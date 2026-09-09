«Μπλε Ώρες»: Γνωρίστε τους χαρακτήρες που θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας δραματικής σειράς

Η νέα δραματική σειρά του ΣΚΑΪ κάνει πρεμιέρα στις 14 Σεπτεμβρίου και μεταφέρει την ιστορία της Εύας και του Άγγελου στο πανέμορφο Πήλιο

Με μια ματιά Η νέα δραματική σειρά «Μπλε Ώρες» κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ στις 14 Σεπτεμβρίου, στις 21:00.

Η ιστορία διαδραματίζεται στο Πήλιο και επικεντρώνεται στον έρωτα, το μυστήριο και τις συγκρούσεις.

Κεντρικοί χαρακτήρες είναι η Εύα Ρουμπάνη, παντρεμένη αλλά ερωτευμένη με τον Άγγελο Αντωνιάδη, επίσης παντρεμένο.

Στη σειρά συμμετέχουν πολλοί ηθοποιοί, με σημαντικούς ρόλους να έχουν οι Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βαγγέλης Κακουριώτης, Γιώργος Παρτσαλάκης και Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

«Μπλε Ώρες»: η νέα δραματική σειρά έρχεται στον ΣΚΑΪ και η ιστορία της Εύας και του Άγγελου παίρνει θέση στην οθόνη μας από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 21.00. Μια ιστορία, που διαδραματίζεται στο όμορφο Πήλιο και είναι γεμάτη με έρωτα, πάθος, μυστήριο, συγκρούσεις, ανατροπές, αλλά και τραγωδίες.

Ποιοι είναι η Εύα και ο Άγγελος; Ποιοι χαρακτήρες βρίσκονται στο πλευρό τους και ποιοι απέναντί τους; Ποιες είναι οι οικογένειες που παίζουν βασικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας; Ας τους γνωρίσουμε έναν έναν.

Εύα Ρουμπάνη (Ιζαμπέλλα Φούλοπ)

Είναι μια ρομαντική και ευαίσθητη κοπέλα, που έχασε τους γονείς της σε μικρή ηλικία και τη μεγάλωσε η θεία της. Είναι εργατική και δουλεύει στη γαλακτοβιομηχανία της περιοχής. Ενώ είναι παντρεμένη με τον Διονύση, βρίσκει καταφύγιο στην αγκαλιά του Άγγελου, αφού ο γάμος της έχει τελειώσει από καιρό.

Άγγελος Αντωνιάδης (Βαγγέλης Κακουριώτης)

Είναι ένας φιλόδοξος νέος, στέλεχος στη γαλακτοβιομηχανία της οικογένειάς του. Είναι παντρεμένος με τη Λίζα και έχει μεγάλη αδυναμία στην κόρη του, Φιλίππα. Ο γάμος του είναι συμβατικός και βρίσκει τον έρωτα στο πρόσωπο της Εύας, ενώ είναι ακόμα παντρεμένος.

Αχιλλέας Στεργίου (Γιώργος Παρτσαλάκης)

Είναι καρδιοχειρουργός και μετά τη συνταξιοδότηση του επιστρέφει στον τόπο καταγωγής του, το Πήλιο, για να ηρεμήσει. Έχει δύο παιδιά, τη Νικολέτα και τον Στράτο, τα οποία μένουν και δουλεύουν στο Πήλιο. Είναι ντόμπρος, δεν μασάει τα λόγια του, δεν χαρίζεται σε κανέναν και δεν πιστεύει στις δεύτερες ευκαιρίες.

Φίλιππος Αντωνιάδης (Ιεροκλής Μιχαηλίδης)

Είναι συνιδιοκτήτης της γαλακτοβιομηχανίας ΑΧΝΑΓΑΛ και ιδιοκτήτης ενός πεντάστερου ξενοδοχείου στη Σκιάθο. Δίκαιος, τρυφερός, καλόκαρδος αλλά και αυστηρός, όποτε το απαιτούν οι περιστάσεις. Είναι μαζί με τη Στέλλα από τα νιάτα τους, έχουν έναν ευτυχισμένο, υγιή γάμο και δύο γιους, τον Άγγελο και τον Πέτρο.

Ελένη Αλεξίου (Βάνα Μπάρμπα)

Είναι θεία της Εύας, που ανέλαβε την ανατροφή της ανιψιάς της, μετά τον θάνατο των γονιών της. Τη μεγάλωσε σαν κόρη της και κάνει τα πάντα για να τη δει ευτυχισμένη. Ανεξάρτητη και ελεύθερο πνεύμα, βρίσκεται δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Είναι ιδιοκτήτρια ενός all day bar στην Τσαγκαράδα, ενώ διατηρεί καλές σχέσεις με τον πρώην σύζυγό της.

