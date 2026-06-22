«Gypsy girl»: Η Τάνια Μπρεάζου κυκλοφορεί το πιο δυναμικό καλοκαιρινό hit

Η Τάνια Μπρεάζου κυκλοφορεί το «Gypsy Girl», ένα δυναμικό pop anthem με βαλκανικές επιρροές και μήνυμα ελευθερίας και αποδοχής

Η Τάνια Μπρεάζου γίνεται το «Gypsy Girl» του φετινού καλοκαιριού με ένα σύγχρονο pop anthem που υμνεί την ελευθερία, την αυθεντικότητα και το δικαίωμα του καθενός να ζει και να αγαπά χωρίς περιορισμούς.

Το «Gypsy Girl», που κυκλοφορεί από την Panik Records, συνδυάζει τη μοντέρνα pop αισθητική με βαλκανικές επιρροές, σε ένα «εκρηκτικό» μουσικό αποτέλεσμα με τη χαρακτηριστική φλόγα της Τάνιας Μπρεάζου.

Μαριάνα Κατσιμίχα & Μηνάς Πασπάλας: Γιατί το «Αχ ψυχή μου μπουκλωτή» έγινε viral στα social media

Το «Gypsy Girl» συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό music video με δυνατό μήνυμα. Το video, που γυρίστηκε στη Μύκονο, είναι γεμάτο εικόνες καλοκαιριού, ελευθερίας και θετικής ενέργειας. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνει διαφορετικές ιστορίες αγάπης και ανθρώπους που εκφράζονται αυθεντικά, στέλνοντας ένα διακριτικό αλλά ουσιαστικό και ηχηρό μήνυμα συμπερίληψης και αποδοχής.

Τη μουσική και τους στίχους έγραψε ο Teo Tzimas. Τη σκηνοθεσία του video έκανε ο Mike Marzz.

Βρείτε το «Gypsy Girl» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/gypsy-girl