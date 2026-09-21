NYXDrop Season 2: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν την αυριανή πρεμιέρα

Με μια ματιά Το NYXDrop Season 2, το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok, κάνει πρεμιέρα αύριο, 22 Σεπτεμβρίου, στις 16:00.

12 διαγωνιζόμενοι θα διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου music icon, με νέο τρόπο αξιολόγησης και Leaderboard.

Ο νικητής κερδίζει δισκογραφικό συμβόλαιο με τη MINOS - EMI UNIVERSAL, τραγούδι και video clip.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τους LILA και STAVENTO, με παρουσιάστρια την Ilenia Williams. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το NYXDrop Season 2 επιστρέφει και η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει! Το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok κάνει πρεμιέρα αύριο, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 16:00, στο TikTok του MAD TV, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο νέα πρόσωπα, fresh ήχους και διαγωνιζόμενους που θέλουν να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα στη μουσική.

Μετά το πρώτο κάλεσμα του NYXDrop 2 που «ταρακούνησε» το TikTok, οι 12 καλύτεροι διαγωνιζόμενοι πήραν το εισιτήριο για το Bootcamp και είναι πλέον έτοιμοι να περάσουν μπροστά από τους judges. Στόχος; Να ξεχωρίσουν μέσα από τις δοκιμασίες, να αποδείξουν τι μπορούν να κάνουν και να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου music icon της Ελλάδας.

Διάβασε επίσης: NYXDrop Season 2: Θα το αφήσεις να περάσει; 5 μέρες για να δηλώσεις συμμετοχή στον πιο hot διαγωνισμό

Και φέτος, όμως, το NYXDrop δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός τραγουδιού. Το concept επιστρέφει ανανεωμένο, με περισσότερα challenges, διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης και ένα Leaderboard που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα μέχρι τον ημιτελικό. Στο τέλος, μόνο ένας θα φτάσει στην κορυφή και θα κερδίσει ένα μεγάλο μουσικό έπαθλο: δισκογραφικό συμβόλαιο με τη MINOS – EMI UNIVERSAL, ένα τραγούδι και το δικό του video clip.

Από το TikTok στη δισκογραφία

Το NYXDrop δεν ξεκινά από το μηδέν. Η πρώτη σεζόν άφησε πίσω της περισσότερες από 71 εκατομμύρια προβολές, πάνω από 650 εκατομμύρια δευτερόλεπτα θέασης και 607 χιλιάδες interactions, ενώ απέσπασε και το Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Original Content Series στα MIXX Awards Greece 2025. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι αυτό που συνέβη μετά τον τελικό. Γιατί το NYXDrop δεν έμεινε απλώς ένα TikTok format, αλλά έγινε η αφετηρία για μια πραγματική μουσική διαδρομή.

Η Μαντώ, η νικήτρια του πρώτου NYXDrop, έκανε το επόμενο βήμα υπογράφοντας με τη Minos EMI – UNIVERSAL. Κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι και video clip, άνοιξε συναυλίες της LILA, ενώ την παραγωγή του τραγουδιού της ανέλαβαν οι STAVENTO.

Με άλλα λόγια, το NYXDrop δεν σταμάτησε όταν έπεσαν οι τίτλοι του τελικού. Για τη ΜΑΝΤΩ, ήταν η αρχή μιας πραγματικής μουσικής διαδρομής. Και τώρα, η δεύτερη σεζόν έρχεται να δώσει σε ακόμη περισσότερα νέα πρόσωπα την ευκαιρία να κάνουν το δικό τους πρώτο μεγάλο βήμα στη μουσική.

Τι αλλάζει στο NYXDrop Season 2;

Η δεύτερη σεζόν φέρνει μία σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι διαγωνιζόμενοι θα διεκδικήσουν τη θέση τους στον μεγάλο τελικό. Μετά το Bootcamp, οι 8 finalists που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση δεν θα αντιμετωπίζουν άμεσα αποχωρήσεις.

