H Marita Paras στο Talk 2 MAD: «Δεν το περίμενα ότι τα social media θα μπορούσαν να γίνουν η δουλειά μου»

Με μια ματιά Η Marita Paras ξεκίνησε τα social media ως χόμπι, χωρίς να φαντάζεται ότι θα γινόταν η δουλειά της.

Η επιτυχία της ήρθε αρχικά από βίντεο με άγνωστα ελληνικά νησιά, οδηγώντας σε συνεργασίες με δήμους.

Η Κολομβία, ένας παρεξηγημένος προορισμός, της έφερε μεγάλη αναγνώριση και αύξηση ακολούθων.

Υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος μπορεί να υπάρξει παντού, ακόμα και σε απρόσμενες ευρωπαϊκές πόλεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ταξιδιωτική σκηνή των social media έχει βρει τη δική της αδιαμφισβήτητη βασίλισσα στο πρόσωπο της Marita Paras, μιας δημιουργού που καταφέρνει να μας συνεπαίρνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Με το μοναδικό της στυλ, τη ζεστή φωνή και την αστείρευτη αγάπη της για την εξερεύνηση και το καλό φαγητό, η Μαρίτα έχει κερδίσει την καρδιά του κοινού, το οποίο την ακολουθεί πιστά σε κάθε της βήμα. Είτε πρόκειται για κρυμμένους θησαυρούς της ελληνικής υπαίθρου είτε για απομακρυσμένους, εξωτικούς προορισμούς στη Λατινική Αμερική, η ίδια μοιράζεται απλόχερα όχι μόνο τις ομορφιές κάθε τόπου, αλλά και ουσιαστικές πληροφορίες για την κουλτούρα και τη φιλοσοφία των ντόπιων.

Πρόσφατα, η αγαπημένη influencer και food vlogger βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Talk to Mad και την Αθηνά Κλήμη, σε μια απολαυστική συνέντευξη που ξεχείλιζε από αυθεντικότητα και χιούμορ. Μιλώντας μέσα από το Mad Viral, το οποίο προβάλλεται στη θέση 402 του Cosmote TV, άνοιξε τα χαρτιά της και αποκάλυψε πώς από τον χώρο της αισθητικής και του fitness βρέθηκε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, ταξιδεύοντας στον κόσμο και εμπνέοντας χιλιάδες ανθρώπους να ζήσουν τις δικές τους περιπέτειες.

Διάβασε επίσης: H Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν στο Talk 2 MAD: «Αν δεν είχα τους γονείς μου, δεν θα είχα ξεκινήσει καν αυτό το επάγγελμα»

Η απρόσμενη στροφή από την αισθητική στα ταξιδιωτικά vlogs

«Ξεκίνησα εντελώς αβίαστα, χωρίς καν να φαντάζομαι ότι αυτό θα μπορούσε ποτέ να εξελιχθεί σε κανονική δουλειά», εξομολογείται η Marita, εξηγώντας πως «αρχικά, το έκανα καθαρά ως χόμπι, αφού είχα τελειώσει σπουδές στην αισθητική και την κοσμητολογία και εργαζόμουν πάνω σε αυτόν τον τομέα για 6 ολόκληρα χρόνια. Παρόλο που το αντικείμενο μου άρεσε, ένιωθα ότι δεν με γέμιζε απόλυτα κι έτσι αποφάσισα να κάνω μια αλλαγή, ξεκινώντας παράλληλα μαθήματα πιλάτες και ανεβάζοντας σχετικό περιεχόμενο αποκλειστικά για να προσελκύσω νέους πελάτες».

Η αρχή της ψηφιακής της διαδρομής δεν προμήνυε σε καμία περίπτωση την τεράστια επιτυχία που θα ακολουθούσε. Η Marita Paras εξομολογήθηκε στην Αθηνά Κλήμη πως τα πρώτα της βήματα έγιναν αποκλειστικά για επαγγελματικούς λόγους γύρω από το fitness, χωρίς ποτέ να φαντάζεται ότι το κοινό θα την αγκαλιάσει τόσο θερμά. Σύντομα, όμως, συνειδητοποίησε ότι η γυμναστική δεν κάλυπτε την καλλιτεχνική και εξερευνητική της φύση, οδηγώντας την στην απόφαση να ακολουθήσει αυτό που πραγματικά την παθιάζε: τα ταξίδια και την ανάδειξη μοναδικών προορισμών.

