Back to High School: Το sequel του «Romy and Michele» είναι γεγονός

Με μια ματιά Η Lisa Kudrow και η Mira Sorvino επιστρέφουν ως Romy και Michele για το sequel της ταινίας του 1997.

Η παραγωγή του sequel έχει ξεκινήσει στο Λος Άντζελες, με σκηνοθέτη τον Tim Federle.

Η νέα ταινία θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στο Disney+ και περιλαμβάνει και άλλα μέλη του αρχικού καστ.

Το sequel γιορτάζει τη φιλία των δύο ηρωίδων, μετά την επιτυχία της πρώτης ταινίας ως cult classic. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μερικές φορές, η νοσταλγία δεν είναι απλώς μια ανάμνηση, αλλά μια υπόσχεση που περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να εκπληρωθεί. Για τους λάτρεις της ποπ κουλτούρας των ’90s, αυτή η στιγμή έφτασε, καθώς η πολυπόθητη επανένωση δύο εκ των πιο εμβληματικών ηρωίδων του σινεμά είναι πλέον επίσημη πραγματικότητα. Η Romy και η Michele επιστρέφουν, με τις Lisa Kudrow και Mira Sorvino να έχουν ήδη περάσει μπροστά από τις κάμερες για τα γυρίσματα του sequel του θρυλικού «Romy and Michele’s High School Reunion», βάζοντας τέλος στις φήμες και τις προσδοκίες δεκαετιών.

Η ανακοίνωση της 20th Century Studios για την έναρξη της παραγωγής στο Λος Άντζελες ήρθε να επιβεβαιώσει πως η επιστροφή του αχώριστου διδύμου είναι το κινηματογραφικό γεγονός που χρειαζόμασταν. Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας συναντάμε τον Tim Federle, ενώ η σεναριογράφος του πρωτότυπου φιλμ, Robin Schiff, επιστρέφει για να διασφαλίσει ότι το πνεύμα και το χαρακτηριστικό χιούμορ της ιστορίας θα παραμείνουν αναλλοίωτα. Η νέα αυτή παραγωγή, σε αντίθεση με το φιλμ του 1997, ακολουθεί τη σύγχρονη τάση του streaming, με την ταινία να κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά μέσω του Disney+ για το διεθνές κοινό.

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Η νοσταλγική διάθεση ενισχύεται από την επιστροφή πολλών γνώριμων προσώπων από το αρχικό καστ που λάτρεψε το κοινό. Στην οθόνη θα ξαναδούμε τους Janeane Garofalo ως Heather, Alan Cumming ως Sandy Frink, Camryn Manheim ως Toby και Julia Campbell ως Christie. Παράλληλα, το καστ εμπλουτίζεται με σημαντικά ονόματα της σύγχρονης κωμωδίας, όπως οι Keegan-Michael Key, Rob Huebel, Breckin Meyer, Patrick Warburton και Nathan Lee Graham, οι ρόλοι των οποίων παραμένουν μέχρι στιγμής επτασφράγιστο μυστικό.

Η διαδρομή μέχρι αυτό το sequel δεν ήταν σύντομη. Αν και το πρώτο «Romy and Michele’s High School Reunion» δεν κατέκτησε αμέσως το box office, μετατράπηκε με τα χρόνια σε ένα από τα πιο ισχυρά cult classics, διαμορφώνοντας την αισθητική και το χιούμορ μιας ολόκληρης γενιάς. Το «κλικ» για την επιστροφή έγινε το 2022, όταν η εμφάνιση των Lisa Kudrow και Mira Sorvino στα SAG Awards προκάλεσε «σεισμό» στα social media, αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον του κοινού. Από τότε, οι διακριτικές αναφορές της Lisa Kudrow για ένα «ξεκαρδιστικό σενάριο» έδιναν συνεχώς τροφή για συζητήσεις.

Αν και το σενάριο της νέας ταινίας παραμένει κρυφό, η ουσία του project παραμένει η ίδια: η γιορτή μιας φιλίας που άντεξε στον χρόνο. Η επιστροφή της Romy και της Michele δεν υπόσχεται απλώς γέλιο, αλλά μια υπενθύμιση για το πώς χαρακτήρες που ξεκίνησαν ως μια παρεξηγημένη «πρόκληση» στο reunion του λυκείου τους, κατάφεραν να κατακτήσουν μια μόνιμη θέση στις καρδιές μας. Είναι η απόδειξη ότι ορισμένες κινηματογραφικές επανενώσεις δεν είναι απλώς για το marketing, αλλά για τη χαρά της επιστροφής σε όσα μας έκαναν να χαμογελάσουμε για πρώτη φορά.

Κεντρική Εικόνα: IMDB