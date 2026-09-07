TV & Media 07.09.2026

«Το Σόι σου» επιστρέφει! Δες το νέο trailer και ετοιμάσου για νέα οικογενειακά ευτράπελα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «Σόι σου» επιστρέφει με νέα επεισόδια και οι Χαμπέοι με τους Τριανταφύλλους είναι έτοιμοι για νέες ξεκαρδιστικές περιπέτειες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η σειρά «Το Σόι σου» επιστρέφει με νέα επεισόδια και νέες οικογενειακές περιπέτειες.
  • Οι δύο οικογένειες, Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι, θα φέρουν ξανά το χάος και το γέλιο.
  • Τα νέα επεισόδια υπόσχονται γνώριμες παρεξηγήσεις, καβγάδες και ξεκαρδιστικές στιγμές.
  • Έχει κυκλοφορήσει νέο trailer που δίνει μια πρώτη γεύση από τις επερχόμενες ιστορίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Χαμπέοι και οι Τριανταφύλλου επιστρέφουν και μαζί τους έρχονται νέες ιστορίες, απρόοπτες καταστάσεις και φυσικά… πολύ γέλιο! Το «Σόι σου» ετοιμάζεται να επιστρέψει στις οθόνες με ολοκαίνουργια επεισόδια και οι αγαπημένοι ήρωες της σειράς είναι έτοιμοι να μας θυμίσουν γιατί αυτή η οικογένεια δεν ξέρει τι σημαίνει η λέξη «ηρεμία».

to soi sou

Οι δύο οικογένειες έχουν μεγαλώσει, οι ζωές τους έχουν αλλάξει και οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί, όμως ένα πράγμα παραμένει σταθερό: όταν Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι βρίσκονται στον ίδιο χώρο, το χάος είναι σχεδόν εγγυημένο! Από οικογενειακές παρεξηγήσεις μέχρι απίθανες αφορμές για καβγάδες και ξεκαρδιστικές στιγμές, τα νέα επεισόδια φαίνεται πως θα μας χαρίσουν ξανά εκείνη τη γνώριμη ατμόσφαιρα που αγαπήσαμε.

Διάβασε επίσης: «Το Σόι σου» επιστρέφει και αυτές οι φωτογραφίες είναι ήδη το νέο μας meme material

Και αν θέλεις μια πρώτη γεύση από όσα έρχονται, υπάρχει ήδη το νέο σπαρταριστό trailer της σειράς. Οι γνώριμοι χαρακτήρες επιστρέφουν με νέες περιπέτειες και όλα δείχνουν πως το «Σόι σου» δεν έχει χάσει ούτε στο ελάχιστο το χιούμορ και την τρέλα που το έκαναν αγαπημένο.

Ηθοποιοί από τη σειρά «Το Σόι σου» σε σκηνή σε σαλόνι
Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «Το Σόι σου».

Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι ξανασμίγουν

Η επιστροφή φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις οικογενειακές σχέσεις, τις καθημερινές γκάφες και εκείνες τις καταστάσεις που ξεκινούν από κάτι εντελώς απλό και καταλήγουν σε… πανικό. Γιατί, όπως έχουμε μάθει τόσα χρόνια, όταν πρόκειται για τα δύο αυτά σόγια, ακόμα και μια απλή οικογενειακή συνάντηση μπορεί να εξελιχθεί σε ολόκληρη επιχείρηση.

Ηθοποιοί σε backstage σκηνή από τα γυρίσματα της σειράς «Το Σόι σου» με εκφράσεις έκπληξης.
Στιγμιότυπο με πρωταγωνιστές από τα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «Το Σόι σου».

Οι αγαπημένοι ήρωες μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετική φάση της ζωής τους, όμως η χημεία μεταξύ τους παραμένει ίδια. Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι ετοιμάζονται να μας βάλουν ξανά στον δικό τους κόσμο, με πολύ χιούμορ, οικογενειακές κόντρες και φυσικά εκείνες τις στιγμές που μας κάνουν να λέμε «δεν γίνεται να το έκαναν αυτό!».

Ηθοποιοί με στολή καμαριέρας και εργάτη σε σκηνικό γραφείου από τη σειρά «Το Σόι σου».
Στιγμιότυπο από τη σειρά «Το Σόι σου».

