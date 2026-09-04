«Στούντιο 4»: Δες τις backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα λίγο πριν από την πρεμιέρα

Λίγο πριν από την πρεμιέρα, δες το backstage υλικό από τα γυρίσματα του trailer του «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1

Μόλις λίγα 24ωρα πριν από την πρεμιέρα του «Στούντιο 4», τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, στις 15:00, στην ΕΡΤ1, ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου μοιράζονται μαζί μας απολαυστικά backstage στιγμιότυπα από την προετοιμασία του τρέιλερ της εκπομπής, που γυρίστηκε το καλοκαίρι στο Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.

Οι δύο παρουσιαστές δημιουργούν ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό μωσαϊκό που τα περιλαμβάνει όλα. Θέματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, ιστορίες που γεννούν σκέψεις και χαμόγελα, από την Ελλάδα και τον κόσμο, παρουσιάζονται μέσα από μια διαφορετική και ανατρεπτική ματιά, με γενναίες δόσεις χιούμορ.

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Πρόσωπα και τόποι που αξίζει να γνωρίσουμε, ταξίδια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και ταξίδια στον χρόνο, συνθέτουν ένα πολυδιάστατο «Στούντιο 4», που έρχεται ανανεωμένο και με διάθεση να μας κρατήσει καθημερινά συντροφιά.

Στο πλευρό τους και ο Γιάννης Κορδώνης, που δίνει το δικό του ξεχωριστό στίγμα στο ανανεωμένο «Στούντιο 4».

Παρακάτω οι φωτογραφίες:

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το «Στούντιο 4» επιστρέφει στην ΕΡΤ.

Μείνετε συντονισμένοι!

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