Αστυνόμος Σταύρος Ελευθερίου (Πασχάλης Τσαρούχας)

Είναι ο διοικητής του τμήματος της περιοχής, μοναχικός και απορροφημένος στη δουλειά του. Ένας μάλλον απαισιόδοξος άνθρωπος, ρεαλιστής, που δεν μασάει τα λόγια του. Εγκαταστάθηκε στο Πήλιο μετά από τον βίαιο θάνατο της γυναίκας του και διατηρεί φιλική σχέση με την Ελένη.

Κορίνα Απέργη (Βάσια Παναγοπούλου)

Είναι μια ανεξάρτητη, χωρισμένη γυναίκα, με προσωπική περιουσία, που μετακόμισε στο Πήλιο για να έχει την κόρη της Ολυμπία από κοντά, αλλά και για να βρει καινούργιες επενδυτικές ευκαιρίες. Κυνική και αθυρόστομη, έχει μάθει να παίρνει αυτό που θέλει, χωρίς να υπολογίζει τα αισθήματα των άλλων.

Δημήτρης Καραΐσκος (Αντώνης Φραγκάκης)

Είναι φίλος και συνέταιρος του Φίλιππου στη γαλακτοβιομηχανία ΑΧΝΑΓΑΛ και πεθερός του Άγγελου. Κοσμοπολίτης, αθλητικός και γοητευτικός, είναι παντρεμένος, για δεύτερη φορά, με την Ολυμπία, μια γυναίκα, πολλά χρόνια μικρότερή του. Μετά τον θάνατο της κόρης του, η ζωή του αλλάζει δραματικά.

Όλγα Γαζή (Κωνσταντίνα Τάκαλου)

Είναι η πρώτη γυναίκα του Δημήτρη. Αξιοπρεπής κι ανεξάρτητη γυναίκα, πληγώθηκε, όταν ο Δημήτρης την εγκατέλειψε για να παντρευτεί την Ολυμπία. Παραμένει ερωτευμένη μαζί του, αλλά δεν του το ομολογεί. Έχει ένα εργαστήρι παρασκευής φρέσκων ζυμαρικών στην Τσαγκαράδα και είναι η καλύτερη φίλη της Στέλλας.

Στέλλα Αντωνιάδη (Νόνη Ιωαννίδου)

Είναι η ήρεμη δύναμη της οικογένειας και την κρατά ενωμένη, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Με τον Φίλιππο είναι μαζί από τα νιάτα τους, έχουν μια υγιή σχέση και είναι ακόμη ερωτευμένοι. Ένα μυστικό όμως, που το κρατά καλά κρυμμένο, ρίχνει σκιά στη ζωή της.

Πέτρος Αντωνιάδης (Γιάννης Ποιμενίδης)

Είναι ο μεγάλος αδερφός του Άγγελου. Νάρκισσος, χειριστικός και εγωκεντρικός έχει τη δική του ατζέντα. Δουλεύει στις οικογενειακές επιχειρήσεις και είναι φιλόδοξος έως και αδίστακτος. Έχει μεγάλη αδυναμία στον πατέρα του και προσπαθεί συνεχώς να κερδίσει την αναγνώρισή του.

Βάσια Πολίτη (Κατερίνα Στικούδη)

Είναι ευγενική, πρόθυμη, χωρίς πολλές εμπειρίες και μάλλον συντηρητική. Η ήσυχη ζωή της θα ανατραπεί όταν χάσει τον άντρα της σε ατύχημα και βρίσκει απροσδόκητο στήριγμα στον Διονύση. Κορίτσι του μόχθου, από μικρή έχει μάθει να δουλεύει χωρίς να παραπονιέται και έχει το καθαριστήριο της περιοχής.

Νικολέτα Στεργίου (Ελένη Βαΐτσου)

Είναι η κόρη του Αχιλλέα και αδερφή του Στράτου. Παιδική φίλη της Εύας, την οποία στηρίζει σε κάθε δυσκολία. Εργατική, αλλά μοναχική, έχει αναλάβει με επιτυχία τα οικογενειακά κτήματα στην περιοχή. Είναι ερωτευμένη με τον Πέτρο, παρόλο που της φέρθηκε με τον χειρότερο τρόπο.

Ολυμπία Νοταρά (Έλενα Πιερίδου)

Είναι η κόρη της Κορίνας και η νεαρή σύζυγος του Δημήτρη. Μετά όμως, από τη δολοφονία της Λίζας, ο γάμος τους περνάει κρίση. Όταν ήταν μικρή, ο πατέρας της τους εγκατέλειψε και έχει θέματα αποδοχής, διψάει για αναγνώριση και αναζητά την επιβεβαίωση. Έχει έναν γιο από τον πρώτο της γάμο, την επιμέλεια του οποίου έχει ο πατέρας του.

