Η Έλενα Τσαγκρινού στο OK!: «Το El Diablo είναι ένα κομμάτι που ο κόσμος αγάπησε πολύ»

Με μια ματιά Η Έλενα Τσαγκρινού παρουσίασε το νέο της τραγούδι «Καίγομαι» στην εκπομπή «OK!».

Η τραγουδίστρια ανυπομονεί για τις διακοπές της και θα συμμετάσχει στις καλοκαιρινές συναυλίες του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Σε ερωτήσεις της εκπομπής, περιέγραψε τον εαυτό της ως «Έξυπνη, προνοητική και τρυφερή» και επέλεξε τα μάτια της ως το πιο σέξι χαρακτηριστικό της.

Το τραγούδι «El Diablo» θεωρείται επιτυχία που αγαπήθηκε από το κοινό, παρά το αποτέλεσμα της Eurovision. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια άκρως απολαυστική και άμεση επικοινωνία, ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχτηκε στην εκπομπή «OK!» την αγαπημένη τραγουδίστρια Έλενα Τσαγκρινού, η οποία μίλησε για όλα, με τη γνωστή της θετική ενέργεια και αυθεντικότητα. Η συζήτηση ξεκίνησε με χιούμορ, καθώς η Έλενα μπήκε στο κλίμα της εκπομπής τραγουδώντας το καινούργιο της κομμάτι, το «Καίγομαι». Η τραγουδίστρια, παρά το φορτωμένο πρόγραμμά της, τόνισε τη σημασία της θετικής στάσης στη ζωή, μιλώντας παράλληλα για τα σχέδιά της.

Το «Καίγομαι» αποτελεί το νέο δυναμικό βήμα της Έλενας Τσαγκρινού από την Panik Records και, όπως η ίδια παραδέχεται, έχει ήδη αρχίσει να κερδίζει το κοινό. Ωστόσο, το καλοκαίρι για την τραγουδίστρια δεν αφορά μόνο τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλά και την απαραίτητη ξεκούραση. Μετά από μια απαιτητική περίοδο, η ίδια ανυπομονεί για τις διακοπές της, δηλώνοντας: «Σίγουρα θέλω πολύ να κάνω τα μπάνια μου φέτος γιατί το έχω ανάγκη. Έχω περάσει και περίοδο εγκυμοσύνης, καταλαβαίνεις». Παράλληλα, το καλοκαίρι της θα είναι γεμάτο μουσική, καθώς θα βρίσκεται στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού στις συναυλίες του, συνδυάζοντας με τον ιδανικό τρόπο τα live με τις ανάσες δροσιάς.

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Στο πλαίσιο του καθιερωμένου παιχνιδιού ερωτήσεων της εκπομπής, η Έλενα Τσαγκρινού δεν δίστασε να απαντήσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια σε 60 δευτερόλεπτα. Περιγράφοντας τον εαυτό της με τρεις λέξεις, επέλεξε το «Έξυπνη, προνοητική και τρυφερή», ενώ για το τι θεωρεί πιο σέξι πάνω της δεν χρειάστηκε δεύτερη σκέψη: «Τα μάτια μου». Όταν η κουβέντα πήγε στα προσωπικά της, η Έλενα απάντησε χωρίς περιστροφές στο δίλημμα περί απιστίας, λέγοντας ένα κατηγορηματικό «Όχι» στη συγχώρεση. Τέλος, ανάμεσα σε δύο μεγάλες σταρ, την Ελένη Φουρέιρα και την Έλενα Παπαρίζου, η τραγουδίστρια επέλεξε την Ελένη Φουρέιρα, κλείνοντας την ενότητα με τον πιο αυθόρμητο τρόπο.

Κλείνοντας την εκπομπή, ο Θέμης Γεωργαντάς θέλησε να κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά στην πορεία της Έλενας και τη συμμετοχή της στη Eurovision. Ο παρουσιαστής εξέφρασε την άποψη που μοιράζεται μεγάλο μέρος του κοινού, τονίζοντας ότι η παρουσία της με το «El Diablo» αδικηθηκε από το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. «Είναι ένα κομμάτι που το έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος και επίσης το έχω δει, και αυτό είναι επιτυχία, να μπαίνει σε διάφορες συλλογές της Eurovision», σημείωσε ο Θέμης, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική δυναμική της επιτυχίας της. Η Έλενα Τσαγκρινού ανανέωσε το ραντεβού της με το τηλεοπτικό κοινό, υποσχόμενη ακόμη περισσότερες στιγμές γεμάτες μουσική και θετική ενέργεια.