Sandra Bullock: «Δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα» – Η άγνωστη ιστορία πίσω από το Όσκαρ που κέρδισε το 2010

Με μια ματιά Η Sandra Bullock κέρδισε Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου το 2010 για το "The Blind Side".

Η ηθοποιός ήταν εξαντλημένη, έχοντας κοιμηθεί μόνο δύο ώρες, φροντίζοντας τον νεογέννητο γιο της Louis.

Η υιοθεσία του Louis ήταν μυστική, με την Bullock να θέλει να επιστρέψει γρήγορα στο σπίτι για να τον ταΐσει.

Η πιο ουσιαστική εικόνα για εκείνη ήταν ο γιος της στην αγκαλιά της, με το Όσκαρ στο πάτωμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sandra Bullock έχει ζήσει μερικές από τις πιο λαμπερές στιγμές του Χόλιγουντ, όμως η βραδιά που της χάρισε το πρώτο της Όσκαρ δεν είναι ακριβώς αυτή που θα περίμενες να θυμάται με κάθε λεπτομέρεια. Το 2010, η ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή των Academy Awards και παρέλαβε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «The Blind Side», σε μία στιγμή που επισφράγισε μια σημαντική περίοδο της καριέρας της. Μόνο που πίσω από το εντυπωσιακό φόρεμα, τα φλας, το χρυσό αγαλματίδιο και τις κάμερες υπήρχε μία εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Η Sandra Bullock είχε μόλις γίνει μητέρα του Louis και προσπαθούσε να κρατήσει την άφιξή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το μωρό αντιμετώπιζε παλινδρόμηση και ξυπνούσε περίπου κάθε δύο ώρες, με αποτέλεσμα η ηθοποιός να βρίσκεται στα Όσκαρ σχεδόν εξαντλημένη. Όπως αποκάλυψε σήμερα, η μεγάλη κινηματογραφική της νίκη έχει μείνει στη μνήμη της κάπως θολή – όχι επειδή δεν ήταν σημαντική, αλλά επειδή εκείνο το βράδυ το μυαλό της ήταν κυρίως σε ένα μωρό που κανείς δεν γνώριζε ακόμη ότι είχε στη ζωή της.

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Μιλώντας στην εκπομπή «Live with Kelly and Mark» στις 10 Σεπτεμβρίου, η Sandra Bullock ρωτήθηκε από τον Mark Consuelos τι θυμάται περισσότερο από τη βραδιά των Όσκαρ του 2010, όταν κέρδισε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για το «The Blind Side». Η απάντησή της ήταν αφοπλιστικά απλή: «Τίποτα!». Η Kelly Ripa σχολίασε πως μάλλον κανείς δεν θυμάται τα πάντα από μια τόσο έντονη βραδιά, όμως η Sandra Bullock είχε έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Όπως εξήγησε, είχε κοιμηθεί «ίσως δύο ώρες», καθώς φρόντιζε κρυφά τον νεογέννητο γιο της, Louis, ο οποίος αντιμετώπιζε παλινδρόμηση και κοιμόταν μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα. Έτσι, ενώ για το κοινό η Sandra Bullock βρισκόταν στο επίκεντρο μιας από τις σημαντικότερες βραδιές της καριέρας της, η ίδια λειτουργούσε ουσιαστικά με ελάχιστο ύπνο και έχοντας συνεχώς στο μυαλό της το μωρό της.

Την εποχή των Όσκαρ, ελάχιστοι γνώριζαν ότι η Sandra Bullock είχε ήδη γίνει μητέρα. Η ηθοποιός είχε κρατήσει την άφιξη του Louis αυστηρά ιδιωτική και δεν είχε μοιραστεί δημόσια την είδηση της υιοθεσίας του. Έτσι, όταν εμφανίστηκε στα Academy Awards τον Μάρτιο του 2010, οι περισσότεροι έβλεπαν απλώς μία από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ να διεκδικεί ένα από τα σημαντικότερα βραβεία της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Η ίδια, όμως, ήξερε ότι μετά την τελετή έπρεπε να επιστρέψει γρήγορα στο σπίτι. «Ήθελα να πάω σπίτι γιατί ήθελα να κάνω το τάισμα», αποκάλυψε, εξηγώντας ότι ανησυχούσε για τον άνθρωπο που είχε μείνει με τον μικρό Louis και πιθανότατα δυσκολευόταν να τον φροντίσει. Η υιοθεσία του Louis ανακοινώθηκε τελικά τον Απρίλιο του 2010, λίγες εβδομάδες μετά τα Όσκαρ, την ίδια περίοδο που έγινε γνωστό και το διαζύγιό της από τον Jesse James.

Η εικόνα που περιέγραψε η Sandra Bullock από εκείνη τη νύχτα είναι ίσως πολύ διαφορετική από αυτή που θα περίμενες μετά από μια νίκη στα Όσκαρ. Όταν επέστρεψε σπίτι, εξακολουθούσε να φορά το εντυπωσιακό φόρεμά της από την τελετή, όμως δεν είχε διάθεση για φωτογραφίες, πάρτι ή πανηγυρισμούς. Όπως είπε, δεν μπορούσε καν να βγάλει το φόρεμα και έτσι απλώς κάθισε μαζί του κρατώντας τον Louis στην αγκαλιά της. Το Όσκαρ βρέθηκε στο πάτωμα, ενώ ο γιος της ήταν στην αγκαλιά της. Για τη Sandra Bullock, αυτή ήταν τελικά η πιο ουσιαστική εικόνα από ολόκληρη τη βραδιά. Η ίδια παραδέχτηκε ότι ίσως ήταν καλύτερο που ήταν τόσο κουρασμένη, καθώς η βραδιά ήταν από μόνη της υπερβολικά φορτισμένη και πιθανότατα θα της φαινόταν ακόμη πιο έντονη αν είχε την ενέργεια να επεξεργαστεί όσα συνέβαιναν γύρω της.

Παρά τη σημαντική νίκη της, η Sandra Bullock δεν μπορούσε να φύγει από την τελετή αμέσως. Μετά την απονομή ακολούθησε το afterparty, ενώ χρειάστηκε να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθούν και οι σχετικές διαδικασίες για το βραβείο. Η ίδια θυμάται ότι ήθελε απλώς να τελειώσουν όλα όσο πιο γρήγορα γινόταν. Όταν τελικά έφυγε, οι άνθρωποι γύρω της θεώρησαν ότι ήταν απλώς κουρασμένη από τη βραδιά. Και είχαν δίκιο – μόνο που δεν γνώριζαν τον πραγματικό λόγο. «Ήταν κουρασμένη», όπως είπε χαρακτηριστικά, αλλά αυτό που ήθελε περισσότερο ήταν να επιστρέψει «σε ένα μικρό άνθρωπο που κανείς δεν γνώριζε». Η λεπτομέρεια αυτή κάνει τη συγκεκριμένη νίκη ακόμη πιο ιδιαίτερη, αφού η Sandra Bullock δεν βίωσε το Όσκαρ μόνο ως επαγγελματική κορυφή, αλλά ταυτόχρονα ως μία γυναίκα που μόλις είχε γίνει μητέρα και προσπαθούσε να προστατεύσει τη νέα της οικογένεια.

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