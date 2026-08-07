Celeb World 07.08.2026

Katy Perry: Συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο και ζει το απόλυτο ελληνικό καλοκαίρι

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Στη Μύκονο συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές η Katy Perry και ο Justin Trudeau, με νέες φωτογραφίες να έρχονται στη δημοσιότητα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Katy Perry και ο Justin Trudeau απολαμβάνουν τις διακοπές τους στη Μύκονο.
  • Απαθανατίστηκαν σε χαλαρές στιγμές δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνοντας τον ήλιο.
  • Η Katy Perry εμφανίστηκε με stylish καλοκαιρινό look, ενώ ο Trudeau με λινό πουκάμισο.
  • Το ζευγάρι έκανε βόλτες στη θάλασσα, περπάτησε χέρι χέρι και απόλαυσε στιγμές σε σκάφος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Katy Perry και ο Justin Trudeau συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις διακοπές τους στη Μύκονο, με το ελληνικό νησί να αποτελεί το σκηνικό της καλοκαιρινής τους απόδρασης. Οι δύο τους απαθανατίστηκαν σε χαλαρές στιγμές δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνοντας τον ήλιο και την ομορφιά των Κυκλάδων. Σε νέες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά εμφανίζονται ιδιαίτερα άνετοι και χαμογελαστοί.

Η Katy Perry φιλά τον Justin Trudeau στο μάγουλο με φόντο το ηλιοβασίλεμα.
Η Katy Perry και ο Justin Trudeau σε μια τρυφερή στιγμή μπροστά στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος.

Η Katy Perry επέλεξε ένα stylish καλοκαιρινό look με ασορτί τοπ και σορτς, ενώ ο Justin Trudeau κινήθηκε σε πιο χαλαρό island style με λινό πουκάμισο. Το ζευγάρι έκανε βόλτες στη θάλασσα, περπάτησε χέρι χέρι και απόλαυσε στιγμές πάνω σε σκάφος, μακριά από την καθημερινότητα. Οι εικόνες τους μεταφέρουν ξεκάθαρα το απόλυτο ελληνικό summer mood.

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Η διάσημη τραγουδίστρια είχε βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες στο νησί των ανέμων μαζί με την κόρη της, Daisy Dove Bloom, κάνοντας βόλτες και ψώνια στο Nammos Village. Τώρα, η παρουσία της μαζί με τον Justin Trudeau συνεχίζει να δημιουργεί συζητήσεις, καθώς οι δυο τους φαίνεται να απολαμβάνουν κάθε στιγμή του ταξιδιού τους.

Με φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου, τις βόλτες με σκάφος και την ανεμελιά του ελληνικού καλοκαιριού, η Μύκονος φαίνεται πως αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για το φετινό τους summer escape.


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Katy Perry διακοπές ΜΥΚΟΝΟΣ
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