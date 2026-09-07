TV & Media 07.09.2026

Πρεμιέρα για το «Νωρίς Νωρίς» με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη στην ΕΡΤ

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης έκαναν πρεμιέρα με την εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ με νέα πρόσωπα και στήλες να έρχονται
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Πρεμιέρα για την εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» με Μαρία Ηλιάκη και Κρατερό Κατσούλη στην ΕΡΤ.
  • Η εκπομπή ξεκίνησε τη δεύτερη συνεχόμενη τηλεοπτική της σεζόν στις 7 Σεπτεμβρίου.
  • Η φετινή σεζόν περιλαμβάνει ανανεωμένες στήλες, νέα πρόσωπα και αλλαγές στη θεματολογία.
  • Οι παρουσιαστές εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για τη νέα τηλεοπτική χρονιά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με χαμόγελα, ενέργεια και διάθεση για μια νέα τηλεοπτική σεζόν, η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης επέστρεψαν το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ. Το «Νωρίς Νωρίς» έκανε πρεμιέρα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντας ξανά το καθημερινό του ραντεβού με τους τηλεθεατές λίγο πριν από τις 7 το πρωί.

Ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη ποζάρουν χαμογελαστοί για την πρεμιέρα της 2ης σεζόν του «Νωρίς Νωρίς».
https://www.instagram.com/nwrisnwris/

Οι δύο παρουσιαστές μπήκαν στο πλατό εμφανώς χαρούμενοι για την επιστροφή τους και έστειλαν από την πρώτη στιγμή το δικό τους μήνυμα στους τηλεθεατές. Ο Κρατερός Κατσούλης καλωσόρισε το κοινό, ευχόμενος περισσότερη χαρά, αγάπη, υγεία και φυσικά θετική ενέργεια για τη νέα σεζόν.

Διάβασε επίσης: Νέα τηλεοπτική σεζόν: Οι σειρές που θα μας απασχολήσουν αυτή τη σεζόν

Η φετινή εκδοχή της εκπομπής, ωστόσο, δεν είναι ακριβώς ίδια με την περσινή. Η Μαρία Ηλιάκη αποκάλυψε πως το «Νωρίς Νωρίς» έχει ανανεωθεί, με νέες στήλες, καινούργια πρόσωπα και αλλαγές στη θεματολογία, θέλοντας να δώσει διαφορετικό αέρα στο πρωινό πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Η Μαρία Ηλιάκη χαμογελάει με αέρα αισιοδοξίας, αναδεικνύοντας το minimal μπάνιο της με elegant λεπτομέρειες.
https://www.instagram.com/marakiiliaki

Κατά την έναρξη της εκπομπής, ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη απευθύνθηκαν στο κοινό που τους ακολούθησε και την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν. Η επιστροφή τους σηματοδοτεί τη δεύτερη χρονιά του «Νωρίς Νωρίς» στην πρωινή ζώνη, με τους δύο παρουσιαστές να δείχνουν έτοιμοι για μια νέα τηλεοπτική διαδρομή.

Ο Κρατερός Κατσούλης χαμογελάει φορώντας μπλούζα με τροπικά σχέδια.
Ο Κρατερός Κατσούλης σε ένα κοντινό πορτρέτο με χαλαρή διάθεση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει φέτος. Η Μαρία Ηλιάκη εξήγησε ότι η εκπομπή έχει εμπλουτιστεί με καινούργιες στήλες και νέα πρόσωπα, ενώ η θεματολογία της θα συνεχίσει να κινείται σε διαφορετικές κατευθύνσεις, κρατώντας το πρωινό πρόγραμμα ζωντανό και άμεσο.


