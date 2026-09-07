Πρεμιέρα για το «Νωρίς Νωρίς» με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη στην ΕΡΤ

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης έκαναν πρεμιέρα με την εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ με νέα πρόσωπα και στήλες να έρχονται

Με μια ματιά Πρεμιέρα για την εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» με Μαρία Ηλιάκη και Κρατερό Κατσούλη στην ΕΡΤ.

Η εκπομπή ξεκίνησε τη δεύτερη συνεχόμενη τηλεοπτική της σεζόν στις 7 Σεπτεμβρίου.

Η φετινή σεζόν περιλαμβάνει ανανεωμένες στήλες, νέα πρόσωπα και αλλαγές στη θεματολογία.

Οι παρουσιαστές εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για τη νέα τηλεοπτική χρονιά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με χαμόγελα, ενέργεια και διάθεση για μια νέα τηλεοπτική σεζόν, η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης επέστρεψαν το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ. Το «Νωρίς Νωρίς» έκανε πρεμιέρα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντας ξανά το καθημερινό του ραντεβού με τους τηλεθεατές λίγο πριν από τις 7 το πρωί.

Οι δύο παρουσιαστές μπήκαν στο πλατό εμφανώς χαρούμενοι για την επιστροφή τους και έστειλαν από την πρώτη στιγμή το δικό τους μήνυμα στους τηλεθεατές. Ο Κρατερός Κατσούλης καλωσόρισε το κοινό, ευχόμενος περισσότερη χαρά, αγάπη, υγεία και φυσικά θετική ενέργεια για τη νέα σεζόν.

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Η φετινή εκδοχή της εκπομπής, ωστόσο, δεν είναι ακριβώς ίδια με την περσινή. Η Μαρία Ηλιάκη αποκάλυψε πως το «Νωρίς Νωρίς» έχει ανανεωθεί, με νέες στήλες, καινούργια πρόσωπα και αλλαγές στη θεματολογία, θέλοντας να δώσει διαφορετικό αέρα στο πρωινό πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Κατά την έναρξη της εκπομπής, ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη απευθύνθηκαν στο κοινό που τους ακολούθησε και την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν. Η επιστροφή τους σηματοδοτεί τη δεύτερη χρονιά του «Νωρίς Νωρίς» στην πρωινή ζώνη, με τους δύο παρουσιαστές να δείχνουν έτοιμοι για μια νέα τηλεοπτική διαδρομή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει φέτος. Η Μαρία Ηλιάκη εξήγησε ότι η εκπομπή έχει εμπλουτιστεί με καινούργιες στήλες και νέα πρόσωπα, ενώ η θεματολογία της θα συνεχίσει να κινείται σε διαφορετικές κατευθύνσεις, κρατώντας το πρωινό πρόγραμμα ζωντανό και άμεσο.





Με λίγα λόγια, το «Νωρίς Νωρίς» κρατά την περσινή του βάση, αλλά κάνει το απαραίτητο refresh για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης έδωσαν από την πρώτη κιόλας εκπομπή το στίγμα για όσα θα ακολουθήσουν, με αρκετές εκπλήξεις να αναμένονται στην πορεία.

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