Από τη Σύρο στα viral ελληνικά διαμάντια και τις συνεργασίες με δήμους

«Εκείνη την εποχή τα βίντεο γίνονταν viral πολύ πιο εύκολα, και το feedback από τον κόσμο ήταν πραγματικά μαγικό, καθώς ενθουσιαζόταν βλέποντας πώς είναι πραγματικά κάθε τόπος», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «όταν παρουσίασα κάποια άγνωστα, μικρά νησάκια κοντά στη Λευκάδα που ο περισσότερος κόσμος αγνοούσε, η απήχηση ήταν τεράστια, κάνοντας τους προορισμούς αυτούς ευρέως γνωστούς μέσα σε μια νύχτα».

Χωρίς κανένα απολύτως budget στα πρώτα της βήματα, η Marita ξεκίνησε να δημιουργεί περιεχόμενο από τον τόπο καταγωγής της, τη Σύρο, φιλοξενούμενη από φίλους και προβάλλοντας αυθεντικές εικόνες της Ελλάδας. Η τεράστια απήχηση των βίντεό της για άγνωστους παραδείσους κοντά στη Λευκάδα, όπως ο Κάλαμος, ο Καστός και η Άτοκος, τράβηξε τα βλέμματα τόσο του κοινού, με Έλληνες του εξωτερικού να ζητούν πληροφορίες ακόμα και για μόνιμη εγκατάσταση, όσο και των τοπικών αρχών, εγκαινιάζοντας μια σειρά από επιτυχημένες συνεργασίες με δήμους της χώρας.

Η μαγική αποκάλυψη της Κολομβίας και το κλειδί της επιτυχίας

«Πέρυσι ταξίδεψα στην Κολομβία για προσωπικές μου διακοπές και όχι στο πλαίσιο κάποιας συνεργασίας, επιλέγοντας να δείξω εκτενώς τον προορισμό απλώς επειδή αποτελεί την απόλυτη αγάπη μου και γνωρίζω την ιστορία του σε βάθος», δηλώνει η travel influencer, υπογραμμίζοντας πως «ήθελα απεγνωσμένα να αναδείξω την αληθινή πλευρά αυτής της μαγικής χώρας, γκρεμίζοντας τα αρνητικά στερεότυπα που λανθασμένα επικρατούν στο μυαλό του κόσμου».

Η μεγάλη απογείωση στην καριέρα της ήρθε μέσα από τις προσωπικές της διακοπές στην Κολομβία, έναν προορισμό που συχνά παρεξηγείται λόγω στερεοτύπων. Μέσα από την εις βάθος έρευνα, την αγάπη της για την τοπική κουλτούρα και τη δυνατότητά της να επικοινωνεί στα ισπανικά, κατάφερε να παρουσιάσει μια εντελώς διαφορετική, μαγική πλευρά της χώρας. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, καθώς μέσα σε μόλις έναν μήνα κέρδισε δώδεκα χιλιάδες νέους ακόλουθους και προσέλκυσε το ενδιαφέρον μεγάλων αεροπορικών και ταξιδιωτικών οργανισμών.

Τα απρόοπτα της Λισαβόνας και η τηλεοπτική εμπειρία δίπλα στον Τάσο Δούση

«Ακόμα και η πιο προσεκτική οργάνωση δεν μπορεί να αποκλείσει μια κακή στιγμή, όπως συνέβη σε εμάς στη Λισαβόνα, όπου εξαιτίας μιας τελευταίας στιγμής κράτησης βρεθήκαμε σε μια προβληματική γειτονιά», αποκαλύπτει η Μαρίτα, εξηγώντας πως «όταν κάποιος άγνωστος άρχισε να μας ακολουθεί απειλητικά στενά στο σκοτάδι, συνειδητοποιήσαμε για τα καλά ότι ο κίνδυνος και οι αναποδιές μπορούν να σου τύχουν παντού, ακόμη και εκεί που δεν το περιμένεις».

Παρά το γεγονός ότι οργανώνει σχολαστικά κάθε της ταξίδι και ενημερώνεται διαρκώς για τις ασφαλείς ζώνες κάθε περιοχής, η Marita υπενθύμισε πως ο κίνδυνος μπορεί να ελλοχεύει ακόμα και στις πιο απρόσμενες ευρωπαϊκές τοποθεσίες, αναφερόμενη σε μια τρομακτική εμπειρία που έζησε στη Λισαβόνα. Παράλληλα, μίλησε με ευγνωμοσύνη για τη συνεργασία της με τον master του ταξιδιού, Τάσο Δούση, στις «Εικόνες», χαρακτηρίζοντάς την ως ένα τεράστιο τηλεοπτικό σχολείο που τη δίδαξε πώς να δομεί επαγγελματικά το περιεχόμενό της, αν και η ίδια δηλώνει απόλυτα αφοσιωμένη στη μοναδική ελευθερία που της προσφέρουν τα social media.

Διάβασε επίσης: