Εκπομπές Mad TV 13.01.2026

ΟΚ! Με τον Θέμη Γεωργαντά

H μακροβιότερη μουσική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης
Ο Θέμης Γεωργαντάς επιστρέφει πιο φρέσκος και ανατρεπτικός από ποτέ, με μια εκπομπή που συνδυάζει μουσική, γέλιο, challenges και αποκλειστικό backstage υλικό. Στην εκπομπή “ΟΚ!”, ο Θέμης επικοινωνεί με φίλους και πρόσωπα-έκπληξη από τη showbiz, απαντά σε ερωτήσεις του κοινού, μοιράζεται εμπειρίες και σε προκαλεί να γίνεις μέρος της παρέας του!

Ενότητες:
Music Buzz- Δευτέρα & Τετάρτη
Ο Θέμης μπαίνει στον ρυθμό της επικαιρότητας και μας μεταφέρει όλα όσα συμβαίνουν τώρα στη μουσική σκηνή!
Νέες κυκλοφορίες, επερχόμενες συναυλίες, video clips που μόλις βγήκαν, συνεργασίες-έκπληξη και trends που κάνουν ήδη θόρυβο στις πλατφόρμες.
Με το προσωπικό του στυλ και την αμεσότητα που αγαπάμε, ο Θέμης συγκεντρώνει όλα τα μουσικά νέα της εβδομάδας για να μην σου ξεφεύγει τίποτα!
Blast from the past! – καθημερινή ενότητα
Τι έγινε σαν σήμερα στον μαγικό κόσμο της μουσικής; Ο Θέμης ξεσκονίζει το ημερολόγιο των… hits και μας θυμίζει όλα όσα συνέβησαν αυτή τη μέρα με το δικό του «ΟΚ!» στυλ!

Ask Themis; – καθημερινή ενότητα
Η στήλη που έγινε θεσμός επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά γιατί κανείς δεν απαντά όπως ο Θέμης!
Το κοινό στέλνει τις πιο περίεργες, αστείες ή μουσικές υπαρξιακές ερωτήσεις κι εκείνος, με το γνωστό του χιούμορ, αυθορμητισμό και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους τηλεθεατές, απαντά χωρίς φίλτρο!
Από το ποιο τραγούδι θα άκουγε για πάντα μέχρι το τι δεν αντέχει στα DM του, τίποτα δεν μένει αναπάντητο.
Εσύ ρώτα… και ο Θέμης θα σου πει.

TOP & HOT 3 – Κάθε Τρίτη
Αυτό το Top… μετράει!
Από viral hits, κομμάτια που επιστρέφουν, μέχρι προσωπικές μουσικές επιλογές και ό,τι παίζει παντού στις πλατφόρμες και στα streams! Trends, εκπλήξεις και tracks που πρέπει να ακούσεις τώρα!

THEMIS ON TOUR Κάθε Τρίτη
Ο Θέμης έχει πάει σε άπειρες συναυλίες στο εξωτερικό, έχει δει τα πάντα και ήρθε η ώρα να τα μοιραστεί!
Από το πως να οργανώσεις το απόλυτο concert trip μέχρι backstage ιστορίες, χαμένες βαλίτσες, τυχαίες συναντήσεις με legends και μυστικά για να ζήσεις το live όχι σαν τουρίστας αλλά σαν insider.
Plus: αποκλειστικό υλικό από σκηνές που δεν είδες ποτέ στα stories!
Αν λατρεύεις τα lives ή ψήνεσαι να πας πρώτη φορά εξωτερικό για συναυλία αυτό το tour δεν το χάνεις!

3,2,1… ΑCTION – κάθε Τετάρτη
Ο Θέμης διαλέγει τα soundtracks που… μιλάνε!
Από cult σειρές μέχρι κινηματογραφικά classics, ο Θέμης ξεχωρίζει τα αγαπημένα του soundtracks που έγραψαν ιστορία και μας εξηγεί γιατί αυτά τα κομμάτια δεν τα ξεχνάς ποτέ. Μουσική που σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί και σε γυρνάει πίσω σε σκηνές που δεν ξεχνάς.

HIT & RUN – κάθε Τρίτη & Πέμπτη
Ο Θέμης κάνει rewind σε καλλιτέχνες που μπήκαν στα charts με ένα και μοναδικό super hit, έπαιξαν παντού και μετά… χάθηκαν.
Ήταν εκείνα τα τραγούδια που δεν σταμάτησες να τραγουδάς, και που σου υπενθυμίζουν πως μερικές φορές, ένα μόνο κομμάτι αρκεί για να γράψεις ιστορία.
Μπορεί να εξαφανίστηκαν από τα charts, αλλά έμειναν για πάντα στα αυτιά μας.
Εκείνη η μία επιτυχία… που τους έκανε διάσημους. Και μετά; Σιγή.

Old but fresh but old-Κάθε Πέμπτη
Ο Θέμης παρουσιάζει γνωστά κομμάτια που έγιναν μεγάλες επιτυχίες μέσα από τις διασκευές άλλων καλλιτεχνών, όταν δηλαδή το παλιό συναντά το καινούριο και η μουσική αλλάζει πρόσωπο.
Από ανατρεπτικές εκτελέσεις μέχρι tribute που σε κάνουν να ακούς ξανά και ξανά, εδώ η διασκευή γίνεται τέχνη και η επιτυχία… διπλή!
Ένα μουσικό ταξίδι στις καλύτερες ελληνικές μεταμορφώσεις τραγουδιών.

TGIF FLASHBACKS -κάθε Παρασκευή
Ο Θέμης μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο με τα πιο αγαπημένα παλιά hits!
Ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που σημάδεψαν εποχές, πώς δημιουργήθηκαν και την επιρροή τους στη μουσική σκηνή.
Από κλασικές επιτυχίες μέχρι ξεχασμένους θησαυρούς, το “ TGIF FLASHBACKS ” είναι η νοσταλγική μας δόση μουσικής κάθε εβδομάδα.

Themis is calling-κάθε Δευτέρα και Παρασκευή
Ποιος διάσημος θα απαντήσει; Ο Θέμης σε βάζει στην πιο απρόβλεπτη κλήση της ημέρας!
Ο Θέμης τηλεφωνεί σε διάσημους φίλους, κάνει γρήγορες ερωτήσεις και κανείς δεν ξέρει πώς θα καταλήξει η κλήση! Ο… τολμηρός celebrity, σηκώνει το τηλέφωνο και μπαίνει στον κόσμο του Θέμη.
Μια ενότητα με γέλιο, αμηχανία και μόνο 1 κανόνα: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο του Θέμη, το σηκώνεις.

