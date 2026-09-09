Living 09.09.2026

Τα πιο iconic τετράδια για το σχολείο που θα κάνουν όλη την τάξη να ζηλεύει

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Δες ποια είναι τα πιο iconic τετράδια για το σχολείο και ξεχώρισε φέτος με το πιο cool και stylish θρανίο σε όλη την τάξη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα φετινά σχολικά τετράδια προσφέρουν ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και αισθητική, από Y2K έως minimal.
  • Η επιλογή τετραδίου περιλαμβάνει αισθητική που εκφράζει το προσωπικό στιλ και εμπνέει.
  • Η ανθεκτικότητα, όπως η σκληρή βιβλιοδεσία, είναι σημαντική για την καθημερινή χρήση.
  • Τα σπιράλ τετράδια είναι πρακτικά για άνετο γράψιμο, ενώ η ποιότητα χαρτιού αποτρέπει το πέρασμα του μελανιού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στα θρανία έχει ξεκινήσει και η οργάνωση της σχολικής τσάντας είναι αναμφισβήτητα το πιο απολαυστικό κομμάτι της προετοιμασίας. Πέρα από τα outfits, ήρθε η στιγμή να δώσεις προσοχή στην απόλυτη λεπτομέρεια που θα κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Τα τετράδια που θα διαλέξεις φέτος δεν είναι απλά εργαλεία για τη σημείωση των μαθημάτων, αλλά η προέκταση του προσωπικού σου στιλ και ο καλύτερος τρόπος για να δείξεις ποια είσαι μέσα στην τάξη.

tetradio_sxoleio
Unsplash

Αν έχεις βαρεθεί τα κλασικά, μονότονα εξώφυλλα που μοιάζουν όλα μεταξύ τους, η φετινή αγορά σε προκαλεί να κάνεις μια τελείως διαφορετική επιλογή. Τα φετινά iconic τετράδια έρχονται σε απίθανα χρώματα, edgy prints και pop αισθητική που θα τραβήξουν όλα τα βλέμματα στο θρανίο. Από Y2K λεπτομέρειες, καρδούλες και retro vibes μέχρι minimal παστέλ αποχρώσεις και χιουμοριστικές ατάκες, το σίγουρο είναι ότι θα βρεις τα κομμάτια που μετατρέπουν ακόμα και το πιο δύσκολο μάθημα σε fashion statement.

Διάβασε επίσης: Back to routine: Τα sneakers που θα γίνουν η νέα σου «στολή» για σχολείο και γραφείο

Πέρα από την εμφάνιση όμως, η επιλογή του σωστού τετραδίου θέλει και λίγη στρατηγική για να σε βγάλει ασπροπρόσωπη όλη τη χρονιά. Όταν χαζεύεις τα σχέδια στα ράφια, καλό είναι να δώσεις βάση στο εξώφυλλο, προτιμώντας σκληρή βιβλιοδεσία αν ξέρεις ότι η τσάντα σου τρώει γερό τρέξιμο στις τάξεις και τα διαλείμματα. Είναι σημαντικό να επενδύσεις σε αισθητική που σου φτιάχνει τη διάθεση και κάνει τις ατελείωτες ώρες μελέτης λίγο πιο ευχάριστες, διαλέγοντας μοτίβα που σε εμπνέουν κάθε φορά που τα ξεφυλλίζεις.

sxoleio_tetradio
Unsplash

Ένα ακόμα βασικό στοιχείο που πρέπει να προσέξεις είναι το πρακτικό κομμάτι, ξεκινώντας από το ίδιο το δέσιμο των σελίδων. Τα σπιράλ τετράδια είναι αποδεδειγμένα πιο βολικά για να γράφεις άνετα παντού, αφού γυρίζουν εύκολα και πιάνουν λιγότερο χώρο στο θρανίο, ενώ τα κολλητά ή καρφιτσωμένα δίνουν μια πιο καθαρή, classic αίσθηση. Παράλληλα, μην ξεχνάς την ποιότητα του χαρτιού, φροντίζοντας να είναι αρκετά παχύφυλλη ώστε να μην περνάει το μελάνι από τα αγαπημένα σου χρωματιστά στυλό ή highlighters στην πίσω σελίδα.

Διάλεξε λοιπόν τα σχέδια που σε εκφράζουν περισσότερο, κάνε χώρο στη σχολική σου τσάντα και ετοιμάσου να κάνεις τη φετινή χρονιά την πιο στιλάτη και οργανωμένη μέχρι τώρα!

Think pig

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Plaisio x Fipster 

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The Wonder Room

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Lycsac

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PAUL FRANK

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Back Me Up

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Sentio

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