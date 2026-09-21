Μουσικά Νέα 21.09.2026

«Δευτέρα»: Η νέα μουσική συνεργασία του Leon of Athens και της Katerine Duska κάνει «πρεμιέρα» στο Mad Radio 106,2

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Ο Leon of Athens και η Katerine Duska ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο alt-pop ντουέτο «Δευτέρα», κάνοντας αποκλειστική πανελλαδική πρεμιέρα στον Mad Radio 106,2
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Νέο ντουέτο Leon of Athens και Katerine Duska με τίτλο «Δευτέρα».
  • Η «Δευτέρα» είναι ύμνος στον έρωτα, εμπνευσμένο από αληθινή ιστορία.
  • Πρώτη ραδιοφωνική πρεμιέρα στο Mad Radio 106,2 τη Δευτέρα 21/9.
  • Επίσημη κυκλοφορία σε ψηφιακές πλατφόρμες στις 28 Σεπτεμβρίου.
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Μια από τις πιο ξεχωριστές και πολυαναμενόμενες δισκογραφικές συμπράξεις της φετινής χρονιάς παίρνει σάρκα και οστά, φέρνοντας κοντά δύο από τους πιο αγαπημένους εκπροσώπους της εναλλακτικής ποπ σκηνής. Ο λόγος για τον Leon of Athens και την Katerine Duska, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο τους ντουέτο με τίτλο «Δευτέρα», κάνοντας την πρώτη τους ραδιοφωνική πρεμιέρα αποκλειστικά στον αέρα του Mad Radio 106,2 τη Δευτέρα 21/9. Αυτή η νέα καλλιτεχνική σύμπραξη έρχεται να προστεθεί στις επιτυχίες τους, αποτελώντας το επόμενο μεγάλο βήμα του Leon of Athens μετά την εξαιρετική συνεργασία του με τη Μαρίνα Σάττι στο τραγούδι «Εδώ».

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Η «Δευτέρα» γεννήθηκε μέσα από την αληθινή ιστορία της σχέσης τους και λειτουργεί ως ένας αυθεντικός ύμνος στον έρωτα και την αγάπη. Το alt-pop αυτό κομμάτι αποτυπώνει με τρυφερότητα τη μαγική στιγμή κατά την οποία δύο άνθρωποι συναντιούνται, καταφέρνοντας να αλλάξουν ολοκληρωτικά την οπτική τους για την πραγματικότητα. Μέσα από τους στίχους και τη μουσική του, το τραγούδι αναδεικνύει πώς, όταν βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο, ακόμα και οι πιο βαρετές, μουντές και γκρίζες στιγμές της καθημερινότητας αποκτούν ξαφνικά χρώμα, φως και ουσιαστικό νόημα, διώχνοντας μακριά τη ρουτίνα.

Leon of Athens x Katerine Duska - DEFTERA

Προτού το τραγούδι φτάσει στις ψηφιακές πλατφόρμες για την επίσημη κυκλοφορία του από την Panik Records τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έχει ήδη καταφέρει να προκαλέσει τεράστιο κύμα ενθουσιασμού και να γίνει talk of the town. Έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του και έχει ξεχωρίσει δυναμικά στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και ειδικότερα στο TikTok, όπου το κοινό μετράει αντίστροφα.

Παρόλα αυτά, η απόλυτη και πολυαναμενόμενη στιγμή για τους αφοσιωμένους φίλους του ραδιοφώνου φτάνει πολύ νωρίτερα, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία ακρόασης. Η πρώτη πανελλαδική μετάδοση του κομματιού πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 21/9, αποκλειστικά στον αέρα του Mad Radio 106,2, με τους ακροατές του σταθμού να έχουν το προνόμιο να το απολαύσουν πρώτοι απ’ όλους, καθώς παίζει δυνατά στα ηχεία μας συνοδευόμενο από το καθιερωμένο, αγαπημένο intro «MAD Exclusive».

Επιπλέον, την Παρασκευή 25/9 στις 12:00, ο Leon of Athens και η Katerine Duska θα βρεθούν καλεσμένοι στο MAD Radio 106,2 για μια αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή του Γιάννη Τουμπάνου.

 

 

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Katerina Duska Leon of Athens mad radio 106.2
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