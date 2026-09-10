Screen News 10.09.2026

James Bond: Ο Steven Knight επιβεβαιώνει ότι ο νέος 007 έχει επιλεγεί

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Όλες οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον διάδοχο του Daniel Craig και τις οντισιόν της Amazon MGM Studios
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο σεναριογράφος Steven Knight επιβεβαίωσε ότι ο νέος James Bond έχει επιλεγεί.
  • Η ιστορία γράφτηκε έχοντας κατά νου τον ηθοποιό που θα ενσαρκώσει τον ρόλο.
  • Ο Gary Oldman υπαινίχθηκε ότι η απόφαση έχει ληφθεί, υποστηρίζοντας τον Jack Lowden.
  • Ο Jack Lowden θεωρείται το φαβορί για τον ρόλο του νέου 007.
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Η αγωνία εκατομμυρίων θαυμαστών σε ολόκληρο τον κόσμο φαίνεται πως λαμβάνει επιτέλους τέλος, καθώς οι αποκαλύψεις για το μέλλον του πιο διάσημου πράκτορα στον κινηματογράφο διαδέχονται η μία την άλλη. Μετά την αποχώρηση του Daniel Craig από το εμβληματικό franchise το 2021 με την ταινία «No Time To Die», η ταυτότητα του ηθοποιού που θα φορέσει το σμόκιν του 007 αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά του Χόλιγουντ. Τώρα, όμως, ο σεναριογράφος της πολυαναμενόμενης νέας ταινίας, Steven Knight, έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που όλοι φημολογούσαν.

Ο Daniel Craig ως James Bond κρατάει όπλο στην αφίσα της ταινίας "No Time To Die", μιας από τις θρυλικές ταινίες του πράκτορα 007.
www.imdb.com

Ο δημιουργός του θρυλικού «Peaky Blinders», ο οποίος έχει αναλάβει τη συγγραφή του σεναρίου, ρωτήθηκε πρόσφατα αν έγραψαν την ιστορία έχοντας ήδη κατά νου τον ηθοποιό που θα ενσαρκώσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο ίδιος παραδέχτηκε πως ισχύει κάτι τέτοιο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η δημιουργική διαδικασία γίνεται ευκολότερη όταν γνωρίζεις ποιος θα ζωντανέψει τον χαρακτήρα, αν και οφείλεις να υπηρετείς τον πυρήνα του Bond και όχι απλώς τον εκάστοτε ηθοποιό.

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«Το θέμα με τον Bond είναι ότι αποτελεί ένα αυτόνομο σύμπαν με τους δικούς του κανόνες», τόνισε ο Knight, δηλώντας περήφανος που το franchise παραμένει αυθεντικά βρετανικό μακριά από τα αμερικανικά πρότυπα των υπερηρώων. Τις δηλώσεις αυτές ήρθε να ενισχύσει πρόσφατα και ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Gary Oldman, ο οποίος μιλώντας σε καναδική εκπομπή άφησε να εννοηθεί ότι η απόφαση έχει ήδη παρθεί, εκφράζοντας παράλληλα την υποστήριξή του στον συμπρωταγωνιστή του από τη σειρά «Slow Horses», Jack Lowden. Σύμφωνα με τον Oldman, η παραγωγή έχει καταλήξει στον εκλεκτό της, απλώς τηρείται ακόμη σιγή ιχθύος πριν από την επίσημη ανακοίνωση.

Το φαβορί και το νέο κεφάλαιο της παραγωγής

Ο Jack Lowden βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σταθερά στην κορυφή της λίστας με τα επικρατέστερα ονόματα, με τους παραγωγούς να εξετάζουν εξονυχιστικά την υποψηφιότητά του. Το κλίμα εντάθηκε ακόμη περισσότερο μετά την επίσημη επιβεβαίωση από τα Amazon MGM Studios ότι οι ακροάσεις και οι τελικές διεργασίες είχαν πάρει το πράσινο φως. Καθώς τα κομμάτια του παζλ αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τους, το κοινό μετρά πλέον αντίστροφα για την αποκάλυψη του νέου προσώπου που θα γράψει τη δική του ιστορία στη μεγάλη οθόνη.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

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Daniel Craig James Bond Steven Knight
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