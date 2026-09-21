Summer throwback από την Claudia Schiffer – Έτσι πέρασε τις διακοπές της στην Ελλάδα

Με μια ματιά Η Claudia Schiffer μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Ελλάδα τον Αύγουστο.

Οι φωτογραφίες περιλαμβάνουν θάλασσα, ήλιο, βόλτες με σκάφος και ελληνικά τοπία.

Η Schiffer απόλαυσε χαλάρωση, βουτιές και ηλιοβασιλέματα, με λιτή λεζάντα «Αύγουστος στην Ελλάδα».

Το supermodel φόρεσε λευκό φλοράλ μπικίνι, ψάθινο καπέλο και καλοκαιρινά αξεσουάρ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Claudia Schiffer φαίνεται πως κράτησε την Ελλάδα στην καρδιά της και μας έδωσε ένα μικρό throwback από το καλοκαίρι της στη χώρα μας. Το διάσημο supermodel μοιράστηκε μέσα από τα social media στιγμιότυπα από τις διακοπές της τον Αύγουστο, με θάλασσα, ήλιο, βόλτες με σκάφος και φυσικά το απόλυτο ελληνικό καλοκαιρινό σκηνικό.

Με φόντο τα καταγάλανα νερά και τα παράκτια τοπία, η Claudia Schiffer απόλαυσε μερικές στιγμές χαλάρωσης μακριά από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας. Από τις βουτιές στη θάλασσα μέχρι τα ηλιοβασιλέματα πάνω στο σκάφος, οι φωτογραφίες της μοιάζουν με ένα μικρό ψηφιακό άλμπουμ από ελληνικές διακοπές.

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Και αν υπάρχει κάτι που έκανε το συγκεκριμένο post να ξεχωρίσει, αυτό είναι το πόσο effortless έμοιαζε όλη η απόδραση. Η Claudia Schiffer πόζαρε σε διαφορετικά στιγμιότυπα από τις διακοπές της, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε απλά «Αύγουστος στην Ελλάδα», συνοδεύοντας τα λόγια της με την ελληνική σημαία.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε, το supermodel απολαμβάνει τα νερά της Ελλάδας και χαλαρώνει πάνω στο σκάφος. Σε ένα από τα στιγμιότυπα φαίνεται να επιπλέει στη θάλασσα, απολαμβάνοντας μια ήρεμη στιγμή κάτω από τον ήλιο, ενώ σε άλλο φωτογραφικό καρέ ποζάρει στο σκάφος φορώντας ένα μεγάλο ψάθινο καπέλο.

Το photo dump συνεχίζεται με ένα ακόμη εντυπωσιακό στιγμιότυπο την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Η Claudia Schiffer ποζάρει με φόντο το ελληνικό τοπίο, με τα μακριά ξανθά μαλλιά της πιασμένα σε ψηλή αλογοουρά και το βλέμμα στραμμένο στον φακό.

Το look της κινήθηκε σε απόλυτα καλοκαιρινό mood, με το λευκό φλοράλ μπικίνι να πρωταγωνιστεί στις φωτογραφίες. Τα γυαλιά ηλίου, τα χρυσά κοσμήματα και το ψάθινο καπέλο ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις της, χωρίς να κλέψουν την παράσταση από το πραγματικό πρωταγωνιστικό στοιχείο: το ελληνικό καλοκαίρι.

«Αύγουστος στην Ελλάδα»

Η λεζάντα που επέλεξε για την ανάρτησή της ήταν λιτή αλλά αρκετή για να περιγράψει το mood: «Αύγουστος στην Ελλάδα», μαζί με μια ελληνική σημαία. Οι followers της, φυσικά, δεν άφησαν τις φωτογραφίες ασχολίαστες. Τα σχόλια γέμισαν με κομπλιμέντα για την εμφάνιση της Claudia Schiffer, με πολλούς να αποθεώνουν τη διαχρονική της ομορφιά.

Με ένα ακόμη summer dump από τη χώρα μας, η Claudia Schiffer απέδειξε πως η Ελλάδα παραμένει ένας από τους πιο photogenic προορισμούς για μια καλοκαιρινή απόδραση. Και κάπως έτσι, ενώ το καλοκαίρι έχει ήδη αρχίσει να αποχαιρετά, το συγκεκριμένο post μάς έκανε να θέλουμε… ένα τελευταίο μπάνιο!

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