Διονύσης Λάσκος (Γιώργος Κυριάκου)

Είναι ο σύζυγος της Εύας, με την οποία είναι πολύ ερωτευμένος. Παρόλα αυτά, αδιαφορεί για τις ανάγκες της και τη ζηλεύει παράφορα. Όταν μάθει ότι τη χάνει, η αντίδρασή του θα είναι απρόβλεπτη. Άνθρωπος του μόχθου, εργάζεται στη γαλακτοβιομηχανία και είναι άνθρωπος της εμπιστοσύνης του Φίλιππου.

Στράτος Στεργίου (Κωνσταντίνος Τσίτσιος)

Είναι ο αδερφός της Νικολέτας και φίλος με την Εύα, με την οποία είναι κρυφά ερωτευμένος. Δουλεύει στην οικογενειακή επιχείρηση, ενώ τα καλοκαίρια εργάζεται και στο ξενοδοχείο της οικογένειας Αντωνιάδη στη Σκιάθο.

Νίκη Λαζάρου (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη)

Είναι η κολλητή φίλη της Βάσιας, που εργάζεται στο all day bar της Ελένης. Με σερί αποτυχημένων σχέσεων στο ενεργητικό της, ψάχνει τον άνδρα που θα στεριώσουν και θα κάνουν οικογένεια. Όμως, προσεγγίζει το θέμα με λανθασμένο τρόπο.

Γιάννης Αρβανίτης (Πάνος Μπακανδρέας)

Είναι ο βοηθός του αστυνόμου Σταύρου Ελευθερίου, στον οποίο έχει αδυναμία. Τον θαυμάζει, τον νοιάζεται και τον συμβουλεύεται. Είναι κάπως ατζαμής, αλλά φιλότιμος και κρυφά ερωτευμένος με τη Νίκη.

Λεωνίδας Μαλτέζος (Λευτέρης Βασιλάκης)

Είναι ο κολλητός φίλος του Διονύση και εργάζεται και ο ίδιος στη γαλακτοκομική μονάδα. Είναι ντόμπρος και εργασιομανής, καλός φίλος και άνθρωπος καλών προθέσεων.

Νανά Παράσχου (Χρυσή Κασιώτη)

Δουλεύει στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου στη Σκιάθο. Είναι η κόρη της οικονόμου της οικογένειας Αντωνιάδη. Η σχέση της με τον Γρηγόρη έχει πολλά σκαμπανεβάσματα.

Γρηγόρης Αλευράς (Ηρακλής Τσουζίνοβ)

Είναι ο επιστάτης και εκπαιδευτής θαλάσσιων σπορ στο ξενοδοχείο της οικογένειας Αντωνιάδη στη Σκιάθο. Δεν αποφασίζει να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του με τη Νανά και αυτό δημιουργεί προβλήματα.

Θοδωρής Ζήσογλου (Γιάννης Ψιψιλής)

Εργάζεται στο ξενοδοχείο της Σκιάθου ως κηπουρός και pool boy. Είναι φιλόδοξος, αγαπά το χρήμα και έχει τη δική του κρυφή ατζέντα.

Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου έρχεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 21.00.

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Και τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη

Ιζαμπέλλα Φούλοπ

Βαγγέλης Κακουριώτης

Γιάννης Ποιμενίδης

Κατερίνα Στικούδη

Ελένη Βαΐτσου

Έλενα Πιερίδου

Γιώργος Κυριάκου

Έλενα Χειλέτη

Κωνσταντίνος Τσίτσιος

Ευφροσύνη Κουτσουβέρη

Πάνος Μπακανδρέας

Λευτέρης Βασιλάκης

Χαριτίνη Ηλιάδου

Χρυσή Κασιώτη

Ηρακλής Τσουζίνοβ

Γιάννης Ψιψιλής

και οι μικροί

Μαλένα και Αντώνης Μιχαλάκης

Πρωταγωνιστούν:

στον ρόλο του αστυνόμου, ο Πασχάλης Τσαρούχας

Αντώνης Φραγκάκης

Όλγα, η Κωνσταντίνα Τάκαλου

Στον ρόλο της Στέλλας, η Νόνη Ιωαννίδου

Βάσια Παναγοπουλου

Special Guest: Βάνα Μπάρμπα

Φιλική συμμετοχή: Χρήστος Λούλης

Το τραγούδι των τίτλων, «Το πρόστιμο», το ερμηνεύει η Πάολα, σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.