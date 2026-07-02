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Mad TV News 02.07.2026

Ο Γιώργος Ντάβος στο OK!: «Πήγα σε κάστινγκ για μηχανόβιος και κατέληξα σε βρετανική σειρά»

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Ο Γιώργος Ντάβος μιλά στον Θέμη Γεωργαντά για την επιτυχία στα social media και την άγνωστη συμμετοχή του σε βρετανική σειρά
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Γιώργος Ντάβος μίλησε για την κούραση μετά από μεγάλα projects και την πρόσφατη εμπειρία του στη συναυλία της Lady Gaga.
  • Η υποκριτική παραμένει σημαντική για εκείνον, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θεατρικές παραστάσεις και musicals.
  • Αποκάλυψε τη συμμετοχή του στη βρετανική σειρά The Durrells, αρχικά για ρόλο μηχανόβιου.
  • Σε παιχνίδι ερωτήσεων, περιέγραψε τον εαυτό του ως αυθόρμητο, αργοπορημένο και πιστό, με κρυφό ταλέντο στο τραγούδι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά την ένταση και την ενέργεια των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, ο Γιώργος Ντάβος βρήκε λίγο χρόνο για να «αποσυμπιεστεί» και να μιλήσει ανοιχτά στον Θέμη Γεωργαντά. Σε μια κουβέντα γεμάτη ειλικρίνεια, χιούμορ και αποκαλύψεις, ο Γιώργος μοιράστηκε το πώς διαχειρίζεται το «τρελό» πρόγραμμα της καθημερινότητάς του, τις καλλιτεχνικές του αναζητήσεις, αλλά και την άγνωστη πτυχή της πορείας του στην υποκριτική, που τον έφερε μέχρι και τις παραγωγές της βρετανικής τηλεόρασης.

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https://www.instagram.com/giorgos_davos/

Η συζήτηση ξεκίνησε σε χαλαρούς τόνους, με τον Γιώργο να παραδέχεται πως το διάστημα μετά από μεγάλα projects, όπως τα MAD VMA, είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για τον ψυχισμό του. «Εγώ τις επόμενες μέρες ούτε που καταλαβαίνω όταν μου μιλάνε. Έστειλα τις προάλλες ένα μήνυμα που ήταν τόσο αστείο, που έγραφα λάθος λέξεις και μετά τις κοιτούσα και έλεγα: “τι έγραψα;”», εξομολογήθηκε γελώντας. Παρά την κούραση, η πρόσφατη εμπειρία του στο Μιλάνο, όπου παρακολούθησε τη συναυλία της Lady Gaga, παραμένει χαραγμένη στη μνήμη του: «Ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου. Αυτό το σόου, το Mayhem, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Είναι από τα ωραιότερα σόου που έχω δει στη ζωή μου ever».

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Επιστροφή στην υποκριτική; Το όνειρο του θεάτρου και των musicals

Παρόλο που το τελευταίο διάστημα ο Γιώργος έχει εστιάσει με μεγάλη επιτυχία στο περιεχόμενο για το TikTok, η υποκριτική παραμένει μια φλόγα που σιγοκαίει μέσα του. «Στο πρακτικό κομμάτι το είχα αφήσει πίσω, να μην πούμε ψέματα. Μέσα μου όμως εννοείται ποτέ δεν το αφήνω και μου έχει λείψει αρκετά. Στην καρδούλα μου ας πούμε έχει λείψει το κάτι τόσο δημιουργικό», εκμυστηρεύτηκε. Ο Θέμης Γεωργαντάς δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για μια πιθανή θεατρική εμφάνιση του Γιώργου, με τον ίδιο να δηλώνει ανοιχτός σε προκλήσεις: «Δεν το αποκλείω καθόλου. Επειδή είχα την άνεση με το TikTok να δουλεύω και σε κάτι άλλο που μου φέρνει καλές απολαβές, είχα την πολυτέλεια να διαλέξω. Θα βάλω όμως λίγο νερό στο κρασί μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχω σε μια θεατρική παράσταση, ειδικά musical!».

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Το «κρυφό» πέρασμα από τη βρετανική τηλεόραση

Μια από τις πιο εντυπωσιακές αποκαλύψεις της συνέντευξης ήταν η συμμετοχή του Γιώργου στη δημοφιλή βρετανική σειρά The Durrells. «Πολύ τυχαία είχε γίνει το ’19. Μου είχαν στείλει ένα κάστινγκ για έναν ρόλο μηχανόβιου. Πήγα στο κάστινγκ, με πήραν και είπα: “παιδιά είστε σίγουροι;”. Ο σκηνοθέτης μου είπε ότι του άρεσα και επειδή είχαν έναν άλλον ρόλο που δεν είχαν βρει σε ποιον να τον δώσουν, τον συνέπτυξαν με τον δικό μου», διηγήθηκε, δηλώνοντας πως η εμπειρία στα γυρίσματα της Κέρκυρας ήταν για εκείνον ο παράδεισος.

Τα «αποκαλυπτήρια» στο 60-second challenge

Στο κλείσιμο της συνέντευξης, ο Γιώργος Ντάβος «ανακρίθηκε» από τον Θέμη σε ένα καταιγιστικό παιχνίδι ερωτήσεων. Μεταξύ άλλων, μάθαμε ότι:

  • Περιγράφει τον εαυτό του ως: «Αυθόρμητο, αργοπορημένο και πιστό».
  • Στο μπάνιο τραγουδάει: «Lady Gaga ή Sabrina Carpenter».
  • Το κρυφό ταλέντο που δεν ξέρει ο κόσμος: «Ότι τραγουδάω».
  • Το σημείο που θεωρεί πιο σέξι πάνω του: «Τα μάτια μου».

Η συνέντευξη έκλεισε με μια δόση ίντριγκας, καθώς ο Γιώργος κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στους φίλους του, Dr. Chris και Μάνο Καμακάρη. Επιλέγοντας τον Μάνο για χάρη της… ανατροπής, ο Γιώργος απέδειξε πως διαθέτει το χιούμορ και την προσωπικότητα που χρειάζεται για να κρατά το κοινό σε εγρήγορση. Ο Θέμης Γεωργαντάς, αποχαιρετώντας τον, υπογράμμισε το τεράστιο ταλέντο του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το μέλλον του Γιώργου στον χώρο της υποκριτικής και της παρουσίασης θα είναι λαμπρό.

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OK Γιώργος Ντάβος Θέμης Γεωργαντάς
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