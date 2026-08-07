Το 18 μέτρων ρομπότ του Robbie Williams έγινε το πιο παράξενο αξιοθέατο της Αγγλίας

Το γιγαντιαίο ρομπότ του Robbie Williams παραμένει στην πρώην έπαυλή του και έχει γίνει viral γιατί τρομάζει οδηγούς και περαστικούς

Με μια ματιά Ένα 18μετρο ρομπότ, γνωστό ως «Om», βρίσκεται εγκαταλελειμμένο στην πρώην έπαυλη του Robbie Williams στην Αγγλία.

Το ρομπότ ήταν το κεντρικό σκηνικό της παγκόσμιας περιοδείας των Take That το 2011.

Η ξαφνική εμφάνισή του μέσα από τα δέντρα το έχει κάνει viral αξιοθέατο, με πολλούς να το φωτογραφίζουν.

Παραμένει άγνωστο γιατί το ρομπότ δεν έχει απομακρυνθεί και αν θα μεταφερθεί στο μέλλον. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί ο Robbie Williams να έχει αφήσει πίσω του την παλιά του έπαυλη στην Αγγλία, όμως ένα… εντυπωσιακό «ενθύμιο» εξακολουθεί να τραβά τα βλέμματα. Ένα γιγαντιαίο animatronic ρομπότ, ύψους περίπου 18 μέτρων, παραμένει στον χώρο και κάνει όσους περνούν από την περιοχή να σταματούν από την έκπληξη. Κρυμμένο ανάμεσα στα δέντρα, μοιάζει να εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά στους οδηγούς και τους περιπατητές. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που το περιγράφουν ως σκηνή βγαλμένη από ταινία τρόμου.

Το ρομπότ, γνωστό ως «Om», δεν κατασκευάστηκε για διακόσμηση. Ήταν το εντυπωσιακό κεντρικό σκηνικό της παγκόσμιας περιοδείας των Take That το 2011, μιας παραγωγής που ξεχώρισε για το τεράστιο μέγεθος και τα φουτουριστικά της εφέ. Σήμερα, όμως, παραμένει εγκαταλελειμμένο στην πρώην ιδιοκτησία του Robbie Williams, χωρίς κανείς να γνωρίζει γιατί δεν απομακρύνθηκε όταν ο τραγουδιστής πούλησε το κτήμα.

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Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι την πρώτη φορά που αντίκρισαν το «Om» νόμιζαν πως έβλεπαν κάτι εξωπραγματικό. Μάλιστα, κάποιοι το παρομοίασαν με τον Wicker Man, καθώς η φιγούρα ξεπροβάλλει ξαφνικά μέσα από τη βλάστηση και εξαφανίζεται ξανά καθώς περνάς δίπλα της.

Αυτό ακριβώς το στοιχείο είναι που έχει κάνει το γιγαντιαίο ρομπότ viral, με πολλούς να σταματούν μόνο και μόνο για να το φωτογραφίσουν.

Παραμένει άγνωστο γιατί το τεράστιο σκηνικό βρίσκεται ακόμη στο κτήμα και αν υπάρχει σχέδιο να μεταφερθεί αλλού στο μέλλον. Μέχρι τότε, το «Om» συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο παράξενα αξιοθέατα της αγγλικής υπαίθρου. Και όπως φαίνεται, ακόμη και χρόνια μετά την περιοδεία των Take That, εξακολουθεί να εντυπωσιάζει ή να τρομάζει, όσους το συναντούν.

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