«Ήταν μια καταιγίδα και πέρασε»: Ο Pierce Brosnan βάζει τέλος στις φήμες για τον Tom Hardy

Ο Pierce Brosnan μιλά για τις φήμες έντασης με τον Tom Hardy στα γυρίσματα του «MobLand» και ξεκαθαρίζει τι πραγματικά συμβαίνει

Με μια ματιά Ο Pierce Brosnan διέψευσε τις φήμες για ένταση με τον Tom Hardy στα γυρίσματα του «MobLand».

Ο Brosnan χαρακτήρισε τις φήμες «καταιγίδα σε ένα φλιτζάνι» και εξέφρασε θαυμασμό για τον Hardy.

Παρά τις φήμες, ο Tom Hardy θα επιστρέψει για την τρίτη σεζόν του «MobLand» μαζί με τους Brosnan και Mirren.

Η Helen Mirren επίσης έχει εκφράσει θαυμασμό για τον Hardy και επιθυμία για συνέχιση της συνεργασίας τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι φήμες για ένταση στα γυρίσματα του «MobLand» είχαν απασχολήσει αρκετά τα media τους τελευταίους μήνες, με τον Tom Hardy να βρίσκεται στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων. Τώρα, ο Pierce Brosnan αποφάσισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση του με τον συμπρωταγωνιστή του.

Ο Brosnan, που πρωταγωνιστεί μαζί με τον Hardy και την Helen Mirren στη σειρά του Guy Ritchie, υποβάθμισε όσα είχαν γραφτεί για προβλήματα μεταξύ τους, χαρακτηρίζοντας όλη την ιστορία «μια καταιγίδα σε ένα φλιτζάνι». Μάλιστα, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Hardy, τονίζοντας πως τον αγαπά και είναι μεγάλος fan της δουλειάς του.

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Οι δηλώσεις έγιναν με αφορμή την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν στο Λονδίνο, την ώρα που το «MobLand» ετοιμάζεται να επιστρέψει στις οθόνες. Και κάπως έτσι, ο Brosnan φαίνεται πως θέλησε να βάλει τέλος στο παρασκήνιο που είχε δημιουργηθεί γύρω από τους δύο ηθοποιούς.

Κατά τη διάρκεια της παραγωγής της δεύτερης σεζόν είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Hardy καθυστερούσε στα γυρίσματα και υπήρχαν διαφωνίες με ανθρώπους της παραγωγής και τους δημιουργούς της σειράς, Ronan Bennett και Jez Butterworth. Οι πληροφορίες αυτές δημιούργησαν μάλιστα ερωτήματα για το μέλλον του στη σειρά.

Ωστόσο, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Το «MobLand» ανανεώθηκε για τρίτη σεζόν και ο Tom Hardy θα επιστρέψει στον ρόλο του Harry Da Souza, ενώ μαζί του αναμένονται ξανά οι Pierce Brosnan και Helen Mirren.

Ο ίδιος ο Hardy έχει επίσης υποβαθμίσει όσα γράφτηκαν, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρξε απόλυση ή αποχώρηση και πως τα ζητήματα που προέκυψαν αντιμετωπίστηκαν.

«Είμαστε μια οικογένεια»

Ο Pierce Brosnan θέλησε, πάντως, να δείξει πως το κλίμα ανάμεσα στους βασικούς πρωταγωνιστές είναι καλό. Περιέγραψε το καστ ως μια δεμένη ομάδα και ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ρήξη με τον Hardy.

Την ίδια στάση έχει κρατήσει και η Helen Mirren, η οποία έχει εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό της για τον Hardy και την επιθυμία της να συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί του.

Η δεύτερη σεζόν του «MobLand» κάνει πρεμιέρα στις 18 Σεπτεμβρίου, με τους χαρακτήρες να βρίσκονται ξανά στη μέση ενός επικίνδυνου παιχνιδιού εξουσίας, ενώ ο Harry Da Souza του Tom Hardy παραμένει κομβικό πρόσωπο στην ιστορία.

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