Μουσική 07.08.2026

Το 18 μέτρων ρομπότ του Robbie Williams έγινε το πιο παράξενο αξιοθέατο της Αγγλίας

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το γιγαντιαίο ρομπότ του Robbie Williams παραμένει στην πρώην έπαυλή του και έχει γίνει viral γιατί τρομάζει οδηγούς και περαστικούς
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ένα 18μετρο ρομπότ, γνωστό ως «Om», βρίσκεται εγκαταλελειμμένο στην πρώην έπαυλη του Robbie Williams στην Αγγλία.
  • Το ρομπότ ήταν το κεντρικό σκηνικό της παγκόσμιας περιοδείας των Take That το 2011.
  • Η ξαφνική εμφάνισή του μέσα από τα δέντρα το έχει κάνει viral αξιοθέατο, με πολλούς να το φωτογραφίζουν.
  • Παραμένει άγνωστο γιατί το ρομπότ δεν έχει απομακρυνθεί και αν θα μεταφερθεί στο μέλλον.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί ο Robbie Williams να έχει αφήσει πίσω του την παλιά του έπαυλη στην Αγγλία, όμως ένα… εντυπωσιακό «ενθύμιο» εξακολουθεί να τραβά τα βλέμματα. Ένα γιγαντιαίο animatronic ρομπότ, ύψους περίπου 18 μέτρων, παραμένει στον χώρο και κάνει όσους περνούν από την περιοχή να σταματούν από την έκπληξη. Κρυμμένο ανάμεσα στα δέντρα, μοιάζει να εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά στους οδηγούς και τους περιπατητές. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που το περιγράφουν ως σκηνή βγαλμένη από ταινία τρόμου.

https://www.instagram.com/aydafieldwilliams/
https://www.instagram.com/aydafieldwilliams/

Το ρομπότ, γνωστό ως «Om», δεν κατασκευάστηκε για διακόσμηση. Ήταν το εντυπωσιακό κεντρικό σκηνικό της παγκόσμιας περιοδείας των Take That το 2011, μιας παραγωγής που ξεχώρισε για το τεράστιο μέγεθος και τα φουτουριστικά της εφέ. Σήμερα, όμως, παραμένει εγκαταλελειμμένο στην πρώην ιδιοκτησία του Robbie Williams, χωρίς κανείς να γνωρίζει γιατί δεν απομακρύνθηκε όταν ο τραγουδιστής πούλησε το κτήμα.

Διάβασε επίσης: Sam Smith: Επιστρέφει με το νέο heartbreak anthem «When he’s gone»

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι την πρώτη φορά που αντίκρισαν το «Om» νόμιζαν πως έβλεπαν κάτι εξωπραγματικό. Μάλιστα, κάποιοι το παρομοίασαν με τον Wicker Man, καθώς η φιγούρα ξεπροβάλλει ξαφνικά μέσα από τη βλάστηση και εξαφανίζεται ξανά καθώς περνάς δίπλα της.

https://www.instagram.com/robbiewilliams/
https://www.instagram.com/robbiewilliams/

Αυτό ακριβώς το στοιχείο είναι που έχει κάνει το γιγαντιαίο ρομπότ viral, με πολλούς να σταματούν μόνο και μόνο για να το φωτογραφίσουν.

Παραμένει άγνωστο γιατί το τεράστιο σκηνικό βρίσκεται ακόμη στο κτήμα και αν υπάρχει σχέδιο να μεταφερθεί αλλού στο μέλλον. Μέχρι τότε, το «Om» συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο παράξενα αξιοθέατα της αγγλικής υπαίθρου. Και όπως φαίνεται, ακόμη και χρόνια μετά την περιοδεία των Take That, εξακολουθεί να εντυπωσιάζει ή να τρομάζει,  όσους το συναντούν.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Robbie Willams Ρομπότ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το «μπανάκι» της Ανδρομάχης είναι το πιο καλοκαιρινό post που θα δεις σήμερα

Το «μπανάκι» της Ανδρομάχης είναι το πιο καλοκαιρινό post που θα δεις σήμερα

07.08.2026
Επόμενο
Ο αδερφός της Angelina Jolie έκανε come out: «Κουράστηκα να κρύβομαι»

Ο αδερφός της Angelina Jolie έκανε come out: «Κουράστηκα να κρύβομαι»

07.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Συγγνώμη από καρδιάς»: Το μήνυμα της Ανδρομάχης μετά την ακύρωση της συναυλία της
Μουσικά Νέα

«Συγγνώμη από καρδιάς»: Το μήνυμα της Ανδρομάχης μετά την ακύρωση της συναυλία της

07.08.2026
«Love sensation»: Η Madonna και η Kylie Minogue κυκλοφορούν το πρώτο τους ντουέτο
Μουσικά Νέα

«Love sensation»: Η Madonna και η Kylie Minogue κυκλοφορούν το πρώτο τους ντουέτο

07.08.2026
Sam Smith: Επιστρέφει με το νέο heartbreak anthem «When he’s gone»
Μουσικά Νέα

Sam Smith: Επιστρέφει με το νέο heartbreak anthem «When he’s gone»

07.08.2026
Η Zara Larsson και η Robyn γράφουν ιστορία με το νέο pop anthem «Talk to me, Zara»
Μουσικά Νέα

Η Zara Larsson και η Robyn γράφουν ιστορία με το νέο pop anthem «Talk to me, Zara»

07.08.2026
Ariana Grande: Το «hate that i made you love me» σαρώνει για 20ή συνεχόμενη ημέρα
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Το «hate that i made you love me» σαρώνει για 20ή συνεχόμενη ημέρα

07.08.2026
Γιάννης Φακίνος: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου
Mad TV News

Γιάννης Φακίνος: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου

06.08.2026
Νέο album στα σκαριά; Ο A$AP Rocky «πρόδωσε» τη Rihanna
Μουσικά Νέα

Νέο album στα σκαριά; Ο A$AP Rocky «πρόδωσε» τη Rihanna

06.08.2026
Η Karol G φέρνει τον Drake και τον Bruno Mars στο νέο της άλμπουμ
Μουσικά Νέα

Η Karol G φέρνει τον Drake και τον Bruno Mars στο νέο της άλμπουμ

06.08.2026
«Music, Fashion, Film»: Το album που χάρισε στην Charli XCX το πρώτο No1 της καριέρας της
Videoclips

«Music, Fashion, Film»: Το album που χάρισε στην Charli XCX το πρώτο No1 της καριέρας της

06.08.2026
Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας