Ariana Grande: Από τη σκηνή στο Λονδίνο κατέληξε…παγιδευμένη σε ασανσέρ – Τι συνέβη

Μετά από δέκα sold out εμφανίσεις, η Ariana Grande βρέθηκε ξαφνικά παγιδευμένη σε ένα ασανσέρ, λίγο μετά το φινάλε της περιοδείας της

Με μια ματιά Η Ariana Grande εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ μετά το τελευταίο της show στο Λονδίνο.

Μοιράστηκε την απρόοπτη στιγμή με τους θαυμαστές της μέσω φωτογραφιών στο Instagram.

Η τραγουδίστρια προσπάθησε χιουμοριστικά να ανοίξει τις πόρτες του ασανσέρ με συνεργάτες της.

Το περιστατικό συνέβη αμέσως μετά το φινάλε της Eternal Sunshine Tour στο O2 Arena. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande ολοκλήρωσε το Eternal Sunshine Tour στο Λονδίνο την 1η Σεπτεμβρίου, όμως λίγο μετά το τελευταίο της show στο O2 Arena βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα απρόοπτο που σίγουρα δεν περίμενε. Η 33χρονη pop star εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ μαζί με μέλη της ομάδας της και, αντί να αφήσει τη στιγμή να περάσει απαρατήρητη, αποφάσισε να τη μοιραστεί με τους θαυμαστές της μέσα από μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram.

Το απρόοπτο αμέσως μετά το τελευταίο show

Στις 12 Σεπτεμβρίου, η Ariana Grande δημοσίευσε περισσότερες από δώδεκα φωτογραφίες από την περιοδεία της, ανάμεσα στις οποίες ξεχώρισαν δύο ασπρόμαυρα στιγμιότυπα από το περιστατικό στο ασανσέρ. Στην πρώτη φωτογραφία, η τραγουδίστρια εμφανίζεται μαζί με τον συνεργάτη της, CJ Robinson, καθώς οι δυο τους προσπαθούν να ανοίξουν τις πόρτες του ασανσέρ. «Stuck in an elevator moments after our final show», έγραψε στη λεζάντα, περιγράφοντας με χιούμορ τη στιγμή που ακολούθησε αμέσως μετά το τέλος της περιοδείας.

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Η προσπάθεια να ανοίξουν οι πόρτες

Στη δεύτερη φωτογραφία εμφανίζεται και ο Ricky Álvarez, ο οποίος συμμετείχε στην προσπάθεια να ανοίξουν οι πόρτες. Η Ariana Grande συνόδευσε το δεύτερο στιγμιότυπο με τη φράση «Continued (i almost had it tbh)», υποστηρίζοντας αστειευόμενη ότι λίγο έλειψε να τα καταφέρει μόνη της. Ο CJ Robinson δεν άφησε την ανάρτηση ασχολίαστη και έγραψε στα σχόλια ότι «wouldn’t want to be stuck in an elevator with anyone else xoxo», δείχνοντας ότι το απρόοπτο αντιμετωπίστηκε από την παρέα με αρκετή διάθεση για χιούμορ.

Το φινάλε της Eternal Sunshine Tour στο Λονδίνο

Το Eternal Sunshine Tour είχε ξεκινήσει στις 6 Ιουνίου από το Oakland της Καλιφόρνια και πέρασε από πόλεις όπως το Los Angeles, η Atlanta, το Chicago και το Montreal, πριν ολοκληρωθεί με δέκα εμφανίσεις στο O2 Arena του Λονδίνου. Η περιοδεία πραγματοποιήθηκε για την υποστήριξη του άλμπουμ Eternal Sunshine, το οποίο κυκλοφόρησε το 2024 και παρέμεινε για τρεις εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200. Έτσι, μετά από μια σειρά συναυλιών και ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι, η Ariana Grande βρέθηκε να αποχαιρετά την περιοδεία της με έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο.

Ένα απρόβλεπτο τέλος για μια μεγάλη περιοδεία

Τελικά, το τελευταίο βράδυ της Eternal Sunshine Tour δεν έκλεισε μόνο με χειροκροτήματα και τη συγκίνηση του φινάλε στη σκηνή. Η Ariana Grande βρέθηκε λίγα λεπτά αργότερα παγιδευμένη σε ένα ασανσέρ, μετατρέποντας ένα απρόοπτο της τελευταίας στιγμής σε μια από τις πιο ανάλαφρες αναμνήσεις από την περιοδεία. Και όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε, η ίδια είχε κάθε λόγο να γελάσει με την περιπέτεια – ακόμη κι αν χρειάστηκε τη βοήθεια του Ricky Álvarez και του CJ Robinson για να βγει τελικά από το ασανσέρ.

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