Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 22.06.2026

Η Dua Lipa δείχνει την πιο τρυφερή πλευρά της – Η φωτογραφία με τον πατέρα της που ξεχώρισε τη «Γιορτή του Πατέρα»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η στιγμή που μια παγκόσμια pop star αφήνει για λίγο τη σκηνή και μοιράζεται μια βαθιά προσωπική οικογενειακή στιγμή με αφορμή την Γιορτή του Πατέρα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Dua Lipa τίμησε τη Γιορτή του Πατέρα με προσωπική φωτογραφία.
  • Η ανάρτηση με τον πατέρα της προκάλεσε θετικές αντιδράσεις στα social media.
  • Η τραγουδίστρια εξέφρασε δημόσια την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της.
  • Η αυθεντική φωτογραφία ξεχώρισε ανάμεσα σε επιμελημένες αναρτήσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dua Lipa επέλεξε να τιμήσει τη «Γιορτή του Πατέρα» με έναν ιδιαίτερα προσωπικό και τρυφερό τρόπο, μοιράζοντας με τους εκατομμύρια followers της μια φωτογραφία μαζί με τον πατέρα της που προκάλεσε αμέσως κύμα θετικών αντιδράσεων στα social media. Η διεθνής pop star, που συνήθως βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, αυτή τη φορά έστρεψε την προσοχή σε μια πιο ιδιωτική και συναισθηματική πλευρά της ζωής της.

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «Happy father’s day to quite possibly the best dad in the world. I love you so much», εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της προς τον πατέρα της. Η απλότητα και η ειλικρίνεια του μηνύματος ήταν αρκετές για να κάνουν την ανάρτηση να ξεχωρίσει, αποδεικνύοντας πως ακόμα και οι μεγαλύτεροι σταρ της μουσικής παραμένουν βαθιά συνδεδεμένοι με την οικογένειά τους.

Dua Lipa – Callum Turner: Οι εικόνες από τη Σικελία που μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία

Η φωτογραφία τους, που αποτυπώνει μια ζεστή και χαλαρή στιγμή μεταξύ πατέρα και κόρης, έγινε γρήγορα viral, με fans από όλο τον κόσμο να σχολιάζουν τη φυσικότητα και την αμεσότητα της Dua Lipa. Σε μια εποχή όπου τα social media κυριαρχούνται συχνά από πιο επιμελημένες εικόνες, η συγκεκριμένη ανάρτηση ξεχώρισε για την αυθεντικότητά της.

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Dua Lipa μοιράζεται στιγμές από την προσωπική της ζωή, ωστόσο κάθε τέτοια ανάρτηση υπενθυμίζει ότι πίσω από τη λαμπερή εικόνα μιας παγκόσμιας pop καριέρας υπάρχει ένας άνθρωπος με βαθιές οικογενειακές σχέσεις και συναισθηματικούς δεσμούς.

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/

Η Γιορτή του Πατέρα έγινε έτσι η αφορμή για μια από τις πιο γλυκές και ανθρώπινες στιγμές της στα social media, με την ανάρτησή της να συγκεντρώνει χιλιάδες σχόλια αγάπης και θετικής ενέργειας από το κοινό της σε όλο τον κόσμο.

Ariana Grande: Αποκάλυψε το tracklist του «Petal» on stage

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

dua lipa μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Gypsy girl»: Η Τάνια Μπρεάζου κυκλοφορεί το πιο δυναμικό καλοκαιρινό hit

«Gypsy girl»: Η Τάνια Μπρεάζου κυκλοφορεί το πιο δυναμικό καλοκαιρινό hit

22.06.2026
Επόμενο
«Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο AstroJason για την εβδομάδα 22/6 – 28/6

«Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο AstroJason για την εβδομάδα 22/6 – 28/6

22.06.2026

Δες επίσης

Η Patty και η Antonella στη σκηνή του Λυκαβηττού μετά από χρόνια
Μουσικά Νέα

Η Patty και η Antonella στη σκηνή του Λυκαβηττού μετά από χρόνια

22.06.2026
«Gypsy girl»: Η Τάνια Μπρεάζου κυκλοφορεί το πιο δυναμικό καλοκαιρινό hit
Μουσικά Νέα

«Gypsy girl»: Η Τάνια Μπρεάζου κυκλοφορεί το πιο δυναμικό καλοκαιρινό hit

22.06.2026
Madonna – Sabrina Carpenter: Σπάνε τα charts – Το «Bring Your Love» ξεπερνά τα 30.000.000 streams
Μουσικά Νέα

Madonna – Sabrina Carpenter: Σπάνε τα charts – Το «Bring Your Love» ξεπερνά τα 30.000.000 streams

22.06.2026
Μαριάνα Κατσιμίχα & Μηνάς Πασπάλας: Γιατί το «Αχ ψυχή μου μπουκλωτή» έγινε viral στα social media
Social & Tech

Μαριάνα Κατσιμίχα & Μηνάς Πασπάλας: Γιατί το «Αχ ψυχή μου μπουκλωτή» έγινε viral στα social media

22.06.2026
Όταν η μουσική συναντά τον έρωτα – Η πιο απρόσμενη πρόταση γάμου στη συναυλία των Ημισκούμπρια
Μουσικά Νέα

Όταν η μουσική συναντά τον έρωτα – Η πιο απρόσμενη πρόταση γάμου στη συναυλία των Ημισκούμπρια

22.06.2026
Από τα MAD VMA 2026 στα ελληνικά street vibes – Η Dara αποχαιρετά την Ελλάδα με λόγια γεμάτα συναίσθημα και ευγνωμοσύνη
Μουσικά Νέα

Από τα MAD VMA 2026 στα ελληνικά street vibes – Η Dara αποχαιρετά την Ελλάδα με λόγια γεμάτα συναίσθημα και ευγνωμοσύνη

22.06.2026
Katy Perry: Το «Watch It Burn» αποκαλύπτει τη νέα της σκοτεινή εποχή
Μουσικά Νέα

Katy Perry: Το «Watch It Burn» αποκαλύπτει τη νέα της σκοτεινή εποχή

22.06.2026
Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Το πιο fun challenge της βραδιάς έχει υπογραφές των καλλιτεχνών
Mad Video Music Awards

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Το πιο fun challenge της βραδιάς έχει υπογραφές των καλλιτεχνών

22.06.2026
Αντώνης Ρέμος: Η «Δευτέρα» επιστρέφει σε καλοκαιρινό remix από τον Papazó
Μουσικά Νέα

Αντώνης Ρέμος: Η «Δευτέρα» επιστρέφει σε καλοκαιρινό remix από τον Papazó

22.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

Η Εβδομάδα των Media: Οι Πειρατές, τα Ροζ Κανάλια και μια Τηλεοπτική Σκακιέρα που Παίρνει Φωτιά!

Η Εβδομάδα των Media: Οι Πειρατές, τα Ροζ Κανάλια και μια Τηλεοπτική Σκακιέρα που Παίρνει Φωτιά!

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή με το “Παρόν”: Νέο “πακέτο” για την TV

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή με το “Παρόν”: Νέο “πακέτο” για την TV

ΑΙΧΜΕΣ: Πρώτα κάλπες και μετά λουκέτο!

ΑΙΧΜΕΣ: Πρώτα κάλπες και μετά λουκέτο!

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Οι Ψηφιακές Πολεοδομίες και οι αναλογικές παθογένειες του κράτους

Οι Ψηφιακές Πολεοδομίες και οι αναλογικές παθογένειες του κράτους