Δες το νέο trailer

Θες να πάρεις μια πρώτη γεύση από τις νέες περιπέτειες που έρχονται; Πάτα play και δες το νέο trailer του «Σογιού σου» για να θυμηθείς γιατί αυτή η οικογένεια έχει γράψει τη δική της ιστορία στην ελληνική τηλεόραση.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η επιστροφή των Χαμπέων και των Τριαντάφυλλων δεν θα είναι καθόλου… ήσυχη!

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΣΕΙΡΑ ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή ανάρτηση από το Παρίσι με την οικογένειά της – Δες τις φωτογραφίες

Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή ανάρτηση από το Παρίσι με την οικογένειά της – Δες τις φωτογραφίες

07.09.2026
Επόμενο
«Super Κατερίνα»: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10:00 στον Alpha

«Super Κατερίνα»: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10:00 στον Alpha

07.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Κάμπινγκ»: Δες το trailer που μάς βάζει στην πιο ανατρεπτική κωμική σειρά του MEGA
TV

«Κάμπινγκ»: Δες το trailer που μάς βάζει στην πιο ανατρεπτική κωμική σειρά του MEGA

07.09.2026
«Μεγάλη Εικόνα»: Επιστρέφει απόψε με τη Νίκη Λυμπεράκη στο MEGA
TV

«Μεγάλη Εικόνα»: Επιστρέφει απόψε με τη Νίκη Λυμπεράκη στο MEGA

07.09.2026
GNTM is back! Βάλε reminder γιατί η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποκάλυψε την πρεμιέρα
TV

GNTM is back! Βάλε reminder γιατί η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποκάλυψε την πρεμιέρα

07.09.2026
«Σπιλιάδες»: Δες τη νέα σειρά εποχής του ANT1 που θα σε ταξιδέψει στη Σύρο του 1962
TV

«Σπιλιάδες»: Δες τη νέα σειρά εποχής του ANT1 που θα σε ταξιδέψει στη Σύρο του 1962

07.09.2026
«Super Κατερίνα»: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10:00 στον Alpha
TV

«Super Κατερίνα»: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10:00 στον Alpha

07.09.2026
Κατερίνα Καινούργιου – Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πότε κάνουν πρεμιέρα «Super Κατερίνα» και «Happy Day»»
TV

Κατερίνα Καινούργιου – Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πότε κάνουν πρεμιέρα «Super Κατερίνα» και «Happy Day»»

07.09.2026
Έρχεται η «Κανακαρά» στο MEGA – Δες τη νέα σειρά εποχής που θα σε καθηλώσει
TV

Έρχεται η «Κανακαρά» στο MEGA – Δες τη νέα σειρά εποχής που θα σε καθηλώσει

07.09.2026
«Πρωίαν σε είδον»: Ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά επέστρεψαν για 5η σεζόν στην ΕΡΤ
TV

«Πρωίαν σε είδον»: Ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά επέστρεψαν για 5η σεζόν στην ΕΡΤ

07.09.2026
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση σχολικών ειδών για ευάλωτες οικογένειες
Corporate News

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση σχολικών ειδών για ευάλωτες οικογένειες

07.09.2026
Οι 5 πιο cringe αναζητήσεις που όλοι έχουμε κάνει στη Google

Οι 5 πιο cringe αναζητήσεις που όλοι έχουμε κάνει στη Google

4 makeup hacks που οι επαγγελματίες δεν σου λένε

4 makeup hacks που οι επαγγελματίες δεν σου λένε

Τα 7 φυτά που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φυτέψεις τον Σεπτέμβριο

Τα 7 φυτά που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φυτέψεις τον Σεπτέμβριο

Τα 8 σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων σου θέλει αλλαγή

Τα 8 σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων σου θέλει αλλαγή

September bucket list: 5 πράγματα που αξίζει να κάνεις πριν μπει για τα καλά το φθινόπωρο

September bucket list: 5 πράγματα που αξίζει να κάνεις πριν μπει για τα καλά το φθινόπωρο

Ξέχνα το ξίδι: Αυτό είναι το πιο απλό trick για να καθαρίσεις τα sneakers σου

Ξέχνα το ξίδι: Αυτό είναι το πιο απλό trick για να καθαρίσεις τα sneakers σου

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast