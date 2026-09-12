Μουσική 12.09.2026

Γιατί η Olivia Rodrigo είναι κάτι παραπάνω από pop star – Η γυναικεία ενδυνάμωση στο κέντρο

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Από το Fund 4 Good μέχρι το Daisy Chain Fields, η Olivia Rodrigo στηρίζει έμπρακτα τη γυναικεία ενδυνάμωση και τη νέα γενιά
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Olivia Rodrigo χρησιμοποιεί τη δημοτικότητά της για να προωθήσει ζητήματα γυναικείας ενδυνάμωσης, όπως εκπαίδευση, υγεία και ισότητα.
  • Η πρωτοβουλία Fund 4 Good, στο πλαίσιο της GUTS World Tour, στήριξε οργανισμούς για γυναίκες και κορίτσια.
  • Η ειλικρίνεια της Rodrigo στους στίχους της δημιουργεί ισχυρή σύνδεση με το νεανικό κοινό, ειδικά τις γυναίκες.
  • Η σύνδεσή της με εμβληματικές φεμινίστριες, όπως η Gloria Steinem, δείχνει τη συνέχεια του αγώνα για ισότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Olivia Rodrigo έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης pop. Τα τραγούδια της μιλούν για σχέσεις, ανασφάλειες, ενηλικίωση και όλα εκείνα τα συναισθήματα που γνωρίζει καλά η νέα γενιά. Όμως η επιρροή της δεν σταματά όταν τελειώνει ένα τραγούδι ή μια συναυλία.

Η Olivia Rodrigo με στεφάνι λουλουδιών και γυαλιά ηλίου φοράει κόκκινο μπλουζάκι με καρδιά και σαρώνει στα charts.
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Η 23χρονη τραγουδίστρια έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί τη δημοτικότητά της και για ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες, από την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία μέχρι την ισότητα και την αυτονομία. Μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις πρωτοβουλίες της, έχει δημιουργήσει μια εικόνα καλλιτέχνιδας που θέλει η φωνή της να ακούγεται και έξω από τη μουσική.

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Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το Fund 4 Good, που συνδέθηκε με την παγκόσμια GUTS World Tour της. Παράλληλα, η Olivia Rodrigo έχει βρεθεί στο επίκεντρο δράσεων που συγκέντρωσαν σημαντικούς πόρους για τη γυναικεία ενδυνάμωση, αποδεικνύοντας πως ένα pop event μπορεί να αποκτήσει και κοινωνικό χαρακτήρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από το «drivers license» μέχρι το «vampire», η Olivia Rodrigo έχει χτίσει τη σχέση της με το κοινό της μέσα από την ειλικρίνεια. Δεν προσπαθεί να παρουσιάσει μια τέλεια εικόνα, αλλά μιλά ανοιχτά για απογοητεύσεις, ανασφάλειες και δύσκολες στιγμές.

Η Olivia Rodrigo ποζάρει με ένα μπουκέτο λουλούδια, αναφέροντας το «The Handmaid’s Tale» στο νέο της τραγούδι.
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που έχει αποκτήσει τόσο ισχυρή σύνδεση με εκατομμύρια νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα με νεαρές γυναίκες. Η μουσική της λειτουργεί συχνά σαν ένας χώρος όπου μπορούν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους και να αισθανθούν ότι όσα βιώνουν δεν είναι μόνο δικά τους.

Η ίδια έχει παράλληλα χρησιμοποιήσει τη δημόσια παρουσία της για να αναδείξει θέματα που θεωρεί σημαντικά, μετατρέποντας τη δημοφιλία της σε ένα ακόμη εργαλείο επικοινωνίας.

Το Fund 4 Good και η στήριξη των γυναικών

Σημαντικό κεφάλαιο στη δράση της αποτελεί το Fund 4 Good, μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της GUTS World Tour. Στόχος της ήταν η στήριξη οργανισμών και δράσεων που επικεντρώνονται στις γυναίκες και τα κορίτσια, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση, την υγεία και την ισότητα.

Η Olivia Rodrigo με μαύρο t-shirt και αναφορά στο «The Handmaid’s Tale» κρατάει ένα ποτήρι.
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Η πρωτοβουλία έδειξε ότι η φιλανθρωπική δράση μπορεί να ενσωματωθεί σε μια παγκόσμια περιοδεία και να φτάσει σε διαφορετικές κοινότητες. Δεν πρόκειται μόνο για τη συγκέντρωση χρημάτων, αλλά και για την προβολή οργανώσεων και ζητημάτων που συχνά δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της pop κουλτούρας.

