Ελλάδα για τις διακοπές της και μαζί με τον σύζυγό της, George Bousis, και τα τρία τους παιδιά συνεχίζει το island hopping στα πιο αγαπημένα νησιά. Μετά την Κεφαλονιά, η οικογένεια ταξίδεψε στη Σαντορίνη, όπου δημιούργησε νέες καλοκαιρινές αναμνήσεις. Οι εικόνες που μοιράστηκαν στα social media μοιάζουν βγαλμένες από καρτ ποστάλ, με φόντο το μοναδικό τοπίο του Αιγαίου.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που ανέβηκαν στο Instagram, η Καλομοίρα ποζάρει χαμογελαστή μαζί με τον George Bousis και τα παιδιά τους, τους δίδυμους Dimitris και Nikos και την κόρη τους Anastasia. Η οικογένεια φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή της απόδρασής της στη Σαντορίνη, συνδυάζοντας χαλάρωση, βόλτες και όμορφες καλοκαιρινές εμπειρίες. Η τραγουδίστρια, που ζει μόνιμα στις ΗΠΑ, επιλέγει συχνά την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Για εκείνη, τα ελληνικά νησιά αποτελούν τον ιδανικό προορισμό για ποιοτικό χρόνο με τους αγαπημένους της.

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Οι φετινές διακοπές της Καλομοίρας περιλαμβάνουν στιγμές γεμάτες οικογενειακή χαρά και ελληνικό καλοκαιρινό vibe. Από τις βόλτες στα νησιά μέχρι τις στιγμές δίπλα στη θάλασσα, η τραγουδίστρια δείχνει να απολαμβάνει την κάθε εμπειρία μακριά από την καθημερινότητα.

Η σχέση της με την Ελλάδα παραμένει δυνατή όλα αυτά τα χρόνια, αφού κάθε καλοκαίρι επιστρέφει για να ζήσει ξεχωριστές στιγμές μαζί με την οικογένειά της. Οι νέες φωτογραφίες από τη Σαντορίνη αποδεικνύουν πως οι πιο όμορφες διακοπές είναι αυτές που μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους που αγαπάμε.

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