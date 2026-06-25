Ελένη Φουρέιρα: Από το «Fuego» μέχρι το «Alleluia» – Η απόλυτη κυρίαρχος των MAD VMA

Από το 2010 μέχρι τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, η Ελένη Φουρέιρα έχει συνδέσει το όνομά της με τα μουσικά βραβεία του θεσμού

Με μια ματιά Η Ελένη Φουρέιρα έχει 16ετή παρουσία στα MAD VMA, διαμορφώνοντας τον θεσμό.

Έχει κερδίσει συνολικά 25 VMA βραβεία, όντας στις κορυφαίες θέσεις.

Στα MAD VMA 2026 κέρδισε "Βίντεο της χρονιάς" για το "Alleluia" και "Best performer".

Η σχέση της με το MAD ξεκίνησε το 2010 και περιλαμβάνει πολλά ιστορικά acts. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελένη Φουρέιρα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα της ιστορίας των MAD VMA, με μια πορεία που ξεπερνά τα 16 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Από τις πρώτες της εμφανίσεις μέχρι τις φετινές μεγάλες διακρίσεις, έχει καταφέρει να μετατρέψει κάθε της εμφάνιση σε γεγονός που συζητιέται έντονα στα social media και στη μουσική βιομηχανία. Δεν είναι απλώς μια συμμετέχουσα στον θεσμό, αλλά ένα από τα βασικά πρόσωπα που τον έχουν διαμορφώσει.

Η σχέση της με τα MAD ξεκίνησε το 2010 και από τότε εξελίχθηκε σε μια σταθερή πορεία γεμάτη acts, συνεργασίες και βραβεία. Κάθε χρονιά, η παρουσία της συνοδεύεται από υψηλές προσδοκίες, είτε πρόκειται για live εμφανίσεις είτε για μεγάλες τηλεοπτικές στιγμές. Η ενέργεια και η σκηνική της δύναμη την έχουν καθιερώσει ως μία από τις πιο επιδραστικές performers της ελληνικής pop σκηνής.

Η Ελένη Φουρέιρα «σάρωσε» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ – Οι 2 νίκες της και η συγκίνησή της on stage

Στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, η Φουρέιρα συνέχισε την εντυπωσιακή της διαδρομή, κατακτώντας το «Βίντεο της χρονιάς» με το «Alleluia» και τον τίτλο «Best performer». Οι νέες αυτές διακρίσεις έρχονται να προστεθούν σε μια ήδη πλούσια λίστα επιτυχιών, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 25 VMA βραβεία και αμέτρητες στιγμές που έχουν μείνει στην ιστορία του θεσμού.

Από το «Chica Bomb» ξεκίνησε μια εποχή

Η αρχή της σχέσης της με το MAD χρονολογείται από το 2010, όταν μοιράστηκε τη σκηνή των MAD VMA με τον Dan Balan στο «Chica Bomb». Από εκείνη τη στιγμή, η Ελένη Φουρέιρα άρχισε να χτίζει μια σχέση που δεν ήταν απλώς επαγγελματική, αλλά σχεδόν ταυτοτική με το ίδιο το brand των MAD.

Τα acts που έγραψαν ιστορία

Στο σύμπαν του MAD, η Ελένη Φουρέιρα έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά acts των τελευταίων ετών:

Το 2019 στο εκρηκτικό act «Ελένη Φουρέιρα – 2J / «El Ritmo psicodelico» / «Gasolina» | Mad VMA 2019 by Coca-Cola» , που άφησε έντονο αποτύπωμα στη σκηνή του θεσμού.

στο εκρηκτικό act , που άφησε έντονο αποτύπωμα στη σκηνή του θεσμού. Το 2021 , η σύμπραξη «Ελένη Φουρέιρα & Mad Clip – «Μπορεί» | MAD Video Music Awards 2021 από την ΔΕΗ», που θεωρήθηκε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της χρονιάς.

, η σύμπραξη που θεωρήθηκε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της χρονιάς. Το 2022 , η συγκινητική στιγμή στο βίντεο «Άσπα & Ελένη Φουρέιρα παραλαμβάνουν το βραβείο για το «Βίντεο της χρονιάς» | Mad VMA 2022 #ripmadclip» , που αποτέλεσε φόρο τιμής στον Mad Clip και προκάλεσε έντονη συγκίνηση.

, η συγκινητική στιγμή στο βίντεο , που αποτέλεσε και προκάλεσε έντονη συγκίνηση. Την ίδια χρονιά, η σκηνή «έσπασε» με το act «Ελένη Φουρέιρα, DJ Bobito, Ayman – «El Telephone» & «Sigkinitika (Sigkinithika)» | Mad VMA 2022 από την ΔΕΗ», που ξεχώρισε για την ενέργεια και την παραγωγή του.

Μια σχέση 16 ετών με το MAD

Από τα πρώτα της βήματα μέχρι σήμερα, η Ελένη Φουρέιρα έχει εμφανιστεί σε αμέτρητα MAD moments: συνεργασίες με Νέβμα, Stan, J Balvin και Claydee στα VMA της δεκαετίας του ’10, μέχρι το opening act στο MadWalk 2021 με την Evangelia και τη συνεργασία με τη Foxy Lee στο MadWalk 2024.

Παράλληλα, η παρουσία της δεν περιορίζεται μόνο στη σκηνή. Μέσα από αποκλειστικές συνεντεύξεις στο Mad Radio 106,2 και premieres όπως αυτή του «Hybrid», παραμένει σταθερά μέσα στο κέντρο της pop επικαιρότητας που διαμορφώνει το MAD.

Τα 25 βραβεία και η κορυφή

Η συνολική της πορεία αποτυπώνεται και αριθμητικά: 25 VMA βραβεία στο ενεργητικό της, γεγονός που την κατατάσσει στο top 3 των πιο πολυβραβευμένων καλλιτεχνών στην ιστορία του θεσμού.

Με τρία βραβεία στα VMA 2023, Best Performer το 2024 και ξανά το 2025, και τώρα τη διπλή διάκριση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, η Ελένη Φουρέιρα συνεχίζει να αποδεικνύει ότι δεν είναι απλώς μέρος του θεσμού, είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του.

Το «Alleluia» και η νέα κορυφή στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Φέτος, με το «Alleluia» να κατακτά το «Βίντεο της χρονιάς» και την ίδια να αναδεικνύεται «Best performer», η Ελένη Φουρέιρα πρόσθεσε ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο σε μια ήδη ιστορική διαδρομή. Κάθε της εμφάνιση στα MAD δεν είναι απλώς μια performance. Είναι ένα γεγονός που καθορίζει τη χρονιά. Και το 2026 δεν αποτέλεσε εξαίρεση.