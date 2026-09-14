«Talk to Mad»: Γιατί η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη αποκάλυψε ότι «δεν θα άλλαζε την πορεία της»

Η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη μίλησε στην Αθηνά Κλήμη για τα 10 χρόνια στο YouTube, τη Noble Scents, τα MAD VMA και τους νέους στόχους της

Με μια ματιά Η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη ξεκίνησε το YouTube από δημιουργική ανάγκη, χωρίς αρχικό επαγγελματικό σκοπό.

Στόχος της είναι η δυναμική επιστροφή στο YouTube, όπου αισθάνεται πιο προσωπική σύνδεση με το κοινό.

Η επιχείρηση Noble Scents προέκυψε από την ανάγκη της να διοχετεύσει τη δημιουργικότητά της σε κάτι χειροπιαστό.

Δεν θα άλλαζε την πορεία της, θεωρώντας σημαντική τη σταδιακή εξέλιξη και την ευγνωμοσύνη για την πορεία της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη ήταν η πρώτη καλεσμένη της νέας σεζόν του «Talk to Mad», με την Αθηνά Κλήμη να επιστρέφει στην εκπομπή του MAD TV για ακόμη μία σεζόν. Η γνωστή content creator, παρουσιάστρια και επιχειρηματίας μίλησε ανοιχτά για την πορεία της, το YouTube, τη Noble Scents, τη σχέση της με τα social media αλλά και όσα θέλει να πετύχει το επόμενο διάστημα.

Η Μαριάννα συμπληρώνει φέτος περίπου 10 χρόνια από τότε που ξεκίνησε το YouTube, όταν ακόμη σπούδαζε φυσικοθεραπεία. Όπως αποκάλυψε στην Αθηνά Κλήμη, τότε δεν είχε στο μυαλό της ούτε την επιτυχία ούτε το επαγγελματικό κομμάτι. Ήθελε απλώς να βρει κάτι δημιουργικό για να ασχολείται και κάπως έτσι, από ένα βίντεο που ανέβασε σχεδόν αυθόρμητα, ξεκίνησε μια ολόκληρη διαδρομή.

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Σήμερα, η Μαριάννα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Ελληνίδες creators, έχοντας παράλληλα δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση με κεριά. Στο «Talk to Mad» μίλησε για όλα όσα έχουν αλλάξει στη ζωή της μέσα σε αυτή τη δεκαετία, αλλά και για όσα εξακολουθούν να θέλουν δουλειά.

Ένας από τους βασικούς στόχους της για τη νέα σεζόν είναι να επιστρέψει πιο δυναμικά στο YouTube. Όπως είπε, της λείπει η συχνή επαφή με το κοινό της και θέλει να ξαναβρεί τον ενθουσιασμό που είχε όταν ανέβαζε ακόμη και τρία βίντεο την εβδομάδα.

Η ίδια ξεχωρίζει μάλιστα το YouTube από τις υπόλοιπες πλατφόρμες, καθώς αισθάνεται ότι εκεί έχει δημιουργήσει μια πιο προσωπική σχέση με το κοινό της. Παράλληλα, το TikTok παραμένει για εκείνη η πιο «fun» πλατφόρμα, ακριβώς επειδή δεν αισθάνεται την ίδια πίεση να είναι συνεχώς ενεργή.

Μιλώντας για τα αρνητικά σχόλια, η Μαριάννα αποκάλυψε πως συνήθως δεν την επηρεάζουν. Αυτό που μπορεί να την ενοχλήσει περισσότερο είναι ένα σχόλιο που αφορά τη δουλειά της και ειδικά τη Noble Scents, καθώς πρόκειται για ένα project στο οποίο έχει επενδύσει πολύ χρόνο και ενέργεια.

Η Noble Scents και το επόμενο βήμα

Η επιχειρηματικότητα έχει πλέον σημαντικό ρόλο στη ζωή της. Η Μαριάννα εξήγησε πως η δημιουργία της Noble Scents δεν έγινε επειδή χρειαζόταν ένα ακόμη επαγγελματικό project, αλλά επειδή ήθελε να διοχετεύσει τη δημιουργικότητά της σε κάτι χειροπιαστό.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως το επόμενο μεγάλο βήμα που θέλει για την εταιρεία είναι ένας μεγαλύτερος χώρος, καθώς η ζήτηση έχει αυξηθεί σημαντικά. Παρ’ όλα αυτά, δεν την ενδιαφέρει απαραίτητα να δημιουργήσει μια τεράστια αλυσίδα. Θέλει να συνεχίσει να εξελίσσει την επιχείρηση βήμα-βήμα και κυρίως να απολαμβάνει αυτό που κάνει.

«Δεν θα άλλαζα την πορεία μου»

Μία από τις πιο όμορφες στιγμές της συνέντευξης ήρθε όταν η Αθηνά Κλήμη τη ρώτησε τι θα έλεγε στη Μαριάννα που πάτησε για πρώτη φορά το upload πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Η απάντησή της ήταν γεμάτη ευγνωμοσύνη. Η Μαριάννα είπε πως θα της έλεγε ότι είναι «τρομερά τυχερή» και πως η ζωή της θα αλλάξει πολύ προς το καλύτερο. Παράλληλα, τόνισε πως δεν θα ήθελε να είχε ακολουθήσει διαφορετική ή πιο γρήγορη διαδρομή, καθώς θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι όλα έγιναν σταδιακά.





Μέσα σε αυτά τα χρόνια, το κοινό της την έχει δει να περνά από διαφορετικές φάσεις της ζωής της, από το πρώτο της δωμάτιο και τα πρώτα YouTube videos μέχρι τον γάμο, τη δημιουργία της επιχείρησής της και τις εμφανίσεις της στα MAD VMA.

Η τηλεόραση, τα MAD VMA και όσα έρχονται

Η Μαριάννα μίλησε ακόμη για την εμπειρία της από τα MAD VMA, όπου έχει βρεθεί στη σκηνή δύο συνεχόμενες χρονιές. Όπως παραδέχτηκε, λατρεύει το συγκεκριμένο vibe και την ενέργεια που υπάρχει γύρω από τα MAD, ενώ δεν αποκλείει να επιστρέψει κάποια στιγμή σε κάτι σχετικό με την παρουσίαση.

Την ίδια στιγμή, πάντως, δεν είναι σίγουρη ότι θα ήθελε την τηλεόραση ως μια σταθερή καθημερινή δουλειά, κυρίως λόγω του αυστηρού προγράμματος. Αυτό που φαίνεται να την ενδιαφέρει περισσότερο είναι να συνεχίσει να δημιουργεί με τους δικούς της όρους.





Και αν κάτι ξεχώρισε από τη συζήτησή της με την Αθηνά Κλήμη, είναι πως μετά από μία ολόκληρη δεκαετία η Μαριάννα εξακολουθεί να έχει την ίδια ανάγκη: να δημιουργεί, να δοκιμάζει νέα πράγματα και να μην σταματά να εξελίσσεται.

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