Και κάπως έτσι, μια συναυλία της Olivia Rodrigo μπορεί να γίνει αφορμή για το κοινό της να ενημερωθεί, να γνωρίσει έναν οργανισμό ή να στηρίξει έναν σκοπό.

Η σύνδεση με τη Gloria Steinem

Η Olivia Rodrigo έχει επίσης δείξει τον θαυμασμό της για γυναίκες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στον αγώνα για την ισότητα. Ανάμεσά τους βρίσκεται η Gloria Steinem, μία από τις πιο γνωστές μορφές του σύγχρονου φεμινιστικού κινήματος.

Olivia Rodrigo
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Η σύνδεση μιας τόσο δημοφιλούς νεαρής pop star με μια εμβληματική προσωπικότητα προηγούμενων γενεών έχει τη δική της σημασία. Δείχνει πως οι συζητήσεις γύρω από τη γυναικεία ισότητα δεν ανήκουν σε μία μόνο εποχή, αλλά συνεχίζονται και αποκτούν νέες φωνές.

olivia_rodrigo
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Για την Olivia, η γυναικεία ενδυνάμωση δεν περιορίζεται σε ένα σύνθημα. Συνδέεται με την πρόσβαση των γυναικών σε ευκαιρίες, γνώση, υποστήριξη και τη δυνατότητα να παίρνουν οι ίδιες αποφάσεις για τη ζωή τους.

Από τη σκηνή στη δράση

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Daisy Chain Fields, όπου η μουσική συνδέθηκε με τη στήριξη της γυναικείας ενδυνάμωσης. Η διοργάνωση συγκέντρωσε περίπου 45.000 ανθρώπους στη Νότια Καλιφόρνια και απέφερε 20 εκατομμύρια δολάρια για σχετικές πρωτοβουλίες.

Η Olivia Rodrigo με το t-shirt "I was dancing when I was twelve" γιορτάζει την επιτυχία του τραγουδιού "drop dead" στο Spotify.
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Τα χρήματα προορίζονται για δράσεις που αφορούν τη γυναικεία υγεία, την ασφάλεια, την προστασία στον χώρο εργασίας και την πρόσβαση σε νομική υποστήριξη. Έτσι, το φεστιβάλ απέκτησε έναν σκοπό που ξεπερνά το line-up και τη διασκέδαση.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, η παρουσία καλλιτεχνών διαφορετικών γενεών, όπως η Stevie Nicks, ανέδειξε και μια άλλη πλευρά της διοργάνωσης: τη σύνδεση ανάμεσα στις γυναίκες της μουσικής και την αλληλοϋποστήριξη.

Γιατί η Olivia Rodrigo ξεχωρίζει

Η Olivia Rodrigo δεν είναι η πρώτη pop star που χρησιμοποιεί τη φωνή της για κοινωνικούς σκοπούς. Αυτό που κάνει τη δική της περίπτωση ενδιαφέρουσα είναι η άμεση σχέση που έχει με ένα ιδιαίτερα νεανικό κοινό.

Η Olivia Rodrigo με μαύρο δαντελωτό τοπ και σκουλαρίκια σε εξωτερικό χώρο με θέα.
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Σε μια εποχή όπου οι νέες γυναίκες μεγαλώνουν μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο social media, πίεση και συνεχείς συγκρίσεις, το μήνυμα της αυτοπεποίθησης και της διεκδίκησης έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Από τους στίχους της μέχρι τις φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες της, η Olivia Rodrigo δείχνει ότι η επιτυχία ενός καλλιτέχνη δεν μετριέται μόνο σε streams, sold-out shows και θέσεις στα charts. Μπορεί να μετρηθεί και από το τι επιλέγει να κάνει με τη φωνή και την επιρροή που έχει αποκτήσει.

olivia_rodrigo
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Και αυτός είναι ίσως ο λόγος που η Olivia Rodrigo είναι σήμερα κάτι περισσότερο από μία ακόμη pop star: είναι μία καλλιτέχνιδα που προσπαθεί να κάνει το κοινό της να ακούσει, να σκεφτεί και να πιστέψει περισσότερο στη δική του δύναμη.

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Olivia Rodrigo
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