Αντίθετα, μέχρι και τον ημιτελικό θα συγκεντρώνουν βαθμούς μέσα από ένα Point System, με κάθε challenge να μπορεί να επηρεάσει τη θέση τους στην κατάταξη. Το Leaderboard θα αποτελεί ουσιαστικά το «διαβατήριο» για την τελική ευθεία και αναμένεται να αλλάζει συνεχώς καθώς οι διαγωνιζόμενοι θα δοκιμάζονται σε διαφορετικές μουσικές προκλήσεις.

Στον μεγάλο τελικό θα περάσουν οι 3 διαγωνιζόμενοι με την υψηλότερη βαθμολογία, ενώ το Leaderboard θα μηδενιστεί. Από εκεί και πέρα, όλα θα ξεκινήσουν από την αρχή, με 2 τελευταίες δοκιμασίες να καθορίζουν ποιος θα σηκώσει τελικά το τρόπαιο του NYXDrop Season 2.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από το NYXDrop;

Στην κριτική επιτροπή του φετινού NYXDrop βρίσκονται η LILA και οι STAVENTO, ενώ τον ρόλο της παρουσιάστριας αναλαμβάνει η Ilenia Williams. Το team συμπληρώνουν οι NYX Reporters Mary Sunshine και Θεώνη Τακού, ενώ στην ομάδα συμμετέχουν επίσης οι Skroutz Expert Creators Αναστασία Παυλίδου και Johnathan Στεφάνου, μαζί με την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, παρουσιάστρια του MAD TV.

Το NYXDrop Season 2 είναι έτοιμο να μεταφέρει τη μουσική δράση στο TikTok και να συστήσει στο κοινό τους νέους artists που διεκδικούν τη δική τους θέση στη μουσική σκηνή.

Οι 12 νέες φωνές μπαίνουν στο παιχνίδι

Η νέα σεζόν συστήνει 12 διαφορετικούς artists, που έρχονται με το δικό τους στυλ, ήχο και προσωπικότητα και είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν μια θέση στην τελική οκτάδα. Στόχος τους είναι να ξεχωρίσουν από την πρώτη στιγμή και να κερδίσουν μία από τις οκτώ θέσεις που οδηγούν στην επόμενη φάση του NYXDrop.

Λεωνίδας

Ζωή

MONDKID

GZEUS

ZORZ

JONGO

GIULIO

EVA SOM

SALVATORE

KRISTIANA

VICTORIA

Ειρήνη Χρυσοβαλάντου

Το πρώτο μεγάλο τεστ είναι το Bootcamp, όπου οι 12 διαγωνιζόμενοι θα χωριστούν σε τέσσερις τριάδες και θα κληθούν να παρουσιάσουν ένα γνωστό τραγούδι μπροστά στους judges LILA και STAVENTO. Η πίεση είναι ήδη στα ύψη, αφού από κάθε τριάδα μόνο δύο artists θα πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για την τελική οκτάδα.

Κάθε εμφάνιση, κάθε επιλογή και κάθε στιγμή πάνω στη σκηνή μπορούν να κάνουν τη διαφορά, καθώς οι contestants δεν διεκδικούν απλώς μια θέση στο show, αλλά την ευκαιρία να φτάσουν μέχρι το τέλος και να διεκδικήσουν το μεγάλο μουσικό έπαθλο.

Από εκεί και πέρα, όμως, αρχίζει το πραγματικό παιχνίδι. Οι οκτώ finalists θα μπουν σε μια νέα διαδικασία γεμάτη challenges και ανατροπές, όπου το Point System και το Leaderboard θα καθορίζουν την πορεία τους μέχρι τον ημιτελικό. Και το πιο σημαντικό; Κανείς δεν αποχωρεί μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο.

Ραντεβού αύριο, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 16:00, στο TikTok του MAD TV, για την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν. Το Leaderboard ανοίγει, τα challenges ξεκινούν και η αναζήτηση για το επόμενο music icon της Ελλάδας μόλις αρχίζει!

Follow the drop.

NYXDrop Season 2

Πρεμιέρα: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

16:00 | LIVE στο TikTok του Mad

18:00 | Mad YouTube

20:00 | Mad TV

NYXDrop Season 2. Ready to drop.

Από το Mad και τη NYX Professional Makeup, με τη συμμετοχή των CeraVe, Skroutz και Redken.

Διάβασε επίσης :