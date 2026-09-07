TV & Media 07.09.2026

Έρχεται η «Κανακαρά» στο MEGA – Δες τη νέα σειρά εποχής που θα σε καθηλώσει

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Δες τη νέα σειρά εποχής «Κανακαρά» του MEGA, μια ιστορία για δύο δίδυμες αδελφές, έναν άγραφο νόμο και μυστικά που περνούν από γενιά σε γενιά
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η σειρά εποχής «Κανακαρά» θα προβληθεί στο MEGA, διαδραματιζόμενη στα Δωδεκάνησα της δεκαετίας του ’50.
  • Η ιστορία εστιάζει στην παράδοση της μητριαρχίας, όπου η πρωτότοκη κόρη κληρονομεί την περιουσία και την ευθύνη της οικογένειας.
  • Δύο δίδυμες αδελφές, η Ερινιά και η Σοφία, βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει δραματικά λόγω μιας μεγάλης θυσίας.
  • Η σειρά εξερευνά μυστικά, πάθη και διλήμματα, με την αγάπη και την εξουσία να έχουν πάντα ένα τίμημα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα σειρά εποχής «Κανακαρά» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA. Μια καθηλωτική ιστορία, εμπνευσμένη από μια ξεχωριστή ελληνική παράδοση που καθόριζε επί δεκαετίες τη μοίρα ολόκληρων οικογενειών.

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Η σειρά μεταφέρει τον τηλεθεατή στα Δωδεκάνησα της δεκαετίας του ’50. Σε έναν τόπο όπου η μητριαρχία αποτελούσε τρόπο ζωής, η πρωτότοκη κόρη κληρονομούσε το σπίτι, την περιουσία και την ευθύνη για την ευημερία όλων. Ήταν η Κανακαρά της οικογένειας. Αντίθετα, η μικρότερη αδελφή όφειλε να μείνει στο πλευρό της, δεμένη σαν σκιά, μέχρι να δημιουργήσει το δικό της σπιτικό.

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Στη νέα μεγάλη παραγωγή μυθοπλασίας του MEGA, οι δίδυμες αδελφές Ερινιά και Σοφία γεννιούνται με διαφορά λίγων λεπτών. Λίγα λεπτά που αρκούν για να χαράξουν δύο εντελώς διαφορετικές ζωές.

Όταν η Ερινιά συνειδητοποιεί πως αδυνατεί να αποκτήσει παιδί, ζητά από τη Σοφία μια θυσία που ξεπερνά κάθε όριο. Η επιθυμία αυτή της πρωτότοκης θα δοκιμάσει τα όρια της αγάπης και θα κλονίσει τον δεσμό των δύο αδελφών.

Μυστικά θαμμένα για δεκαετίες βγαίνουν στο φως. Παλιά πάθη ξυπνούν και πληγές περνούν από γενιά σε γενιά. Οι ήρωες καλούνται να διαλέξουν ανάμεσα σε αυτό που επιβάλεται κι εκείνο που επιθυμούν. Γιατί στην «Κανακαρά» η αγάπη και η εξουσία έχουν πάντα ένα τίμημα.

Σε σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη και σενάριο Σοφίας Καζαντζιάν και Μάριου Ιορδάνου, η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA έρχεται να φωτίσει μια αθέατη πτυχή της ελληνικής παράδοσης, μέσα από μια ιστορία όπου o άγραφος νόμος γίνεται πεπρωμένο. Με κινηματογραφική αισθητική και ένα ξεχωριστό καστ πρωταγωνιστών, η «Κανακαρά» φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

«Το σπίτι χρειάζεται ρίζα για να στεριώσει και η ρίζα αυτή είναι η Κανακαρά!»

Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA!

Με τους Έβελυν Ασουάντ, Εριφύλη Κιτζόγλου, Νίκο Λεκάκη, Γιώργο Καραμίχο

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά)Χριστίνα Αλεξανιάν, Νίκος Αρβανίτης, Ελένη Βεργέτη, Στέλλα Γκίκα, Μάριος Ιορδάνου, Σοφία Καζαντζιάν, Σταύρος Καραγιάννης, Θανάσης Καφενταράκης, Ελένη Κοκκίδου, Νεφέλη Κουρή, Λήδα Κουτσοδασκάλου, Κατερίνα Κούτχια, Στέφανος Κυριακίδης, Νίκος Νικολάου, Σταυριανός Ξενουδάκης, Μιχάλης Οικονόμου, Ιωάννης Παπαζήσης, Βλάσης Πασιούδης, Τίτος Πίνακας, Σπύρος Τσεκούρας

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Σοφία Καζαντζιάν – Μάριος Ιορδάνου

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης, Δημήτρης Λογοθέτης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Πρωτότυπη Μουσική: Γιώργος Μπουσούνης

Ενδυματολόγος: Μυρτώ Καρέκου

Εκτέλεση Παραγωγής: RED LINE PRODUCTIONS HUB IKE

Ex. Producers: Βίκυ Νικολάου, Παναγιώτης Αλεξόπουλος

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

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