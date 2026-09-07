«Το Σόι σου» επιστρέφει! Δες το νέο trailer και ετοιμάσου για νέα οικογενειακά ευτράπελα

Το «Σόι σου» επιστρέφει με νέα επεισόδια και οι Χαμπέοι με τους Τριανταφύλλους είναι έτοιμοι για νέες ξεκαρδιστικές περιπέτειες

Με μια ματιά Η σειρά «Το Σόι σου» επιστρέφει με νέα επεισόδια και νέες οικογενειακές περιπέτειες.

Οι δύο οικογένειες, Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι, θα φέρουν ξανά το χάος και το γέλιο.

Τα νέα επεισόδια υπόσχονται γνώριμες παρεξηγήσεις, καβγάδες και ξεκαρδιστικές στιγμές.

Έχει κυκλοφορήσει νέο trailer που δίνει μια πρώτη γεύση από τις επερχόμενες ιστορίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Χαμπέοι και οι Τριανταφύλλου επιστρέφουν και μαζί τους έρχονται νέες ιστορίες, απρόοπτες καταστάσεις και φυσικά… πολύ γέλιο! Το «Σόι σου» ετοιμάζεται να επιστρέψει στις οθόνες με ολοκαίνουργια επεισόδια και οι αγαπημένοι ήρωες της σειράς είναι έτοιμοι να μας θυμίσουν γιατί αυτή η οικογένεια δεν ξέρει τι σημαίνει η λέξη «ηρεμία».

Οι δύο οικογένειες έχουν μεγαλώσει, οι ζωές τους έχουν αλλάξει και οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί, όμως ένα πράγμα παραμένει σταθερό: όταν Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι βρίσκονται στον ίδιο χώρο, το χάος είναι σχεδόν εγγυημένο! Από οικογενειακές παρεξηγήσεις μέχρι απίθανες αφορμές για καβγάδες και ξεκαρδιστικές στιγμές, τα νέα επεισόδια φαίνεται πως θα μας χαρίσουν ξανά εκείνη τη γνώριμη ατμόσφαιρα που αγαπήσαμε.

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Και αν θέλεις μια πρώτη γεύση από όσα έρχονται, υπάρχει ήδη το νέο σπαρταριστό trailer της σειράς. Οι γνώριμοι χαρακτήρες επιστρέφουν με νέες περιπέτειες και όλα δείχνουν πως το «Σόι σου» δεν έχει χάσει ούτε στο ελάχιστο το χιούμορ και την τρέλα που το έκαναν αγαπημένο.

Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι ξανασμίγουν

Η επιστροφή φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις οικογενειακές σχέσεις, τις καθημερινές γκάφες και εκείνες τις καταστάσεις που ξεκινούν από κάτι εντελώς απλό και καταλήγουν σε… πανικό. Γιατί, όπως έχουμε μάθει τόσα χρόνια, όταν πρόκειται για τα δύο αυτά σόγια, ακόμα και μια απλή οικογενειακή συνάντηση μπορεί να εξελιχθεί σε ολόκληρη επιχείρηση.

Οι αγαπημένοι ήρωες μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετική φάση της ζωής τους, όμως η χημεία μεταξύ τους παραμένει ίδια. Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι ετοιμάζονται να μας βάλουν ξανά στον δικό τους κόσμο, με πολύ χιούμορ, οικογενειακές κόντρες και φυσικά εκείνες τις στιγμές που μας κάνουν να λέμε «δεν γίνεται να το έκαναν αυτό!».

Δες το νέο trailer

Θες να πάρεις μια πρώτη γεύση από τις νέες περιπέτειες που έρχονται; Πάτα play και δες το νέο trailer του «Σογιού σου» για να θυμηθείς γιατί αυτή η οικογένεια έχει γράψει τη δική της ιστορία στην ελληνική τηλεόραση.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η επιστροφή των Χαμπέων και των Τριαντάφυλλων δεν θα είναι καθόλου… ήσυχη!

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