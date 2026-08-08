Μουσικά Νέα 08.08.2026

Από τους «Μονομάχους» στα VMA: 5+1 στιγμές που καθόρισαν την πορεία του Rack

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Πώς ένας ταλαντούχος ράπερ κατάφερε να εξελιχθεί από τις πρώτες του επιτυχίες σε πρωταγωνιστή της σύγχρονης urban σκηνής
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η συνεργασία του Rack με τους Stavento στο τραγούδι «Μονομάχοι» τον ανέδειξε στο ευρύ κοινό.
  • Ο Rack έχει χαρακτηριστεί από δυνατές συνεργασίες με καλλιτέχνες διαφορετικών ειδών.
  • Έχει κερδίσει επανειλημμένα το βραβείο «Καλύτερο Urban» στα MAD VMA.
  • Ο Rack συνεχίζει να είναι ενεργός, πειραματίζεται και προωθεί το urban στοιχείο στην ελληνική μουσική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα ταξίδι στον χρόνο, από τις πρώτες του ρίμες μέχρι τις αποθεώσεις στα MAD VMA. Ο Rack, ένας καλλιτέχνης που ξέρει πώς να στέκεται στο μικρόφωνο και στην καρδιά μας, έχει διαγράψει μια πορεία γεμάτη επιτυχίες, συνεργασίες και ανεπανάληπτες στιγμές. Ετοιμάσου να θυμηθείς (ή να ανακαλύψεις) μερικά από τα πιο λαμπερά κεφάλαια της καριέρας του, που τον έφεραν από τις underground σκηνές στις πιο μεγάλες πίστες της χώρας. Πάμε να δούμε πώς ο Rack κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ελληνικής urban σκηνής.

Rack
https://www.instagram.com/rack.barcode/

Οι «Μονομάχοι» και η πρώτη γεύση επιτυχίας

Πριν γίνει το όνομα που όλοι γνωρίζουμε σήμερα, ο Rack είχε ήδη διαγράψει μια σημαντική πορεία στον χώρο, με τη συνεργασία του με τους Stavento να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κεφάλαια της δουλειάς του. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τους «Μονομάχους»; Αυτό το τραγούδι, με την αξεπέραστη συνεργασία με την Εμμανουέλα, έγινε ύμνος για μια ολόκληρη γενιά και είχε ήδη αναδείξει τη δυναμική του, τις ρίμες του και την ικανότητά του να συνδυάζει το urban στοιχείο με mainstream μελωδίες. Αυτή η επιτυχία δεν ήταν η αφετηρία του, αλλά η απόδειξη ότι διέθετε ήδη το ταλέντο και την προσωπικότητα να ξεχωρίσει, χτίζοντας σταθερά τις βάσεις για μια πορεία που θα τον οδηγούσε ακόμη πιο ψηλά.

Rack
https://www.instagram.com/rack.barcode/

Συνεργασίες που έγραψαν ιστορία

Ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την καριέρα του Rack είναι οι δυνατές συνεργασίες του. Δεν φοβήθηκε ποτέ να βγει έξω από τα νερά του, να πειραματιστεί και να δώσει τη δική του πινελιά σε τραγούδια άλλων καλλιτεχνών, αλλά και να φέρει κοντά του ονόματα από διαφορετικά μουσικά είδη. Από τις συνεργασίες που τον έφεραν πιο κοντά στο mainstream κοινό, μέχρι εκείνες που ενίσχυσαν την urban ταυτότητά του, ο Rack έχει αποδείξει ότι ξέρει να επιλέγει τους σωστούς συνοδοιπόρους. Κάθε του συνεργασία είναι μια νέα πρόκληση, μια νέα ευκαιρία να δείξει πόσο ευέλικτος και ταλαντούχος είναι, αφήνοντας πάντα το δικό του, ξεχωριστό στίγμα.

rack_mad_vma_istoria
https://www.instagram.com/rack.barcode/?hl=el

Οι βραβεύσεις στα MAD VMA: Η αναγνώριση που του αξίζει

Τα MAD Video Music Awards είναι για πολλούς το απόλυτο σημείο αναφοράς στην ελληνική μουσική βιομηχανία, και για τον Rack έχουν αποδειχθεί μια αφετηρία για μεγάλες επιτυχίες και αναγνώριση. Η κατηγορία «Καλύτερο Urban» στα VMA είναι σχεδόν συνώνυμη με το όνομά του, καθώς έχει κερδίσει το βραβείο αυτό επανειλημμένα. Κάθε φορά που ανεβαίνει στη σκηνή για να παραλάβει ένα βραβείο, είναι μια δικαίωση για τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση και το πάθος του. Οι εμφανίσεις του στα VMA, με τραγούδια όπως τα «Griselda», «Ma Bella», «F16», έχουν γίνει sold out σε ενέργεια και κόσμο, με το κοινό να τον αποθεώνει. Αυτές οι στιγμές στα MAD VMA δεν είναι απλά βραβεύσεις, είναι η απόδειξη ότι ο Rack έχει κερδίσει μια θέση στην κορυφή, και μάλιστα με τον δικό του, αυθεντικό τρόπο.

Το μέλλον είναι urban: Ο Rack συνεχίζει δυναμικά

Τι άλλο να πει κανείς για έναν καλλιτέχνη που έχει καταφέρει τόσα πολλά; Ο Rack δεν επαναπαύεται. Συνεχίζει να δημιουργεί, να πειραματίζεται και να φέρνει τον ήχο του στην πρώτη γραμμή. Κάθε του νέο τραγούδι, κάθε του εμφάνιση, είναι μια υπόσχεση για ποιοτική μουσική και αυθεντική έκφραση. Η πορεία του μέχρι τώρα έχει θέσει ψηλά τον πήχη, και εμείς ανυπομονούμε να δούμε τι άλλο θα μας ετοιμάσει. Ο Rack έχει αποδείξει ότι είναι εδώ για να μείνει, και ότι το urban στοιχείο στην ελληνική μουσική θα συνεχίσει να ανθίζει, με αυτόν πρωτοστάτη.

 

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Rack μουσική
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