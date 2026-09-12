Η Lady Gaga είναι επίσημα «Mother» – Οι πρώτες φωτογραφίες με το μωρό της

Η αγαπημένη pop star και ο σύντροφός της κρατούν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί, ζώντας την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους

Με μια ματιά Η Lady Gaga και ο Michael Polansky έγιναν γονείς για πρώτη φορά.

Το ζευγάρι εθεάθη με το νεογέννητο μωρό τους στη Βόρεια Καλιφόρνια.

Δεν έχουν γίνει γνωστές επίσημες ανακοινώσεις για το φύλο ή την ημερομηνία γέννησης.

Η Lady Gaga και ο Polansky διατηρούν χαμηλό προφίλ σχετικά με την προσωπική τους ζωή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν η Lady Gaga και ο αρραβωνιαστικός της, Michael Polansky, υποδεχόμενοι στη ζωή το πρώτο τους παιδί. Το ευτυχές γεγονός έγινε γνωστό μέσα από δημοσιεύματα και φωτογραφίες που εξασφάλισε η Page Six, οι οποίες δείχνουν το ζευγάρι περιπάτου στη Βόρεια Καλιφόρνια με το νεογέννητο μωρό τους, το οποίο η τραγουδίστρια μετέφερε σε μάρσιπο.

Μέχρι στιγμής, οι δυο τους δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια επίσημη ανακοίνωση, ούτε έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το φύλο ή την ακριβή ημερομηνία γέννησης του παιδιού. Πρόκειται για το πρώτο παιδί τόσο για τη Lady Gaga, γνωστή με το πραγματικό της όνομα Stefani Germanotta, όσο και για τον επιχειρηματία τεχνολογίας, με τα ξένα μέσα ενημέρωσης να αναμένουν επίσημη επιβεβαίωση από τους εκπροσώπους της καλλιτέχνιδας.

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Η είδηση αυτή έρχεται να προστεθεί στη διακριτική στάση που κρατά το ζευγάρι γύρω από την προσωπική του ζωή, καθώς ούτε τον αρραβώνα του είχαν ανακοινώσει επισήμως. Η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει τον Ιούλιο του 2024 ότι είναι αρραβωνιασμένη, εξηγώντας αργότερα σε συνέντευξή της στον Jimmy Kimmel ότι ο Polansky τής είχε κάνει πρόταση γάμου τον Απρίλιο του ίδιου έτους σε ένα ταξίδι για αναρρίχηση, αφού πρώτα τη ρώτησε αν συμφωνεί να της κάνει την ερώτηση.

Οι δυο τους είναι ζευγάρι από τις αρχές του 2020, όταν η δημοφιλής τραγουδίστρια είχε επιβεβαιώσει τη σχέση τους δημοσιεύοντας κοινή τους φωτογραφία στο Instagram, χαρακτηρίζοντάς τον λίγο αργότερα ως «τον έρωτα της ζωής της». Υπενθυμίζεται ότι η Lady Gaga ολοκλήρωσε την περιοδεία της The Mayhem Ball τον περασμένο Απρίλιο και από τότε απέχει συνειδητά από τα φώτα της δημοσιότητας, διατηρώντας χαμηλό προφίλ.

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