Με λίγα λόγια, το «Νωρίς Νωρίς» κρατά την περσινή του βάση, αλλά κάνει το απαραίτητο refresh για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης έδωσαν από την πρώτη κιόλας εκπομπή το στίγμα για όσα θα ακολουθήσουν, με αρκετές εκπλήξεις να αναμένονται στην πορεία.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Νωρίς νωρίς
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Sabrina Carpenter: Κέρδισε το πρώτο της Emmy για το «The Muppet Show»

Sabrina Carpenter: Κέρδισε το πρώτο της Emmy για το «The Muppet Show»

07.09.2026
Επόμενο
Ο Χρήστος Μάστορας πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Ο Χρήστος Μάστορας πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε Βασίλη Παπακωνσταντίνου

07.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Κάμπινγκ»: Δες το trailer που μάς βάζει στην πιο ανατρεπτική κωμική σειρά του MEGA
TV

«Κάμπινγκ»: Δες το trailer που μάς βάζει στην πιο ανατρεπτική κωμική σειρά του MEGA

07.09.2026
«Μεγάλη Εικόνα»: Επιστρέφει απόψε με τη Νίκη Λυμπεράκη στο MEGA
TV

«Μεγάλη Εικόνα»: Επιστρέφει απόψε με τη Νίκη Λυμπεράκη στο MEGA

07.09.2026
GNTM is back! Βάλε reminder γιατί η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποκάλυψε την πρεμιέρα
TV

GNTM is back! Βάλε reminder γιατί η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποκάλυψε την πρεμιέρα

07.09.2026
«Σπιλιάδες»: Δες τη νέα σειρά εποχής του ANT1 που θα σε ταξιδέψει στη Σύρο του 1962
TV

«Σπιλιάδες»: Δες τη νέα σειρά εποχής του ANT1 που θα σε ταξιδέψει στη Σύρο του 1962

07.09.2026
«Super Κατερίνα»: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10:00 στον Alpha
TV

«Super Κατερίνα»: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10:00 στον Alpha

07.09.2026
«Το Σόι σου» επιστρέφει! Δες το νέο trailer και ετοιμάσου για νέα οικογενειακά ευτράπελα
TV

«Το Σόι σου» επιστρέφει! Δες το νέο trailer και ετοιμάσου για νέα οικογενειακά ευτράπελα

07.09.2026
Κατερίνα Καινούργιου – Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πότε κάνουν πρεμιέρα «Super Κατερίνα» και «Happy Day»»
TV

Κατερίνα Καινούργιου – Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πότε κάνουν πρεμιέρα «Super Κατερίνα» και «Happy Day»»

07.09.2026
Έρχεται η «Κανακαρά» στο MEGA – Δες τη νέα σειρά εποχής που θα σε καθηλώσει
TV

Έρχεται η «Κανακαρά» στο MEGA – Δες τη νέα σειρά εποχής που θα σε καθηλώσει

07.09.2026
«Πρωίαν σε είδον»: Ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά επέστρεψαν για 5η σεζόν στην ΕΡΤ
TV

«Πρωίαν σε είδον»: Ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά επέστρεψαν για 5η σεζόν στην ΕΡΤ

07.09.2026
Οι 5 πιο cringe αναζητήσεις που όλοι έχουμε κάνει στη Google

Οι 5 πιο cringe αναζητήσεις που όλοι έχουμε κάνει στη Google

4 makeup hacks που οι επαγγελματίες δεν σου λένε

4 makeup hacks που οι επαγγελματίες δεν σου λένε

Τα 7 φυτά που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φυτέψεις τον Σεπτέμβριο

Τα 7 φυτά που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φυτέψεις τον Σεπτέμβριο

Τα 8 σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων σου θέλει αλλαγή

Τα 8 σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων σου θέλει αλλαγή

September bucket list: 5 πράγματα που αξίζει να κάνεις πριν μπει για τα καλά το φθινόπωρο

September bucket list: 5 πράγματα που αξίζει να κάνεις πριν μπει για τα καλά το φθινόπωρο

Ξέχνα το ξίδι: Αυτό είναι το πιο απλό trick για να καθαρίσεις τα sneakers σου

Ξέχνα το ξίδι: Αυτό είναι το πιο απλό trick για να καθαρίσεις τα sneakers σου

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast