Έτοιμος για νέες οικογενειακές περιπέτειες; Δες πότε επιστρέφει το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»

Το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει στον Alpha με τον 2ο κύκλο και κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 20:00 με διπλό επεισόδιο

Με μια ματιά Η σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει για δεύτερο κύκλο την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

Οι τρεις μπαμπάδες αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις στην πατρότητα, δουλειά και σχέσεις.

Παλιά μυστικά, εντάσεις και νέοι χαρακτήρες περιπλέκουν την καθημερινότητα των οικογενειών.

Ο κύκλος διερευνά αν οι πρωταγωνιστές θα βρουν την ισορροπία στη ζωή τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» έρχεται στον Alpha και αυτή τη φορά η ζωή τους φαίνεται πως θα γίνει ακόμη πιο… χαοτική! Η αγαπημένη οικογενειακή σειρά κάνει πρεμιέρα για τον δεύτερο κύκλο της την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 20:00, με ένα διπλό επεισόδιο που υπόσχεται γέλιο, ανατροπές και πολλές οικογενειακές περιπέτειες.

Ο Νίκος, ο Δημήτρης και ο Ηρακλής έχουν πλέον μάθει ότι η πατρότητα δεν είναι ακριβώς το παραμύθι που φαντάζονταν. Με τις αγαπημένες τους «πριγκίπισσες» στο πλευρό τους, συνεχίζουν να προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες ανάμεσα στα παιδιά, τις σχέσεις, τη δουλειά και όλα όσα μπορούν να εμφανιστούν από το πουθενά.

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Και αν στον πρώτο κύκλο νόμιζαν ότι είχαν δει τα πάντα, ο δεύτερος έρχεται για να τους διαψεύσει. Νέες περιπέτειες, παλιά μυστικά, οικογενειακές εντάσεις και… «Κακοί Λύκοι» μπαίνουν στον δρόμο τους, ενώ οι τρεις φίλοι θα χρειαστεί για ακόμη μία φορά να λειτουργήσουν σαν ομάδα για να αντιμετωπίσουν ό,τι τους περιμένει.

Η πατρότητα γίνεται ακόμα πιο δύσκολη

Η καθημερινότητα των τριών μπαμπάδων συνεχίζει να είναι γεμάτη προκλήσεις. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις διεκδικούν όλο και περισσότερο από τον χρόνο τους, την ώρα που το μεγάλωμα των παιδιών απαιτεί διαρκή παρουσία, υπομονή και φυσικά… γερό στομάχι!

Σαν να μην έφταναν αυτά, γονείς και πεθερικά κάνουν συχνά την κατάσταση ακόμη πιο περίπλοκη, ενώ πρώην σχέσεις, συγγενείς και μυστικά από το παρελθόν επιστρέφουν και απειλούν να ανατρέψουν τις ισορροπίες των οικογενειών τους.

Και κάπως έτσι, οι τρεις φίλοι θα πρέπει να αποδείξουν ξανά ότι η φιλία, η αγάπη και η τρυφερότητα μπορούν να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν ακόμη και τις πιο δύσκολες καταστάσεις.

Μπορούν να φτάσουν στο «και ζήσανε αυτοί καλά»;

Το μεγάλο ερώτημα του δεύτερου κύκλου είναι αν οι τρεις μπαμπάδες και οι σύντροφοί τους θα καταφέρουν τελικά να βρουν τη δική τους εκδοχή του πολυπόθητου «και ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα».

Γιατί το να μεγαλώνεις παιδιά, να κρατάς μια σχέση δυνατή, να κυνηγάς την καριέρα σου και παράλληλα να διαχειρίζεσαι οικογενειακά δράματα μόνο εύκολο δεν είναι. Ευτυχώς, ο Νίκος, ο Δημήτρης και ο Ηρακλής έχουν ο ένας τον άλλον και είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν την προσπάθεια με όσο περισσότερο χιούμορ γίνεται.

Με το γνώριμο χιούμορ της σειράς, νέες ιστορίες και αρκετές ανατροπές, ο δεύτερος κύκλος φαίνεται πως θα μας βάλει ξανά στην καθημερινότητα των τριών οικογενειών και θα μας θυμίσει ότι η ζωή δεν είναι πάντα παραμύθι αλλά μπορεί να γίνει πολύ πιο όμορφη όταν έχεις δίπλα σου τους σωστούς ανθρώπους.

Ποιοι πρωταγωνιστούν

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και Δήμητρα Σιγάλα.

Στον ρόλο του παππού Ευριπίδη εμφανίζεται ο Δημήτρης Μαυρόπουλος, ενώ στα παιδιά της σειράς συμμετέχουν οι Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη και Θοδωρής Μαρουλάκης.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Φειδάς, τη σκηνοθεσία έχει ο Νίκος Κρητικός, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η Arcadia Media.

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