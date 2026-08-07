Ο αδερφός της Angelina Jolie έκανε come out: «Κουράστηκα να κρύβομαι»

Με μια ματιά Ο James Haven, αδερφός της Angelina Jolie, έκανε coming out δημόσια.

Εξήγησε ότι το coming out δεν τον αλλάζει, αλλά τον κάνει πιο αυθεντικό.

Ανέφερε ότι έκρυβε ένα κομμάτι της ζωής του και τώρα νιώθει ελεύθερος.

Εξέφρασε την ελπίδα για αγάπη και κατανόηση από την οικογένειά του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο James Haven, αδερφός της Angelina Jolie, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τη σεξουαλικότητά του, κάνοντας coming out σε μια προσωπική και ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση. Ο 53χρονος μοιράστηκε τις σκέψεις του κατά τη διάρκεια ενός live στο Substack, λίγους μήνες μετά τον σύντομο γάμο και τον χωρισμό του από τη Romi Imbelli. Η αποκάλυψή του προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο ίδιος είχε βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της στενής σχέσης του με τη διάσημη ηθοποιό. Αυτή τη φορά, όμως, επέλεξε να στρέψει τα φώτα αποκλειστικά στη δική του προσωπική διαδρομή.

Με ειλικρίνεια, ο James Haven εξήγησε πως το coming out δεν αλλάζει το ποιος είναι, αλλά επιτρέπει στους ανθρώπους να γνωρίσουν τον πραγματικό του εαυτό. Όπως ανέφερε, πέρασε πολλά χρόνια κρύβοντας ένα κομμάτι της ζωής του, όμως πλέον αισθάνεται έτοιμος να ζήσει χωρίς φόβο. Τα λόγια του συγκίνησαν πολλούς, καθώς μίλησε για αποδοχή, ελευθερία και αυθεντικότητα. Παράλληλα, έστειλε ένα μήνυμα αγάπης και κατανόησης προς την οικογένειά του.

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Στην προσωπική του επιστολή, ο James Haven τόνισε πως το coming out δεν σημαίνει ότι γίνεται κάποιος διαφορετικός άνθρωπος, αλλά ότι σταματά να κρύβει αυτό που ήταν πάντα. Περιέγραψε τον μικρό εαυτό του ως ένα παιδί που δεν είχε τίποτα για το οποίο έπρεπε να ντρέπεται και δήλωσε πως σήμερα νιώθει επιτέλους ελεύθερος να εκφράσει την αλήθεια του.

Απευθυνόμενος στην οικογένειά του, εξέφρασε την ελπίδα να επιλέξουν την αγάπη και την κατανόηση αντί για τον φόβο ή την προκατάληψη. Όπως είπε, παραμένει ο ίδιος άνθρωπος που γνώριζαν πάντα, απλώς πλέον δεν αισθάνεται την ανάγκη να κρύβεται.

Η δημόσια εξομολόγησή του δεν είχε στόχο να ξαναγράψει το παρελθόν του, αλλά να εκφράσει ανοιχτά αυτό που, όπως ο ίδιος είπε, υπήρχε πάντα μέσα του. Με το μήνυμά του υπενθύμισε πως η αποδοχή του εαυτού και η ειλικρίνεια αποτελούν σημαντικά βήματα για μια πιο αυθεντική ζωή. Η ιστορία του άνοιξε ξανά τη συζήτηση γύρω από τη σημασία της ορατότητας και της προσωπικής ελευθερίας.

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